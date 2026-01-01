نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مستندات متعددة الأساسيات مع واجهة برمجة تطبيقات (API) بديهية تعتمد على HTTP/JSON، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache CouchDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache CouchDB
Apache CouchDB هو قاعدة بيانات مستندات NoSQL مفتوحة المصدر تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، تم تصميم CouchDB ليكون متعدد الأساسيات — حيث يقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يتحمل انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.
استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يمنحك قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر على الحافة، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المرفقة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.
الميزات الرئيسية لـ Apache CouchDB
النسخ المتماثل متعدد الأساسيات
كل عقدة تقبل عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي — مثالي للمجموعات النشطة-النشطة، والعقد الطرفية، ومزامنة الأجهزة المحمولة مع PouchDB أو Couchbase Lite.
واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON
كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو بيئة تشغيل دون الحاجة إلى برنامج تشغيل أصلي.
واجهة إدارة Fauxton
لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات، وتشغيل استعلامات Mango، وتحرير مستندات التصميم، وتكوين النسخ المتماثل.
لغة استعلام مانجو
بنية استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية — لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.
تصميم مقتصر على الأعطال
تخزين B-tree المخصص للإضافة فقط يعني أن CouchDB يتحمل انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ دون تلف البيانات ويستعيد حالته فوراً عند إعادة التشغيل.
لماذا تشغّل Apache CouchDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."