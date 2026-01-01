يُتيح Visual Studio Code Server بيئة تطوير VS Code الكاملة في أي متصفح. يمكنك الوصول إلى إضافاتك، وIntelliSense، والطرفية المدمجة، وأدوات Git، ومصحح الأخطاء من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا — بيئة تطويرك تستقر على الـ VPS الخاص بك وتكون جاهزة دائمًا.

استضافة VS Code Server ذاتيًا على الـ VPS تعني أن المشاريع والتكوينات تستمر بين الجلسات ويمكن الوصول إليها من أي جهاز. بيئة الخادم التي تعمل دائمًا مثالية للبرمجة الزوجية عبر الويب، وسير عمل التطوير السحابي، أو البرمجة من الأجهزة التي لا يكون فيها تثبيت VS Code عمليًا.