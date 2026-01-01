خصم يصل إلى 69% على Apache Doris

انشر أباتشي دوريس بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات تحليلية MPP عالية الأداء لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، واستعلامات SQL المخصصة، وتخزين البيانات الموحد على نطاق البيتابايت.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر أباتشي دوريس بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Doris

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Doris

Apache Doris هو قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي والمحسن القائم على التكلفة استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل BI الحالية دون أي تغييرات.

استضافة Doris ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي زمن انتقال الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وخطوط أنابيب الاستيعاب تحت السيطرة المباشرة بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. الواجهة الأمامية المرفقة توفر وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة الكتلة وتحليل الاستعلامات واستكشاف SQL.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Doris

SQL المتوافق مع MySQL

يدعم بروتوكول MySQL السلكي مما يسمح لأدوات JDBC و ODBC وأدوات ذكاء الأعمال (BI) ولوحات المعلومات الحالية بالاتصال بـ Doris دون الحاجة إلى أي تغييرات في الكود.

محرك MPP مُمَكْنَنَة متجهيًا

تخزين عمودي مع التنفيذ المتجه ومُحسِّن قائم على التكلفة يُرجع استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف.

استيعاب في الوقت الحقيقي

تحميل الدفق، والتحميل الروتيني من Kafka، وموصلات Flink/Spark تدفع البيانات الجديدة إلى جداول قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ.

استعلامات ليك هاوس الموحدة

يقرأ Multi-Catalog مصادر Hive وIceberg وHudi وPaimon وJDBC مباشرةً حتى تتمكن من الاستعلام عن بيانات البحيرة دون نسخها.

وحدة تحكم الويب مدمجة

توفر الواجهة الأمامية واجهة مستخدم للمتصفح لحالة الكتلة، وتشغيل SQL، وفحص ملفات تعريف الاستعلام، وإدارة المستخدمين والأدوار.

لماذا تشغّل Apache Doris على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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