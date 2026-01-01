نشر Apache Amoro بنقرة واحدة.
خدمة إدارة Lakehouse مفتوحة المصدر لجداول Apache Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Amoro
Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات Lakehouse المفتوحة، موفراً لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink وSpark وTrino حتى تتمكن فرق المنصات من مركزة صيانة الجداول، وضغط الملفات، وانتهاء صلاحية اللقطات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.
تتيح استضافة Amoro ذاتياً الاحتفاظ ببيانات تعريف الكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مجانًا من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة أحجام الجداول، وتقدم التحسين، وسجل اللقطات، والوصول إلى محطة SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية غير موجودة في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.
الميزات الرئيسية لـ Apache Amoro
لوحة معلومات ليك هاوس موحدة
تصفح الكتالوجات والمخططات والجداول واللقطات والأقسام عبر تنسيقات Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon من واجهة مستخدم ويب واحدة دون كتابة SQL.
محرك ذاتي التحسين
يضغط الملفات الصغيرة باستمرار، ويدمج عمليات الحذف، ويعيد كتابة البيانات الوصفية في الخلفية بحيث تظل جداول البث و CDC سريعة الاستعلام دون الحاجة إلى مهام صيانة يدوية.
كتالوج متعدد التنسيقات
تسجيل كتالوجات Amoro الداخلية أو الاتصال بكتالوجات Hive Metastore وAWS Glue وREST وHadoop الموجودة وإدارة كل تنسيق جدول مدعوم من لوحة تحكم واحدة.
حاويات مُحسِّن قابلة للتوصيل
نفّذ مهام التحسين على حاوية محلية جاهزة للاستخدام أو وسّع النطاق إلى حاويات مُحسِّن خارجية مثل Flink أو Spark أو Kubernetes مع تزايد أحجام البيانات.
طرفية SQL مدمجة
استعلم وافحص الجداول مباشرة من لوحة التحكم باستخدام طرفية Spark المحلية المضمنة، أو قم بتوصيل Kyuubi للوصول المشترك إلى SQL بجودة إنتاج.
لماذا تشغّل Apache Amoro على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
Apache Gravitino
بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد كتالوجات Iceberg و Hive و JDBC في واجهة برمجة تطبيقات واحدة