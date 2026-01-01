يمكن أن تختلف تكاليف تطوير تطبيقات الويب بشكل كبير. قد يكون بناء تطبيق بنفسك ميسور التكلفة ولكنه يتطلب وقتًا ومهارات تقنية، بينما قد يكلف توظيف فريق تطوير آلاف الدولارات.

يُعد استخدام منصة بدون برمجة مثل Hostinger Horizons خيارًا سهل المنال ومناسبًا للميزانيات المحدودة. الباقات معقولة التكلفة، تبدأ من MAD ⁦15.99⁩/الشهر. تتيح لك تطوير وإطلاق التطبيقات دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.

للحصول على تفاصيل أكثر، راجع كم تبلغ تكلفة تطبيق الويب.