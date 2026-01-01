انشر أباتشي دوريس بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية MPP عالية الأداء لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، واستعلامات SQL المخصصة، وتخزين البيانات الموحد على نطاق البيتابايت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Doris
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Doris
Apache Doris هو قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي والمحسن القائم على التكلفة استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل BI الحالية دون أي تغييرات.
استضافة Doris ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي زمن انتقال الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وخطوط أنابيب الاستيعاب تحت السيطرة المباشرة بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. الواجهة الأمامية المرفقة توفر وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة الكتلة وتحليل الاستعلامات واستكشاف SQL.
الميزات الرئيسية لـ Apache Doris
SQL المتوافق مع MySQL
يدعم بروتوكول MySQL السلكي مما يسمح لأدوات JDBC و ODBC وأدوات ذكاء الأعمال (BI) ولوحات المعلومات الحالية بالاتصال بـ Doris دون الحاجة إلى أي تغييرات في الكود.
محرك MPP مُمَكْنَنَة متجهيًا
تخزين عمودي مع التنفيذ المتجه ومُحسِّن قائم على التكلفة يُرجع استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الحقيقي
تحميل الدفق، والتحميل الروتيني من Kafka، وموصلات Flink/Spark تدفع البيانات الجديدة إلى جداول قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ.
استعلامات ليك هاوس الموحدة
يقرأ Multi-Catalog مصادر Hive وIceberg وHudi وPaimon وJDBC مباشرةً حتى تتمكن من الاستعلام عن بيانات البحيرة دون نسخها.
وحدة تحكم الويب مدمجة
توفر الواجهة الأمامية واجهة مستخدم للمتصفح لحالة الكتلة، وتشغيل SQL، وفحص ملفات تعريف الاستعلام، وإدارة المستخدمين والأدوار.
لماذا تشغّل Apache Doris على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
Apache CouchDB
قاعدة بيانات مستندات NoSQL متعددة الأساس مع واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON ومزامنة دون اتصال بالإنترنت