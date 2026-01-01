أداة بناء تطبيقات AI التي تحوّل الأفكار إلى تطبيقات
كيفية بناء تطبيق باستخدام AI
حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية
صف فكرتك أو اختر قالبًا
قم بالتحرير والاختبار والإطلاق
هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟
تطبيق ويب CRM
تطبيق ويب لتتبع ميزانية PPC
تطبيق ويب لحجز المطاعم
تطبيق ويب لجمع التعليقات
تطبيق ويب لإنشاء الفواتير
تطبيق ويب لإنشاء السير الذاتية
تطبيق ويب البودكاست
أنشئ تطبيقاتك بشكل أسرع وأذكى وأسهل مع أداة إنشاء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر بدون كتابة أكواد
منشئ تطبيقات الويب AI الشامل
مُصمم للسرعة دون أي جهد
انطلق بسرعة، وتطوّر أسرع
مدعوم بأحدث التقنيات
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دليل البدء
حسّن تعليماتك
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
الأسئلة الشائعة حول منشئ تطبيقات AI
ما هو منشئ تطبيقات AI؟
أداة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي أداة تتيح لك إنشاء تطبيقات أو مواقع ويب باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من البرمجة التقليدية. أنت تصف ما تريد إنشاءه، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء بنية التطبيق ومنطقه وواجهته نيابةً عنك، مما يجعل إنشاء التطبيقات في متناول المستخدمين غير التقنيين.
هل يمكنني إنشاء تطبيق ويب بدون أي خبرة في البرمجة؟
نعم. لن تحتاج إلى خبرة في البرمجة لإنشاء تطبيق ويب. فبينما يتطلب التطوير التقليدي تعلم لغات مثل HTML وCSS وJavaScript، وأطر عمل مثل Node.js أو Django، تتيح لك أدوات البرمجة بدون برمجة وAI مثل Hostinger Horizons وصف فكرتك بكلماتك الخاصة وإنشاء تطبيق ويب فعال على الفور، دون كتابة أي كود.
تعلم المزيد في دليلنا حول كيفية إنشاء تطبيق ويب.
هل أداة Hostinger AI لبناء التطبيقات مناسبة للشركات الناشئة أو المنتجات الأولية (MVPs)؟
نعم. إنه مثالي للشركات الناشئة والمؤسسين والفرق التي ترغب في التحقق من صحة الأفكار بسرعة. يمكنك إنشاء تطبيق ويب وتطويره تدريجيًا دون توظيف مطورين، ما يجعل اختبار النماذج الأولية (MVPs) وجمع الملاحظات مبكرًا أسهل.
كم تبلغ تكلفة إنشاء تطبيق؟
يمكن أن تختلف تكاليف تطوير تطبيقات الويب بشكل كبير. قد يكون بناء تطبيق بنفسك ميسور التكلفة ولكنه يتطلب وقتًا ومهارات تقنية، بينما قد يكلف توظيف فريق تطوير آلاف الدولارات.
يُعد استخدام منصة بدون برمجة مثل Hostinger Horizons خيارًا سهل المنال ومناسبًا للميزانيات المحدودة. الباقات معقولة التكلفة، تبدأ من MAD 15.99/الشهر. تتيح لك تطوير وإطلاق التطبيقات دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.
للحصول على تفاصيل أكثر، راجع كم تبلغ تكلفة تطبيق الويب.
كم من الوقت يستغرق مني إنشاء تطبيق باستخدام AI؟
يمكنك الانتقال من الفكرة إلى التطبيق في دقائق. بمجرد وصف فكرة تطبيقك، ينشئ AI تطبيق ويب يعمل بكامل وظائفه تقريبًا على الفور. بعد ذلك، يمكنك تحسين الميزات وتعديل التخطيطات واختبار تطبيقك قبل الإطلاق.
ما هي الأدوات التي أحتاجها لإنشاء تطبيق ويب؟
للبرمجة، ستحتاج إلى محرر أكواد (مثل Visual Studio Code)، ونظام للتحكم في الإصدارات (مثل GitHub)، وأدوات نشر. مع أداة إنشاء تطبيقات بدون كتابة أكواد مثل Hostinger AI Builder، لن تحتاج إلا إلى منصة واحدة - فهي تتولى إنشاء التطبيق واستضافته ونشره في عملية واحدة سلسة.
ما أنواع التطبيقات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام منشئ تطبيقات AI بدون كود؟
يمكنك إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب، بما في ذلك الأدوات الداخلية، ولوحات المعلومات، والمنتجات الأولية القابلة للتطبيق، وتطبيقات الأعمال، وأنظمة الحجز، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، وتطبيقات الويب التفاعلية.
تم تصميم أداة Hostinger AI لإنشاء التطبيقات على الويب، وليس لتطبيقات الجوال الأصلية.
كيف أختار النموذج الأولي لموقعي الإلكتروني وأحصل على ردود فعل؟
قبل الإطلاق، يمكنك معاينة تطبيق الويب واختباره للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. باستخدام Hostinger Horizons، يمكنك اختبار تطبيقك في بيئة اختبارية sandbox وإصلاح المشكلات بسرعة من خلال طلب تعديلات من AI، دون الحاجة إلى برمجة أو تصحيح الأخطاء يدوياً.
وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهز، يمكنك نشر تطبيق الويب عبر الإنترنت فورًا بنقرة واحدة. الاستضافة مدمجة، لذلك لن تحتاج إلى إدارة إعدادات النشر.
لمزيد من التفاصيل، اطّلع على دليل اختبار تطبيقات الويب.
هل يمكنني تخصيص التطبيق بعد أن ينشئه AI؟
نعم، يمكنك الاستمرار في تعديل تطبيق الويب أو موقعك الإلكتروني بعد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائه. إذا كنت ترغب في تعديل النصوص والبرمجيات فقط، فلن تحتاج إلى رصيد رسائل، ويمكنك القيام بذلك مباشرةً.
كما يمكنك استخدام أداة Hostinger AI Builder لإجراء تغييرات وإنشاء نسخ جديدة تمامًا من تطبيقك أو موقعك، طالما لديك رصيد رسائل كافٍ. ما عليك سوى وصف التغييرات التي ترغب في إجرائها في رسالة إلى أداة إنشاء تطبيقات الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
كيف يتم تأمين تطبيق الويب الخاص بي؟
يشمل أمان تطبيقات الويب إعداد شهادة SSL، وإدارة الأذونات، وحماية بيانات المستخدم، ومراقبة التهديدات. يتولى Hostinger Horizons رعاية تدابير الأمان الأساسية افتراضيًا، ولكن يمكنك قراءة المزيد حول أفضل ممارسات أمان تطبيقات الويب.
هل سأحتاج إلى صيانة تطبيق الويب الخاص بي بعد الإطلاق؟
تتطلب صيانة تطبيق الويب تحديثه باستمرار، وضمان أمانه، وتشغيله بسلاسة. ويشمل ذلك إصلاح الأخطاء، وتحديث مكونات البرامج، وتحسين الميزات بمرور الوقت. تعمل أدوات مثل Hostinger AI Builder على تبسيط الصيانة من خلال تجميع التحديثات والاستضافة في منصة واحدة.
كيف يمكنني تحقيق الدخل من تطبيق الويب؟
هناك العديد من الطرق لكسب المال من تطبيقات الويب. يمكنك تحصيل الرسوم من المستخدمين مباشرةً عبر الاشتراكات أو عمليات الشراء لمرة واحدة، أو عرض الإعلانات، أو تقديم ميزات مميزة (نموذج مجاني جزئيًا)، أو بيع الوصول إلى أدوات أو محتوى متخصص. ويتكامل Hostinger Horizons مع أنظمة الدفع، مما يُسهّل إعداد الميزات أو الخدمات المدفوعة.
للمزيد من الأفكار الملهمة، اطلع على نصائحنا حول كيفية تحقيق الدخل من تطبيقات الويب.
أيهما أفضل: تطبيق ويب أم موقع ويب؟
تعرض المواقع الإلكترونية محتوى ثابتًا أو شبه ديناميكي، بينما توفر تطبيقات الويب ميزات تفاعلية مثل حسابات المستخدمين أو التحديثات الفورية. ويعتمد تحديد الخيار الأنسب على أهدافك.
اقرأ المزيد في مقارنة بين تطبيق الويب وموقع الويب.
أيهما أفضل: تطبيق الويب أم تطبيق الهاتف المحمول؟
تعمل تطبيقات الويب في المتصفحات، بينما تُنزّل تطبيقات الجوال على الأجهزة. تطبيقات الويب أسهل في التحديث والنشر، بينما توفر تطبيقات الجوال تكاملاً أفضل مع الأجهزة. اطلع على تحليلنا الكامل لتطبيق الويب مقابل تطبيق الجوال لمعرفة الإيجابيات والسلبيات.