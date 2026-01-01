تعمل تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي ضمن باقة واحدة. تحصل على تطبيقك بالإضافة إلى رصيد الذكاء الاصطناعي في اشتراك واحد، بدون رسوم أدوات منفصلة أو رسوم لكل وكيل. يمكنك التبديل بين التطبيقات ضمن نفس الباقة حسب تغير احتياجاتك، لذلك لن تكون مقيدًا بأداة واحدة أبدًا.