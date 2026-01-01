1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة وواجهات أمامية مصغرة قابلة للتركيب، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تجمع المنصة بين إدارة المستخدمين، والصلاحيات، والأسرار، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية.

تضمن استضافة 1Backend ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بقاء المطالبات، وأوزان النماذج، والأسرار، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تطلق الخدمات المدمجة نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في قيود البائع لكل رمز.