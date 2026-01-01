نشر Adminer بنقرة واحدة.
أداة إدارة قواعد بيانات خفيفة الوزن وكاملة الميزات تدعم MySQL وPostgreSQL وSQLite و8 أنظمة أخرى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Adminer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Adminer
Adminer هي أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات — MySQL، MariaDB، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد — من خلال واجهة ويب موحدة. تم إنشاؤها في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا تتطلب تثبيتًا معقدًا وهي جاهزة للاستخدام فور النشر.
على الرغم من حجمها الصغير، تغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قواعد البيانات: تصفح السجلات وتعديلها، تشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، إدارة المستخدمين والأذونات، استيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمها النظيف يجعلها مفيدة بنفس القدر للتصحيح السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Adminer
11+ أنظمة قواعد البيانات
إدارة MySQL، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد من واجهة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى صيانة أدوات منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
نشر فوري
معبأة كملف PHP واحد بدون أي تبعيات تتجاوز خادم الويب، يمكن الوصول إلى Adminer فور الإطلاق مع عدم وجود عبء إعداد إضافي.
محرر استعلام SQL
تنفيذ استعلامات SQL مخصصة مع تمييز بناء الجملة ونتائج منظمة، مما يسهل فحص البيانات، وتصحيح الأخطاء في الاستعلامات، أو إجراء عمليات ترحيل لمرة واحدة.
استيراد وتصدير
استيراد وتصدير البيانات بتنسيقات SQL وCSV للنسخ الاحتياطي، والترحيل، ومشاركة البيانات مع الأدوات الخارجية أو أعضاء الفريق.
إدارة المستخدمين والأذونات
إنشاء وتعديل وإزالة مستخدمي قاعدة البيانات وامتيازاتهم مباشرة من واجهة المستخدم على الويب، مما يلغي الحاجة للوصول عبر سطر الأوامر أثناء تغييرات التحكم في الوصول الروتينية.
لماذا تشغّل Adminer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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