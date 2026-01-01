أوبن كلو
مساعد ذكاء اصطناعي سريع يعتمد على المحادثات أولاً لأتمتة الحياة اليومية.
- ينجز المهام السريعة أثناء التنقل
- يعمل عبر قنوات الدردشة والبريد الإلكتروني
- يتضمن وكيلًا مرئيًا وأداة لتنمية المهارات
- مثالي للروبوتات والتنبيهات والتقارير وعمليات البحث
MAD 53.99/شهريًا
كل ما عليك فعله هو التحدث إليه.
إنه يقوم بالعمل
يتعلم طريقتك
مساعد ذكاء اصطناعي سريع يعتمد على المحادثات أولاً لأتمتة الحياة اليومية.
وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطوير لعمل أكثر عمقًا وترابطًا.
قم بإنشاء عمليات أتمتة الذكاء الاصطناعي باستخدام محرر سير العمل المرئي، دون الحاجة إلى إدارة الخوادم.
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
بسعر معقول
سهل الإعداد
حرية التغيير
ChatGPT
الدردشة والبحث
نعم
نعم
يعمل حتى أثناء غيابك
نعم
لا
المراسلة (Telegram، WhatsApp)
جزئيا
لا
الذاكرة الدائمة
جزئيا
جزئيا
الوصول إلى الملفات المحلية
نعم
لا
أتمتة الويب
نعم
جزئيا
البرمجة والتحليل
نعم
جزئيا
القابلية للتوسيع (المهارات والإضافات)
جزئيا
جزئيا
مرونة النموذج
نعم
لا
|ابدأ الآن
مساعد شخصي
مساعد مبيعات
مساعد برمجة
مساعد البحث
مدير وسائل التواصل الاجتماعي
كثير. بعض حالات الاستخدام الشائعة:
تعتمد الإمكانيات المحددة على التطبيق الذي تقوم بتشغيله. تصفح الكتالوج لمعرفة أفضل ما يقدمه كل تطبيق.
نعم، ما عليك سوى حذف التطبيق الذي تعمل عليه وإنشاء تطبيق جديد: OpenClaw أو Hermes Agent أو n8n.
تعمل تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي ضمن باقة واحدة. تحصل على تطبيقك بالإضافة إلى رصيد الذكاء الاصطناعي في اشتراك واحد، بدون رسوم أدوات منفصلة أو رسوم لكل وكيل. يمكنك التبديل بين التطبيقات ضمن نفس الباقة حسب تغير احتياجاتك، لذلك لن تكون مقيدًا بأداة واحدة أبدًا.
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