Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات Lakehouse المفتوحة، موفراً لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink وSpark وTrino حتى تتمكن فرق المنصات من مركزة صيانة الجداول، وضغط الملفات، وانتهاء صلاحية اللقطات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.

تتيح استضافة Amoro ذاتياً الاحتفاظ ببيانات تعريف الكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مجانًا من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة أحجام الجداول، وتقدم التحسين، وسجل اللقطات، والوصول إلى محطة SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية غير موجودة في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.