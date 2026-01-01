Skills هي نماذج مهام جاهزة مدمجة داخل كل عميل. فبدلاً من تحمل عناء صياغة الأسئلة، يمكنك ببساطة اختيار مهارة معينة وسيقوم العميل بتوجيهك خطوة بخطوة لتحقيق النتيجة المحددة — مثل كتابة مقال لمدونة، أو إجراء بحث باستخدام الكلمات المفتاحية، أو صياغة سياسة خصوصية. استخدام Skills يجعل عملك أسرع، وأكثر تنظيماً، ويضمن لك نتائج أفضل بكثير مقارنة بالبدء من نقطة الصفر.