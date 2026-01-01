انشر Alexandrie بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة معرفة مستضافة ذاتيًا مع ماركداون موسع، وبحث بالنص الكامل، وأذونات دقيقة لكل مستند.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Alexandrie
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Alexandrie
Alexandrie هي منصة قاعدة معرفة وتوثيق ذاتية الاستضافة مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات إبراز ملونة، ومركز قيادة للبحث النصي الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات لكل مستند بخمسة مستويات الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة البعض الآخر مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.
الاستضافة الذاتية لـ Alexandrie تحافظ على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. يتعامل تخزين الكائنات المدمج المتوافق مع S3 مع تحميل الملفات دون الحاجة إلى خدمة خارجية، ويتيح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة دون الحاجة إلى تصدير قواعد البيانات يدويًا.
الميزات الرئيسية لـ Alexandrie
محرر ماركداون موسع
اكتب باستخدام تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، والتضمينات الغنية باستخدام محرر CodeMirror 6 المصمم للتوثيق المنظم.
أذونات من خمسة مستويات
عيّن مستويات وصول دقيقة لكل مستند — من خاص تمامًا إلى قابل للقراءة علنًا — بحيث يخدم نفس التثبيت الملاحظات الشخصية، وموسوعات الويكي للفرق، والمستندات العامة في وقت واحد.
بحث الأوامر بالنص الكامل
مركز قيادة يعمل بلوحة المفاتيح يبحث في جميع مستنداتك على الفور، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح دون الحاجة إلى تصفح المجلدات يدويًا.
تخزين الملفات المدمج
يتعامل متجر كائنات مدمج ومتوافق مع S3 مع تحميلات الملفات والمرفقات الإعلامية دون الحاجة إلى خدمة تخزين خارجية أو حساب CDN.
تسجيل الدخول عبر SSO و OIDC
المصادقة باستخدام Google أو GitHub أو Microsoft أو Discord عبر OIDC، مما يلغي الحاجة إلى إدارة حسابات مستخدمين منفصلة لكل عضو في الفريق.
لماذا تشغّل Alexandrie على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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