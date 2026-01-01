تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

تقليديًا، يتطلب النشر والاستضافة إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger AI Builder، كل شيء متكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع تضمين الاستضافة والنطاقات المخصصة وشهادة SSL.