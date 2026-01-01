Alexandrie هي منصة قاعدة معرفة وتوثيق ذاتية الاستضافة مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات إبراز ملونة، ومركز قيادة للبحث النصي الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات لكل مستند بخمسة مستويات الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة البعض الآخر مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.

الاستضافة الذاتية لـ Alexandrie تحافظ على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. يتعامل تخزين الكائنات المدمج المتوافق مع S3 مع تحميل الملفات دون الحاجة إلى خدمة خارجية، ويتيح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة دون الحاجة إلى تصدير قواعد البيانات يدويًا.