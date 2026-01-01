انشر 1Backend بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مستضافة ذاتيًا لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام الخدمات المصغرة والواجهات الأمامية المصغرة القابلة للتوسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ 1Backend
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 1Backend
1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة وواجهات أمامية مصغرة قابلة للتركيب، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تجمع المنصة بين إدارة المستخدمين، والصلاحيات، والأسرار، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية.
تضمن استضافة 1Backend ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بقاء المطالبات، وأوزان النماذج، والأسرار، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تطلق الخدمات المدمجة نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في قيود البائع لكل رمز.
الميزات الرئيسية لـ 1Backend
وقت تشغيل الخدمات المصغرة للذكاء الاصطناعي
إطلاق وتنسيق حاويات الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة المحلية ونماذج الصور — مباشرة من الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى منسق خارجي.
الهوية المدمجة
تأتي حسابات المستخدمين والأدوار والأذونات والمؤسسات ومفاتيح API جاهزة للاستخدام، بحيث ترث كل خدمة جديدة المصادقة تلقائيًا.
الأسرار والتكوين
تحافظ خدمات التخزين السري المشفر وخدمات التكوين لكل تطبيق على مفاتيح API والإعدادات بعيدًا عن الكود والتحكم في الإصدار.
استضافة الواجهات الأمامية المصغرة
خدمة واجهات أمامية متعددة عبر طبقة توجيه واحدة، مما يتيح للفرق المستقلة نشر وحدات واجهة المستخدم دون إعادة بناء التطبيق بأكمله.
بيانات Bootstrap
حدد المسارات، والتصاريح، والإعدادات، والأسرار في ملفات YAML التعريفية لعمليات نشر البنية التحتية كتعليمات برمجية قابلة للتكرار عبر البيئات.
لماذا تشغّل 1Backend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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