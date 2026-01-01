خصم يصل إلى 69% على Apache CouchDB

نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات مستندات متعددة الأساسيات مع واجهة برمجة تطبيقات (API) بديهية تعتمد على HTTP/JSON، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.

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نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.

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تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
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تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

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تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache CouchDB

Apache CouchDB هو قاعدة بيانات مستندات NoSQL مفتوحة المصدر تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، تم تصميم CouchDB ليكون متعدد الأساسيات — حيث يقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يتحمل انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.

استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يمنحك قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر على الحافة، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المرفقة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache CouchDB

النسخ المتماثل متعدد الأساسيات

كل عقدة تقبل عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي — مثالي للمجموعات النشطة-النشطة، والعقد الطرفية، ومزامنة الأجهزة المحمولة مع PouchDB أو Couchbase Lite.

واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON

كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو بيئة تشغيل دون الحاجة إلى برنامج تشغيل أصلي.

واجهة إدارة Fauxton

لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات، وتشغيل استعلامات Mango، وتحرير مستندات التصميم، وتكوين النسخ المتماثل.

لغة استعلام مانجو

بنية استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية — لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.

تصميم مقتصر على الأعطال

تخزين B-tree المخصص للإضافة فقط يعني أن CouchDB يتحمل انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ دون تلف البيانات ويستعيد حالته فوراً عند إعادة التشغيل.

لماذا تشغّل Apache CouchDB على Hostinger؟

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

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