إعداد فوري
لا يحتاج إلى صيانة
أدوات مدمجة
اختر خطتك
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
ثبت OpenClaw في 3 خطوات سهلة
قم بتثبيت OpenClaw بنقرة واحدة
اختر المكان الذي ترغب في الدردشة فيه
برنامج OpenClaw جاهز للاستخدام
ما الذي يمكنك بناؤه باستخدام OpenClaw؟
مساعد شخصي لزيادة الإنتاجية
مساعد مبيعات
مساعد برمجة
الباحث
مخطط وسائل التواصل الاجتماعي
أخصائي دعم
OpenClaw مع Hostinger مقابل مزودين آخرين
لماذا عليك تثبيت OpenClaw على Hostinger؟
إعداد بنقرة واحدة
رصيد الذكاء الاصطناعي مثبت مسبقًا
خاص وآمن بشكل افتراضي
تم إعداده واختباره من أجلك
يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
يحصل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك على صندوق بريد خاص به
هل ترغب في التعمق أكثر في برنامج OpenClaw؟
إعداد برنامج OpenClaw بالطريقة الصحيحة (ما لا يخبرك به أحد)
دليل OpenClaw + WordPress: لقد جربته والإمكانيات لا حدود لها!
أفضل 5 حالات استخدام لبرنامج OpenClaw (لقد جربتها جميعاً!)
الأسئلة الشائعة حول OpenClaw Hostinger
هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد برنامج OpenClaw؟
لا على الإطلاق. تم تصميم OpenClaw بنقرة واحدة للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع خادم في حياتهم. تتولى عملية التثبيت بنقرة واحدة عملية التثبيت بالكامل - من بيئة الخادم إلى تكوين الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى اختيار خطتك، والنقر على "تثبيت"، وسيكون مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للعمل في غضون دقائق. لا حاجة إلى كتابة أكواد، ولا استخدام أوامر سطرية، ولا لوحات تحكم معقدة.
كيف تعمل أرصدة الذكاء الاصطناعي، وهل أحتاج إلى إنشاء حسابات خارجية؟
هل بياناتي خاصة وآمنة؟
بالتأكيد. يعمل كل إصدار من OpenClaw في بيئة معزولة خاصة به، مما يعني أن بياناتك ومحادثاتك منفصلة تمامًا عن المستخدمين الآخرين. نقوم بتأمين كل حاوية لمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات الخارجية، ويأتي كل إصدار مزودًا ببوابة أمان مخصصة وعالية التعقيد يتم إنشاؤها افتراضيًا. ستحصل على حماية احترافية دون الحاجة إلى ضبط أي شيء بنفسك.
ما الفرق بين تفعيل OpenClaw بنقرة واحدة وتشغيله يدوياً على خادم افتراضي خاص (VPS)؟
مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، ستحصل على صلاحيات الجذر الكاملة (Root Access) وتحكم مطلق في السيرفر — لكن هذا يعني أيضاً أنك المسؤول عن الإعداد، التحديثات، والأمان. في المقابل، يزيل خيار OpenClaw بضغطة زر واحدة (1-click) كل هذه التعقيدات؛ فنحن نتولى إدارة البنية التحتية، ونضمن بقاء نسختك على أحدث إصدار مستقر، مع إضافة طبقات أمان إضافية — لتتمكن من التركيز كلياً على استخدام مساعدك الذكي، لا على إدارة السيرفر. أما إذا كنت مطوراً يرغب في تخصيص كامل للنظام، فإن خططنا لـ VPS OpenClaw هي الخيار الأنسب لك.