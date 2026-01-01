Apache Doris هو قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي والمحسن القائم على التكلفة استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل BI الحالية دون أي تغييرات.

استضافة Doris ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي زمن انتقال الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وخطوط أنابيب الاستيعاب تحت السيطرة المباشرة بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. الواجهة الأمامية المرفقة توفر وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة الكتلة وتحليل الاستعلامات واستكشاف SQL.