قم بتشغيل تطبيق أتمتة يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التبديل في أي وقت.

خطة واحدة، بدون تكاليف مفاجئة
جاهز في غضون 60 ثانية تقريبًا
جرّب تطبيقًا آخر لأتمتة الذكاء الاصطناعي كلما تغيرت احتياجاتك

MAD ⁦53.99⁩/شهريًا

ابدأ الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
قم بتشغيل تطبيق أتمتة يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التبديل في أي وقت.

ما هو تطبيق أتمتة الذكاء الاصطناعي؟

إنه مساعد ذكي موجود في تطبيقات الدردشة وصندوق الوارد. تتحدث إليه بلغة بسيطة، وهو يتولى المهام الروتينية. لا حاجة لإعدادات تقنية، ولا أوامر تحتاج إلى تعلمها.

كل ما عليك فعله هو التحدث إليه.

راسله كما لو كنت شخصًا حقيقيًا عبر تيليجرام أو واتساب. إنه يفهم ما تقصده.

إنه يقوم بالعمل

يقوم بترتيب صندوق الوارد الخاص بك، وتعيين التذكيرات، وكتابة مسودات الردود، والبحث عن الأشياء على الإنترنت نيابةً عنك.

يتعلم طريقتك

يتذكر تفضيلاتك ويصبح أكثر فائدة كلما استخدمته أكثر.

اختر التطبيق الذي يناسب عملك

أوبن كلو

مساعد ذكاء اصطناعي سريع يعتمد على المحادثات أولاً لأتمتة الحياة اليومية.

  • ينجز المهام السريعة أثناء التنقل
  • يعمل عبر قنوات الدردشة والبريد الإلكتروني
  • يتضمن وكيلًا مرئيًا وأداة لتنمية المهارات
  • مثالي للروبوتات والتنبيهات والتقارير وعمليات البحث

وكيل هيرميس

وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطوير لعمل أكثر عمقًا وترابطًا.

  • يبني الذاكرة ويتحسن مع مرور الوقت
  • يتولى المهام الأكثر تعقيدًا ومتعددة الخطوات
  • يتصل بمستنداتك وأدواتك
  • مثالي للبحث والبرمجة وحل المشكلات والتخطيط

n8n

قم بإنشاء عمليات أتمتة الذكاء الاصطناعي باستخدام محرر سير العمل المرئي، دون الحاجة إلى إدارة الخوادم.

  • محرر سير العمل المرئي
  • أكثر من 1000 عملية تكامل مع التطبيقات
  • تشغيل مجدول دائم
  • التحديثات والنسخ الاحتياطية المُدارة

خطة واحدة، تطبيقات مرنة

خصم 73%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
MAD196.99
MAD53.99/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل MAD ⁦98.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

أطلق التطبيق الذي اخترته بدون أي إعداد أو صيانة أو إدارة للبنية التحتية.

مضمن في خطتك

إعدادات جاهزة مسبقاً للتنفيذ الفوري.
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
الوصول إلى واجهة سطر الأوامر CLI متضمّن
ميزة ربط Telegram مدمجة
رصيد الذكاء الاصطناعي متضمّن
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
يتضمن البحث على الويب
مع بريد إلكتروني للوكيل مكوّن مسبقاً وجاهز للخدمة.
إدارة الأمن نيابة عنك
خصم 73%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
MAD196.99
MAD53.99/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل MAD ⁦98.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

أطلق التطبيق الذي اخترته بدون أي إعداد أو صيانة أو إدارة للبنية التحتية.

مضمن في خطتك

إعدادات جاهزة مسبقاً للتنفيذ الفوري.
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
الوصول إلى واجهة سطر الأوامر CLI متضمّن
ميزة ربط Telegram مدمجة
رصيد الذكاء الاصطناعي متضمّن
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
يتضمن البحث على الويب
مع بريد إلكتروني للوكيل مكوّن مسبقاً وجاهز للخدمة.
إدارة الأمن نيابة عنك

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

لماذا تختار تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي من Hostinger؟

قم بتشغيل تطبيق بدون إعدادات تقنية، أو اشتراكات منفصلة، أو التقيد بأداة واحدة.

بسعر معقول

احصل على تطبيقك المُدار ورصيد الذكاء الاصطناعي في اشتراك واحد، بدون الدفع مقابل أدوات منفصلة أو رسوم إضافية للوكلاء.

سهل الإعداد

يتم التشغيل في غضون 60 ثانية تقريبًا. نحن نتولى الإعداد والتحديثات والنسخ الاحتياطية والأمان، لذا لن تحتاج إلى التعامل مع الجانب التقني.

حرية التغيير

ابدأ بالتطبيق الذي تحتاجه اليوم، ثم انتقل إلى تطبيق آخر ضمن نفس الخطة عندما تتغير احتياجاتك.

مقارنة تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي من Hostinger بتطبيقات ChatGPT

بينما يتحدث ChatGPT معك، تقوم تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بإنجاز المهمة.
Hostinger
ChatGPT

الدردشة والبحث

نعم
نعم

يعمل حتى أثناء غيابك

نعم
لا

المراسلة (Telegram، WhatsApp)

جزئيا
لا

الذاكرة الدائمة

جزئيا
جزئيا

الوصول إلى الملفات المحلية

نعم
لا

أتمتة الويب

نعم
جزئيا

البرمجة والتحليل

نعم
جزئيا

القابلية للتوسيع (المهارات والإضافات)

جزئيا
جزئيا

مرونة النموذج

نعم
لا
ابدأ الآن

ما يمكن أن يقدمه لك تطبيقك

مساعد شخصي

حافظ على تنظيم المهام والتذكيرات والمحادثات. سيتعلم وكيلك كل ذلك ويتذكره.

مساعد مبيعات

اجمع العملاء المحتملين وقم بتأهيلهم على بنيتك التحتية الخاصة.

مساعد برمجة

اكتب وصحّح الأخطاء بشكل أسرع مع وكيل يمكنه تعلم قاعدة الكود الخاصة بك.

مساعد البحث

لخص المواضيع وقارن الخيارات مع الحفاظ على السياق عبر الجلسات.

مدير وسائل التواصل الاجتماعي

انتقل من الملاحظات التقريبية إلى المنشورات المجدولة، بدءاً بخطة يحافظ وكيلك على مسارها الصحيح

الأسئلة الشائعة حول النظام البيئي المُدار من Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي المُدارة لدينا.
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي هي مساعدون جاهزون للتشغيل، تستضيفهم وتديرهم هوستينجر نيابةً عنك. ما عليك سوى اختيار تطبيق من قائمتنا، وربطه بقناة المراسلة ونموذج الذكاء الاصطناعي المفضل لديك، ليبدأ التطبيق في معالجة مهام مثل فرز بريدك الوارد، وكتابة الردود، وإعداد التقارير، ومراقبة المواضيع. لا حاجة لإعداد خادم أو صيانة أي شيء. تتوسع القائمة باستمرار، لذا يمكنك دائمًا تشغيل التطبيق الذي يناسب احتياجاتك الحالية.
لا. جميع التطبيقات مصممة للمستخدمين غير التقنيين. يتم توفير إرشادات خطوة بخطوة لإعداد التطبيق، ويتولى Hostinger جميع إعدادات الخادم تلقائيًا. ما عليك سوى اختيار التطبيق، وربط قناة المراسلة ونموذج الذكاء الاصطناعي المفضل لديك، والبدء في استخدامه على الفور.
تتصل تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي بنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما في ذلك Claude وGPT وGemini، من خلال تكامل مُدار واحد. هذا يعني حصولك على ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة أو تكوين مفاتيح API يدويًا لكل موفر. يمكنك اختيار النموذج الذي يناسبك عند إعداد تطبيقك.

كثير. بعض حالات الاستخدام الشائعة:

  • أتمتة دعم العملاء على واتساب أو تيليجرام
  • إنشاء مساعد شخصي للتذكيرات والجدولة والبحث
  • إنشاء تقارير يومية أو أسبوعية بناءً على معاييرك
  • مراقبة الأخبار والاتجاهات والكلمات الرئيسية في مجال عملك
  • إنشاء روبوتات محادثة مخصصة لشركتك أو مجتمعك
  • تنفيذ مهام متعددة الخطوات والاتصال بأدوات خارجية

تعتمد الإمكانيات المحددة على التطبيق الذي تقوم بتشغيله. تصفح الكتالوج لمعرفة أفضل ما يقدمه كل تطبيق.

نعم، ما عليك سوى حذف التطبيق الذي تعمل عليه وإنشاء تطبيق جديد: OpenClaw أو Hermes Agent أو n8n.

نظرًا لأن لكل تطبيق بنيته الخاصة، فإن إعداداتك وسجل محادثاتك وتعديلاتك المخصصة لا تنتقل تلقائيًا عند التبديل. ستبدأ من جديد على التطبيق الجديد. ننصحك بتصدير أو تدوين أي إعدادات مهمة قبل التبديل.

تعمل تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي ضمن باقة واحدة. تحصل على تطبيقك بالإضافة إلى رصيد الذكاء الاصطناعي في اشتراك واحد، بدون رسوم أدوات منفصلة أو رسوم لكل وكيل. يمكنك التبديل بين التطبيقات ضمن نفس الباقة حسب تغير احتياجاتك، لذلك لن تكون مقيدًا بأداة واحدة أبدًا.

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