Inngest هو محرك تنسيق سير العمل مفتوح المصدر الذي يتيح لك كتابة وظائف خلفية موثوقة، وسير عمل يعتمد على الأحداث، ومهام مجدولة مباشرة في كود تطبيقك. يتعامل تلقائيًا مع عمليات إعادة المحاولة، والتزامن، والتضييق، ومنطق وظائف الخطوات، مما يحافظ على تركيز كود تطبيقك على منطق العمل بدلاً من المخاوف المتعلقة بالبنية التحتية.

يمنحك استضافة Inngest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في التنفيذ والبيانات والتكوين. يأتي مزودًا بميزة استمرارية SQLite المدمجة وقائمة انتظار داخل الذاكرة جاهزة للاستخدام، بحيث يمكنك تشغيل المنصة بالكامل دون الحاجة إلى خدمات قاعدة بيانات خارجية أو وسيط رسائل.