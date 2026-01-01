مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، ستحصل على صلاحيات الجذر الكاملة (Root Access) وتحكم مطلق في السيرفر — لكن هذا يعني أيضاً أنك المسؤول عن الإعداد، التحديثات، والأمان. في المقابل، يزيل خيار OpenClaw بضغطة زر واحدة (1-click) كل هذه التعقيدات؛ فنحن نتولى إدارة البنية التحتية، ونضمن بقاء نسختك على أحدث إصدار مستقر، مع إضافة طبقات أمان إضافية — لتتمكن من التركيز كلياً على استخدام مساعدك الذكي، لا على إدارة السيرفر. أما إذا كنت مطوراً يرغب في تخصيص كامل للنظام، فإن خططنا لـ VPS OpenClaw هي الخيار الأنسب لك.