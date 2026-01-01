ثبت Visual Studio Code Server بنقرة واحدة.
شغّل VS Code بالكامل في متصفحك من أي مكان مع الإضافات، وتصحيح الأخطاء، وGit، وطرفية مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Visual Studio Code Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Visual Studio Code Server
يُتيح Visual Studio Code Server بيئة تطوير VS Code الكاملة في أي متصفح. يمكنك الوصول إلى إضافاتك، وIntelliSense، والطرفية المدمجة، وأدوات Git، ومصحح الأخطاء من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا — بيئة تطويرك تستقر على الـ VPS الخاص بك وتكون جاهزة دائمًا.
استضافة VS Code Server ذاتيًا على الـ VPS تعني أن المشاريع والتكوينات تستمر بين الجلسات ويمكن الوصول إليها من أي جهاز. بيئة الخادم التي تعمل دائمًا مثالية للبرمجة الزوجية عبر الويب، وسير عمل التطوير السحابي، أو البرمجة من الأجهزة التي لا يكون فيها تثبيت VS Code عمليًا.
الميزات الرئيسية لـ Visual Studio Code Server
VS Code الكامل في المتصفح
الوصول إلى تجربة VS Code الكاملة بما في ذلك الإضافات والسمات واختصارات لوحة المفاتيح والإعدادات من أي علامة تبويب للمتصفح.
دعم الإضافات
تثبيت وتشغيل ملحقات VS Code على جانب الخادم، بما في ذلك خوادم اللغة، ومدققات الأكواد، وأدوات التنسيق، والمصححات.
طرفية مدمجة
تشغيل أوامر shell، وبناء الأدوات، والبرامج النصية مباشرة في طرفية المتصفح المتصلة ببيئة VPS الخاصة بك.
دمج Git
إدارة المستودعات، وإنشاء التزامات، ومراجعة الفروقات، والتعامل مع تعارضات الدمج باستخدام أدوات Git المضمنة في VS Code.
مساحة عمل دائمة
تستمر المشاريع والإعدادات والإضافات بين الجلسات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) حتى تستأنف العمل من حيث توقفت بالضبط.
لماذا تشغّل Visual Studio Code Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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