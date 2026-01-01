Adminer هي أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات — MySQL، MariaDB، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد — من خلال واجهة ويب موحدة. تم إنشاؤها في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا تتطلب تثبيتًا معقدًا وهي جاهزة للاستخدام فور النشر.

على الرغم من حجمها الصغير، تغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قواعد البيانات: تصفح السجلات وتعديلها، تشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، إدارة المستخدمين والأذونات، استيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمها النظيف يجعلها مفيدة بنفس القدر للتصحيح السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.