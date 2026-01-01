تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

حوّل فكرة تطبيق SaaS المصغر الخاص بك إلى منتج حي بسهولة باستخدام منصة Hostinger AI Builder التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.
ابدأ مجانًا

الباقات المدفوعة تبدأ من MAD ⁦15.99⁩/الشهر فقط

تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

أنشئ بشكل أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء البرمجيات كخدمة (SaaS) بدون كتابة أكواد من AI Builder

كل ما تحتاجه لإنشاء وإطلاق وتنمية خدمة SaaS الخاصة بك.

شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.

ما عليك سوى وصف فكرة مشروعك، وسيتكفل الذكاء الاصطناعي ببنائها – بدءاً من المنطق البرمجي للخلفية وحتى التصميم – لتبتكر منتجاً يعمل بكامل وظائفه وجاهزاً للإطلاق في دقائق معدودة. لا حاجة لكتابة الأكواد، ولا لفريق تقني، ودون أي انتظار.
شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.

كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.

الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) - كل ذلك مشمول. لا حاجة لحسابات منفصلة أو إعدادات معقدة.

كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.

الواجهة الخلفية المدمجة

قواعد بيانات، وحسابات مستخدمين، ومساحات لتخزين الملفات مدمجة بالكامل – دون الحاجة لأي أدوات خارجية – ليعمل مشروعك كمنتج حقيقي واحترافي على الفور.

الواجهة الخلفية المدمجة

ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.

قدِّم مستويات اشتراك متعددة مع إمكانية ترقية الباقات أو خفضها بسلاسة. بفضل رسوم المعاملات التي تبلغ 0% والربط المباشر مع منصة Stripe، يصبح تحقيق الإيرادات الدورية أمراً في غاية السهولة.
ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.

شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.

ما عليك سوى وصف فكرة مشروعك، وسيتكفل الذكاء الاصطناعي ببنائها – بدءاً من المنطق البرمجي للخلفية وحتى التصميم – لتبتكر منتجاً يعمل بكامل وظائفه وجاهزاً للإطلاق في دقائق معدودة. لا حاجة لكتابة الأكواد، ولا لفريق تقني، ودون أي انتظار.
شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.

كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.

الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) - كل ذلك مشمول. لا حاجة لحسابات منفصلة أو إعدادات معقدة.

كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.

الواجهة الخلفية المدمجة

قواعد بيانات، وحسابات مستخدمين، ومساحات لتخزين الملفات مدمجة بالكامل – دون الحاجة لأي أدوات خارجية – ليعمل مشروعك كمنتج حقيقي واحترافي على الفور.

الواجهة الخلفية المدمجة

ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.

قدِّم مستويات اشتراك متعددة مع إمكانية ترقية الباقات أو خفضها بسلاسة. بفضل رسوم المعاملات التي تبلغ 0% والربط المباشر مع منصة Stripe، يصبح تحقيق الإيرادات الدورية أمراً في غاية السهولة.
ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.

حلول برمجية (SaaS) يمكنك بناؤها – بدون كود، فقط اعتمد على إبداعك

استكشف أمثلة حقيقية لمنتجات SaaS التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger AI Builder - تم إنشاؤها جميعًا ببساطة عن طريق وصف ما تحتاجه.
حلول برمجية (SaaS) يمكنك بناؤها – بدون كود، فقط اعتمد على إبداعك

برمجيات تعليمية micro SaaS

أنشئ أدوات تعليمية – دورات مصغرة، وتمارين لغوية، وشهادات تساعد المعلمين وفرق التدريب الصغيرة على تقديم دروس منظمة وتتبع التقدم التعليمي للمتدربين دون الحاجة إلى نظام إدارة تعلم (LMS) متكامل.ابدأ الإنشاء
ساعد الشركات على إدارة العملاء المحتملين، وتتبع علاقات العملاء، وإبرام المزيد من الصفقات – أنشئ نظام CRM مخصصًا بالكامل وقدمه كاشتراك لفرق المبيعات والوكالات.ابدأ الإنشاء
ساعِد المستخدمين في إنشاء النصوص التوضيحية، وأفكار المنشورات، والوسوم، والجمل الافتتاحية الجاذبة، والنصوص الجاهزة للنشر على مختلف المنصات انطلاقاً من مطالبات بسيطة.ابدأ الإنشاء
اسمح للمطاعم بإدارة الحجوزات، وتتبع توفر الطاولات، وإرسال رسائل بريد إلكتروني للتأكيد – ابنِ أداة حجز متخصصة واعرضها على أصحاب المشاريع في مجال الضيافة.ابدأ الإنشاء
أنشئ تطبيقات لتخطيط التمارين الرياضية، وتتبع التقدم، وتخطيط الوجبات الغذائية، والتحديات التي تحافظ على استمرارية المستخدمين، مع منح المدربين وصناع المحتوى طريقة لتعبئة وبيع البرامج التدريبية.ابدأ الإنشاء
أنشئ منصة البودكاست الخاصة بك – شارك الحلقات، نمِّ جمهورك، وافرض رسومًا على المحتوى المميز أو الحصري عبر الاشتراكات.ابدأ الإنشاء
أنشئ منصة مغلقة يدفع فيها الأعضاء مقابل الوصول إلى محتوى حصري، أو دورات تدريبية، أو مجتمع خاص – حدد أسعارك بنفسك، وأدر الاشتراكات، ونمِّ إيراداتك المتكررة.ابدأ الإنشاء

كيفية إنشاء تطبيق SaaS

01

صف فكرتك

أخبر الذكاء الاصطناعي بالمهام التي تريد من تطبيق الـ SaaS إنجازها وشاهده وهو ينبض بالحياة أمامك – أو اختر نموذجاً جاهزاً لتبدأ بسرعة أكبر.
02

خصّص تطبيقك واختبره

قم بتحسين وتعديل منتجك بدقة عبر المحادثة مع الذكاء الاصطناعي – اضبط الميزات، وجهّز أنظمة الدفع وتسجيل الدخول، واستعرض التطبيق بشكل حي ومباشر قبل الإطلاق النهائي.
03

أنشئ. اختبر. انطلق.

صف ما تريده ودع Horizons تُنشئ منتج SaaS الخاص بك. أطلقه بنقرة واحدة، واستفد من الاستضافة والتكاملات المدمجة ودومين مخصّص.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

هل ترغب في التعمق أكثر؟

استكشف البرامج التعليمية الشاملة، والأدلة الإرشادية، والإرشادات خطوة بخطوة التي ستنقلك من مستوى المبتدئ إلى الاحتراف في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت قياسي. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في الذكاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك.
ما هو SaaS

ما هو SaaS

دليل تعليمي
كيفية بناء منتج SaaS

كيفية بناء منتج SaaS

دليل تعليمي
أفكار لمشاريع برمجيات Micro SaaS

أفكار لمشاريع برمجيات Micro SaaS

دليل تعليمي
فيديو

طرق أكثر لتحقيق الربح باستخدام AI Builder

بع منتجاتك عبر الإنترنت.

احصل على الحجوزات

ابنِ أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة

أنشئ قالباً جاهزاً، واحصل على عمولتك.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS

يتضمن تطوير تطبيقات SaaS (البرمجيات كخدمة) إنشاء أدوات أو خدمات سحابية يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر متصفح ويب، عادةً مقابل اشتراك. على عكس البرامج التقليدية، لا تتطلب تطبيقات SaaS تنزيلات أو تثبيتات، فكل شيء يعمل عبر الإنترنت.

هل ترغب في استكشاف فرص مناسبة للشركات الناشئة؟ اطلع على قائمة أفكار SaaS للإلهام.

لا — مع AI Builder، لستَ بحاجةٍ إلى تعلّم HTML أو CSS أو أيّ أطر عمل. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء، يُعرف غالبًا باسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تُريد أن يفعله تطبيق SaaS الخاص بك بلغةٍ بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي. هل تُريد إضافة ميزة جديدة؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإنّ دليل البرمجة التفاعلية يُرشدك خلال كلّ ما تحتاج إلى معرفته.

للحصول على الإلهام، استكشف بعضًا من أمثلة تطبيقات SaaS المصغّرة.

تختلف التكاليف حسب النهج المتبع. كتابة الكود بنفسك تستغرق وقتًا ولكنها أقل تكلفة؛ بينما قد يكون توظيف مطورين مكلفًا. استخدام منصة بناء تطبيقات SaaS بدون كتابة أكواد مثل Hostinger Horizons يُعد خيارًا اقتصاديًا، مع باقات بأسعار معقولة تبدأ من MAD ⁦15.99⁩/الشهر وتتيح لك بناء منتجات SaaS واختبارها وإطلاقها دون استثمار أولي كبير.

يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي للبدء في البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف تطبيق SaaS الخاص بك، ورؤيته وهو يعمل، والتعرف على Horizons بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.

عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة.الاستضافة والدومين وتحسين محركات البحث كلها مشمولة - ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيبدأ تطبيقك البرمجي بالعمل.

هل رصيدك منخفض؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.

يمكنك تحقيق الربح من تطبيقات SaaS من خلال الاشتراكات الشهرية، أو الخطط المميزة متعددة المستويات، أو عمليات الشراء داخل التطبيق، أو الإعلانات. يتكامل Hostinger AI Builder مع أنظمة الدفع مثل Stripe، مما يُسهّل إعداد الفواتير.

يشمل تسويق البرمجيات كخدمة (SaaS) الفعّال أدوات SEO، وحملات التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والشراكات مع المؤثرين. يُعدّ تحديد جمهورك المستهدف وإظهار قيمة تطبيقك أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على المزيد في دليل تسويق البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص بنا.

تطبيق مايكرو SaaS هو تطبيق SaaS متخصص للغاية يخدم فئة ضيقة، غالبًا ما يتم إنشاؤه وتشغيله بواسطة فريق صغير أو حتى مؤسس منفرد. يمكن إطلاق هذه المشاريع بشكل أسرع وأسهل في الإدارة.

هل ترغب في معرفة المزيد؟ تحقق من دليل مايكرو SaaS الخاص بنا.

تشمل الصيانة تحديث تطبيقك بانتظام، وإصلاح الأخطاء، وتحسين الأمان، وإضافة ميزات جديدة. يُبسّط Hostinger AI Builder هذه العملية من خلال دمج التحديثات والاستضافة والمراقبة في منصة واحدة متكاملة.
يساعدك الاختبار على اكتشاف الأخطاء والتأكد من أن تطبيق SaaS الخاص بك يعمل على جميع الأجهزة. يمكنك اختبار الميزات يدويًا أو استخدام أدوات الاختبار الآلي. يتيح لك Hostinger AI Builder معاينة التطبيق واختباره في بيئة تجريبية قبل نشره.
يتضمن أمان SaaS حماية بيانات المستخدم، وتطبيق مصادقة قوية، وتطبيق SSL، والمراقبة الدورية للثغرات الأمنية. يتولى Hostinger Horizons توفير ميزات الأمان الرئيسية فورًا، مما يساعدك على إطلاق موقعك بثقة.

تقليديًا، يتطلب النشر والاستضافة إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger AI Builder، كل شيء متكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع تضمين الاستضافة والنطاقات المخصصة وشهادة SSL.

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