تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً
أنشئ بشكل أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء البرمجيات كخدمة (SaaS) بدون كتابة أكواد من AI Builder
شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.
كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.
الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) - كل ذلك مشمول. لا حاجة لحسابات منفصلة أو إعدادات معقدة.
الواجهة الخلفية المدمجة
قواعد بيانات، وحسابات مستخدمين، ومساحات لتخزين الملفات مدمجة بالكامل – دون الحاجة لأي أدوات خارجية – ليعمل مشروعك كمنتج حقيقي واحترافي على الفور.
ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.
شريك الذكاء الاصطناعي الشامل.
كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.
الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) - كل ذلك مشمول. لا حاجة لحسابات منفصلة أو إعدادات معقدة.
الواجهة الخلفية المدمجة
قواعد بيانات، وحسابات مستخدمين، ومساحات لتخزين الملفات مدمجة بالكامل – دون الحاجة لأي أدوات خارجية – ليعمل مشروعك كمنتج حقيقي واحترافي على الفور.
ابدأ بجني الأرباح من اليوم الأول.
حلول برمجية (SaaS) يمكنك بناؤها – بدون كود، فقط اعتمد على إبداعك
برمجيات تعليمية micro SaaS
تطبيق ويب لإدارة علاقات العملاء
مولد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي
تطبيق ويب لحجوزات المطاعم
Micro SaaS للياقة البدنية
تطبيق ويب البودكاست
موقع عضوية
كيفية إنشاء تطبيق SaaS
صف فكرتك
خصّص تطبيقك واختبره
أنشئ. اختبر. انطلق.
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
قوالب جاهزة
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
هل ترغب في التعمق أكثر؟
ما هو SaaS
كيفية بناء منتج SaaS
أفكار لمشاريع برمجيات Micro SaaS
طرق أكثر لتحقيق الربح باستخدام AI Builder
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS
ماهو تطوير تطبيقات SaaS؟
يتضمن تطوير تطبيقات SaaS (البرمجيات كخدمة) إنشاء أدوات أو خدمات سحابية يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر متصفح ويب، عادةً مقابل اشتراك. على عكس البرامج التقليدية، لا تتطلب تطبيقات SaaS تنزيلات أو تثبيتات، فكل شيء يعمل عبر الإنترنت.
هل ترغب في استكشاف فرص مناسبة للشركات الناشئة؟ اطلع على قائمة أفكار SaaS للإلهام.
هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لإنشاء تطبيق SaaS؟
لا — مع AI Builder، لستَ بحاجةٍ إلى تعلّم HTML أو CSS أو أيّ أطر عمل. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء، يُعرف غالبًا باسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تُريد أن يفعله تطبيق SaaS الخاص بك بلغةٍ بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي. هل تُريد إضافة ميزة جديدة؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإنّ دليل البرمجة التفاعلية يُرشدك خلال كلّ ما تحتاج إلى معرفته.
للحصول على الإلهام، استكشف بعضًا من أمثلة تطبيقات SaaS المصغّرة.
كم تبلغ تكلفة إنشاء تطبيق SaaS؟
تختلف التكاليف حسب النهج المتبع. كتابة الكود بنفسك تستغرق وقتًا ولكنها أقل تكلفة؛ بينما قد يكون توظيف مطورين مكلفًا. استخدام منصة بناء تطبيقات SaaS بدون كتابة أكواد مثل Hostinger Horizons يُعد خيارًا اقتصاديًا، مع باقات بأسعار معقولة تبدأ من MAD 15.99/الشهر وتتيح لك بناء منتجات SaaS واختبارها وإطلاقها دون استثمار أولي كبير.
يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي للبدء في البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف تطبيق SaaS الخاص بك، ورؤيته وهو يعمل، والتعرف على Horizons بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.
عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة.الاستضافة والدومين وتحسين محركات البحث كلها مشمولة - ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيبدأ تطبيقك البرمجي بالعمل.
هل رصيدك منخفض؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.
كيف يمكنني تحقيق دخل من تطبيق SaaS الخاص بي؟
يمكنك تحقيق الربح من تطبيقات SaaS من خلال الاشتراكات الشهرية، أو الخطط المميزة متعددة المستويات، أو عمليات الشراء داخل التطبيق، أو الإعلانات. يتكامل Hostinger AI Builder مع أنظمة الدفع مثل Stripe، مما يُسهّل إعداد الفواتير.
كيف يمكنني تسويق تطبيق SaaS الخاص بي؟
يشمل تسويق البرمجيات كخدمة (SaaS) الفعّال أدوات SEO، وحملات التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والشراكات مع المؤثرين. يُعدّ تحديد جمهورك المستهدف وإظهار قيمة تطبيقك أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على المزيد في دليل تسويق البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص بنا.
ما الفرق بين SaaS و micro SaaS؟
تطبيق مايكرو SaaS هو تطبيق SaaS متخصص للغاية يخدم فئة ضيقة، غالبًا ما يتم إنشاؤه وتشغيله بواسطة فريق صغير أو حتى مؤسس منفرد. يمكن إطلاق هذه المشاريع بشكل أسرع وأسهل في الإدارة.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ تحقق من دليل مايكرو SaaS الخاص بنا.
كيف أعمل على صيانة تطبيق SaaS؟
كيف أختبر تطبيق SaaS؟
كيف أؤمّن تطبيق SaaS؟
كيف أنشر وأستضيف تطبيق SaaS؟
تقليديًا، يتطلب النشر والاستضافة إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger AI Builder، كل شيء متكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع تضمين الاستضافة والنطاقات المخصصة وشهادة SSL.