انشر Inngest بنقرة واحدة.
منصة تنسيق سير العمل لتشغيل وظائف خلفية موثوقة، ومهام مجدولة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Inngest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Inngest
Inngest هو محرك تنسيق سير العمل مفتوح المصدر الذي يتيح لك كتابة وظائف خلفية موثوقة، وسير عمل يعتمد على الأحداث، ومهام مجدولة مباشرة في كود تطبيقك. يتعامل تلقائيًا مع عمليات إعادة المحاولة، والتزامن، والتضييق، ومنطق وظائف الخطوات، مما يحافظ على تركيز كود تطبيقك على منطق العمل بدلاً من المخاوف المتعلقة بالبنية التحتية.
يمنحك استضافة Inngest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في التنفيذ والبيانات والتكوين. يأتي مزودًا بميزة استمرارية SQLite المدمجة وقائمة انتظار داخل الذاكرة جاهزة للاستخدام، بحيث يمكنك تشغيل المنصة بالكامل دون الحاجة إلى خدمات قاعدة بيانات خارجية أو وسيط رسائل.
الميزات الرئيسية لـ Inngest
مهام الخلفية الموثوقة
تشغيل المهام الخلفية مع إعادة المحاولة التلقائية، والتراجع الأسي، ومعالجة الأخطاء المضمنة — لا تتطلب بنية تحتية إضافية.
سير عمل دالة الخطوة
إنشاء مهام سير عمل متعددة الخطوات حيث يتم إعادة محاولة كل خطوة على حدة وتخزينها مؤقتًا، مما يجعل التنسيق المعقد مرنًا في مواجهة الإخفاقات العابرة.
التنفيذ المدفوع بالأحداث
استدعاء الدوال من أحداث التطبيق باستخدام مفتاح حدث بسيط، مما يُمكّن من بناء معماريات غير مترابطة وتفاعلية عبر الخدمات.
دعم سير عمل AI
نسّق مسارات عمل الذكاء الاصطناعي طويلة الأمد مع دعم مدمج لحدود التزامن، وتحديد المعدل، ونقاط التحقق على مستوى الخطوة.
خادم تطوير مدمج
تطوير واختبار سير العمل محليًا باستخدام واجهة مستخدم كاملة الميزات تعرض سجل الأحداث وتشغيل الدوال وتتبع الخطوات في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Inngest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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