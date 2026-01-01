Hostinger Agents

اختر مهمة. وسينجزها العملاء نيابة عنك.

خبراء AI متخصصون في SEO، والتسويق، والمحتوى، والمبيعات، وتواصل العملاء، وتخطيط الأعمال.
ابدأ الآن
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
متوافق مع:
اختر مهمة. وسينجزها العملاء نيابة عنك.

ما يمكن أن يفعله وكلاء Hostinger Agents

الأعمال والاستراتيجية

تحقّق من جدوى فكرتك، وطوّر عرضك، وأنشئ خطة واضحة.

الأعمال والاستراتيجية

هوية العلامة التجارية

أنشئ شعارات وصورًا تجعل نشاطك التجاري يبدو متناسقاً واحترافياً.

هوية العلامة التجارية

التسويق وSEO

اعثر على الكلمات المفتاحية المناسبة، وراجع صفحاتك، وحدد طرقًا لتحسين ترتيبها.

التسويق وSEO

جدولة المهام

احصل على دعم بالذكاء الاصطناعي في المهام المتكررة، والقرارات، والخطوات المقبلة.

جدولة المهام

الذكاء الاصطناعي العام مقابل وكلاء Hostinger

تنتظر أدوات الذكاء الاصطناعي العامة تلقي التعليمات، بينما يرشدك وكلاء Hostinger خطوة بخطوة.

روبوت الدردشة العام

  • ينتظر تلقي تعليمات مثالية.
  • عليك أن تختار أسئلتك بعناية ودقة.
  • يقدم إجابات عامة.
  • يدخلك في محادثات متكررة لا تنتهي.

Hostinger Agents

  • تنطلق من مهارات جاهزة للاستخدام.
  • ترشدك من خلال طرح الأسئلة المناسبة.
  • متوافقة مع حسابك في Hostinger.
  • تقدم نتائج كاملة.

تخطَّ التعليمات. ابدأ بمهمة.

اختر ما تحتاج إلى إنجازه، واتبع مهارة جاهزة للاستخدام، واحصل على نتيجة عملية يمكنك توظيفها.
اختر مهمة
اتبع الخطوات الموضحة
احصل على نتيجة جاهزة للاستخدام
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تخطَّ التعليمات. ابدأ بمهمة.

لست متأكدًا من أين تبدأ؟ استعن بخبير

Business advisor

سأتحقق من جدوى أفكارك، واكتشف فرصًا للنمو، وأساعدك في تحديد الخطوة التالية.
سأكتب محتوى الموقع الإلكتروني، ومنشورات المدونة، ووصف المنتجات بطريقة تجذب جمهورك.
سأكشف الكلمات الرئيسية في عمليات البحث، وأحدد ما يعيق انتشار موقعك، وأريك بماذا يتفوق المنافسون عليك.
سأضع خطة لإطلاق مشروعك، وأُعدّ خطة محتوى لشهر كامل، وأوضح لك القنوات التي تستحق وقتك.
سأقوم بصياغة المستندات القانونية الأساسية، وشرح العقود قبل توقيعك عليها، ومساعدتك على تجنب الأخطاء المكلفة.
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حالات الاستخدام

ما الذي تريد إنجازه؟

اختر ما تحتاج إلى إنجازه، واتبع مهارة جاهزة للاستخدام، واحصل على نتيجة عملية يمكنك توظيفها.

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

جدول المنشورات وانشرها تلقائيًا.
إنشاء محتوى تسويقي

إنشاء محتوى تسويقي

قم بإنشاء إعلانات ونصوص تسويقية من موقعك الإلكتروني.
كتابة منشورات مدونة مُحسّنة لـSEO

كتابة منشورات مدونة مُحسّنة لـSEO

أنشئ منشورات مدونة تتضمن خاصية البحث عن الكلمات المفتاحية.
أنشئ محتوى الموقع الإلكتروني

أنشئ محتوى الموقع الإلكتروني

أنشئ محتوى لصفحاتك في دقائق.
ابحث عن عملاء محتملين وتواصل معهم

ابحث عن عملاء محتملين وتواصل معهم

اكتشف العملاء المحتملين وأرسل رسائل التواصل تلقائيًا.
اكتب رسائل بريد إلكتروني احترافية

اكتب رسائل بريد إلكتروني احترافية

صف الموقف واحصل على مسودة بريد إلكتروني منقحة.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

أنشئ سياسة خصوصية واضحة مخصصة لعملك.
راجع أسعارك

راجع أسعارك

احصل على تعليقات حول أسعارك وتكاليفك وهوامش الربح ونموذج التسعير الخاص بك.
جاهز للمساعدة في مهام الأعمال اليومية.
أكثر من 150
المهارات
اربط الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
1000
تطبيقات
موثوق به من عدة شركات حول العالم.
أكثر من 50
البلد المستهدف

اختر كيف تبدأ مع وكلاء AI

1000 رصيد شهريًا
يتم التحديث تلقائيًا، لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
أكثر من 150 مهارة جاهزة للاستخدام
منظمة حسب المهمة، بما في ذلك منشورات المدونة، وتدقيقات تحسين محركات البحث (SEO)، ونصوص الإعلانات.
اربط تطبيقاتك المفضلة
استخدم Gmail و Notion و Slack و WhatsApp، وأكثر من 1,000 أداة في سير عملك.
أنشئ الصور والشعارات والمرئيات ذات العلامة التجارية
صمّم أصولاً بصرية بسرعة أكبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
تحقق من جدوى أفكار الأعمال والأسعار
اكتسب فكرة عن إمكاناتك قبل استثمار وقتك ومالِك.
حمّل الملفات وتتبّع الإصدارات
عايِن العمل واحتفِظ بكل النسخ.
أتمت قائمة مهامك
جدوِِل المهام المتكررة ودع وكيلك يتولى تنفيذها.

24 أشهر

خصم 43%
MAD88.99
MAD50.99/الشهر
الأكثر طلباً

12 أشهر

MAD58.99/الشهر

3 أشهر

MAD68.99/الشهر

1 شهر

MAD88.99/الشهر

يتم التجديد بسعر MAD ⁦74.99⁩ شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.

يتم التجديد بسعر MAD ⁦74.99⁩ شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.

لا تعتمد فقط على كلامنا

تعرف على آراء العملاء حول العالم عن تجربتهم مع Hostinger.
Charlie Low وDale Comley
Charlie Low وDale Comley
المؤسسون المشاركون لشركة Nohma

"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم الدومين وشهادة SSL في مكان واحد، وقد كان أمرا رائعا حقًا."

Jordi Robert
Jordi Robert
خبير تسويق

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم لا تُضاهى.

Anna Franques
Anna Franques
مصممة ومطورة رقمية

"أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
صاحب شركة

"بفضل لوحة التحكم البسيطة من Hostinger، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على WordPress بأنفسنا."

أحضر أدواتك
تواصل

أحضر أدواتك

ربط الخدمات الخارجية لتمكين عملائك الرقميين من استخدامها بسلاسة أثناء المحادثة.
ابدأ مجانًا
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

تقويم Google

تقويم Google

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

عرض جميع الاتصالات

الأسئلة الشائعة

تقدم لك خدمة Hostinger Agents تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يضع رهن إشارتك فريقاً من الوكلاء المتخصصين. تم تصميم كل وكيل لمجال عمل محدد، مثل: الاستراتيجية، الكتابة، الـ SEO، التسويق، الشؤون القانونية، التواصل مع الزبناء، والمبيعات. بدلاً من التعامل مع شات بوت واحد وبشكل عام، ستحصل على خبراء متخصصين يمكنك التواصل معهم في أي وقت بلغة بسيطة وواضحة. لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية مسبقة.
تم تصميم هذا التطبيق خصيصاً لرواد الأعمال المستقلين، وأصحاب المشاريع الجانبية، وملاك المقاولات الصغرى الذين يديرون كل شيء بأنفسهم. إذا كنت قد تمنيت يوماً أن يكون لديك خبير استراتيجي، كاتب محتوى، مسوّق، أو مستشار قانوني رهن إشارتك — فهذا تماماً ما يمنحه لك Hostinger Agents.
على عكس برامج الشات بوت العامة، يتميز كل عميل في Hostinger Agent بتدريب مسبق وخبرة عميقة في مجال أعمال محدد. لن تحتاج إلى كتابة أوامر مثالية؛ كل ما عليك هو اختيار العميل والمهارة المطلوبة، وسيتولى هو توجيهك للوصول إلى نتائج احترافية وملموسة.
Skills هي نماذج مهام جاهزة مدمجة داخل كل عميل. فبدلاً من تحمل عناء صياغة الأسئلة، يمكنك ببساطة اختيار مهارة معينة وسيقوم العميل بتوجيهك خطوة بخطوة لتحقيق النتيجة المحددة — مثل كتابة مقال لمدونة، أو إجراء بحث باستخدام الكلمات المفتاحية، أو صياغة سياسة خصوصية. استخدام Skills يجعل عملك أسرع، وأكثر تنظيماً، ويضمن لك نتائج أفضل بكثير مقارنة بالبدء من نقطة الصفر.
لا، ليس بالضرورة. يمكنك استكمال محادثة سابقة أو بدء واحدة جديدة - الأمر يعود إليك. وفي كلتا الحالتين، يتذكر الوكيل سياق عملك، وتفضيلاتك، وقراراتك السابقة عبر جميع المحادثات. أيُّ دردشة جديدة لن تكون أبداً من نقطة الصفر.

اختر مهمة. سيقوم العملاء بإنجازها.

متخصصون بالـ AI في التخطيط، والمحتوى، وSEO، والمبيعات، جاهزون متى احتجت إليهم.

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