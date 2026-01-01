مشروعك، ونظام حجزك الخاص – صممه في دقائق.

من مواقع حجز الاستشارات إلى تطبيقات حجز المطاعم، صِف ما تحتاجه وسيقوم Horizons بإنشائه. احصل على الحجوزات، وأرسل تأكيدات المواعيد، وقم بإدارتها، كل ذلك في مكان واحد.
ابدأ مجانًا

الخطط المدفوعة ابتداءًا من MAD ⁦15.99⁩/الشهر فقط

مشروعك، ونظام حجزك الخاص – صممه في دقائق.

كل ما تحتاجه للبدء في استقبال الحجوزات عبر الإنترنت.

بدءًا من إنشاء صفحة الحجز الخاصة بك وحتى إرسال التأكيدات ومزامنة التقويم الخاص بك - يتولى برنامج AI Builder كل شيء.

أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد

أطلق صفحات جاهزة للحجز في دقائق عبر التحدث مع الذكاء الاصطناعي أو استخدام القوالب الجاهزة.
أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، اسم الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، وغيرها.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

إرسال التأكيدات تلقائيًا

كل حجز يرسل تأكيداً فورياً عبر البريد الإلكتروني – لا حاجة للمتابعة اليدوية، لا مواعيد ضائعة، ولا ملاحقة للعملاء.

إرسال التأكيدات تلقائيًا

تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

قم بتوصيل نظام الحجز الخاص بك بتقويم جوجل أو Calendly أو الأدوات الأخرى التي تعتمد عليها - ما عليك سوى تشغيل AI Builder وسيقوم بإعداد كل شيء لك.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد

أطلق صفحات جاهزة للحجز في دقائق عبر التحدث مع الذكاء الاصطناعي أو استخدام القوالب الجاهزة.
أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، اسم الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، وغيرها.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

إرسال التأكيدات تلقائيًا

كل حجز يرسل تأكيداً فورياً عبر البريد الإلكتروني – لا حاجة للمتابعة اليدوية، لا مواعيد ضائعة، ولا ملاحقة للعملاء.

إرسال التأكيدات تلقائيًا

تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

قم بتوصيل نظام الحجز الخاص بك بتقويم جوجل أو Calendly أو الأدوات الأخرى التي تعتمد عليها - ما عليك سوى تشغيل AI Builder وسيقوم بإعداد كل شيء لك.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

تطبيقك للحجز عبر الإنترنت، مصمم بطريقتك الخاصة.

اكتشف بعضًا من أكثر مشاريع الحجز شيوعًا التي ينشئها الأشخاص باستخدام AI Builder - وكلها مبنية ببساطة عن طريق وصف ما تحتاجه.
تطبيقك للحجز عبر الإنترنت، مصمم بطريقتك الخاصة.

حجز الخدمات

أنشئ صفحة حجز لصالون التجميل الخاص بك، أو جلسات التدريب الشخصي، أو خدمات التنظيف أو الإصلاح، أو تمشية الكلاب، وغير ذلك الكثير – عملاؤك يحجزون عبر الإنترنت، وأنت تركز على العمل.
من طاولات المطاعم والإيجارات لقضاء العطلات إلى مساحات العمل المشترك – دع العملاء يحجزون مكانهم عبر الإنترنت، في أي وقت.
سواء كنت طبيباً، أو طبيب أسنان، أو معالجاً نفسياً، أو مدرباً للحياة، أو استشارياً، أو مدرساً خصوصياً؛ امنح عملاءك طريقة بسيطة واحترافية لحجز مواعيدهم معك.
بع تذاكر ورشات العمل، الدورات التدريبية المتقدمة، والندوات عبر الإنترنت مع تحديد عدد المقاعد، أو قدم دروساً عبر الإنترنت مع قوائم انتظار – كل ذلك يُدار في مكان واحد.

كيفية بناء صفحة أو تطبيق حجز مخصصة باستخدام AI

01

صف فكرتك

صِف موقع أو تطبيق الحجز الذي يحتاجه مشروعك وشاهده يتحول إلى واقع – أو اختر قالباً جاهزاً للبدء بشكل أسرع.
02

خصِّص وجرِّب.

قم بتعديل صفحة الحجز الخاصة بك بدقة من خلال التحدث مع الذكاء الاصطناعي – أضف خدماتك، ومواعيدك المتاحة، وأي تفاصيل يحتاجها عملاؤك. عاين الصفحة مباشرة قبل نشرها.
03

انشر بنقرة واحدة

اضغط على نشر، وقم بربط الدومين الخاص بك، وابدأ عملك فوراً – حيث يمكن لعملائك البدء في الحجز مباشرة.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟

استكشف دروساً تعليمية شاملة، وأدلة عملية، وتعليمات خطوة بخطوة ستنقلك من مرحلة المبتدئ إلى مرحلة الاحتراف في الذكاء الاصطناعي في وقت قياسي. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك.
دليل البدء

دليل البدء

دليل تعليمي
فيديو
طوّر تعليماتك

طوّر تعليماتك

دليل تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

دليل تعليمي
فيديو

اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

تطبيقات ومتاجر للتجارة الإلكترونية

عرض الأعمال

أدوات داخلية

نظام إدارة علاقات العملاء مخصص.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لإطلاق مشروع الحجز المخصص الخاص بك؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

صفحة حجز مخصصة والأسئلة الشائعة حول التطبيق.

تتيح لك صفحة أو تطبيق الحجز المخصص لعملائك جدولة المواعيد، أو حجز طاولة، أو التسجيل في حصة – مباشرة عبر الإنترنت، في أي وقت. على عكس برامج الحجز الجاهزة التي تحجب الميزات المفيدة وراء خطط باهظة الثمن – أو تفرض عليك رسومًا على أشياء لن تستخدمها أبدًا – يتم بناء الحل المخصص حول احتياجات عملك الدقيقة. خدماتك، علامتك التجارية، سير عملك، والميزات التي تهمك حقًا فقط.

مع Horizons، يمكنك بناء ما تحتاجه بالضبط – صفحة حجز مواعيد بسيطة لصالونك، نظام حجز لمطعمك، موقع إلكتروني لحجز الحصص لاستوديو اللياقة البدنية الخاص بك، أو صفحة تسجيل فعاليات لورشتك القادمة. لا أكثر ولا أقل.

أي نشاط تجاري يعتمد على المواعيد أو الحجوزات - صالونات التجميل، المعالجون، المدربون، المستشارون، المطاعم، استوديوهات اللياقة البدنية، منظمو الفعاليات، وكلاء العقارات، وغير ذلك. إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على الحجوزات، فإن AI Builder قادر على بناء حل مخصص يناسب طريقة عملك.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons أسلوبًا حواريًا للبناء - والذي يُطلق عليه غالبًا vibe coding. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيقوم AI ببنائه لك في الوقت الفعلي.

هل تريد إضافة بريد إلكتروني للتأكيد؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى المزامنة مع تقويم Google؟ صف ذلك. هل تريد تغيير لون نموذج الحجز الخاص بك؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.

كما أنه يعمل بأكثر من 80 لغة، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة - لا حاجة لمفردات تقنية. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding الخاص بنا يرشدك إلى كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.

نعم – يمكن لكل حجز أن يؤدي إلى إرسال رسالة بريد إلكتروني فورية للتأكيد إلى عميلك، لذلك لا توجد حاجة للمتابعة اليدوية ولا يوجد خطر من تفويت المواعيد.

نعم. ما عليك سوى توجيه AI Builder لربط صفحة الحجز أو التطبيق الخاص بك بتقويم جوجل أو Calendly أو أي أداة أخرى تستخدمها بالفعل، ثم اتبع التعليمات التي يقدمها AI Builder للحصول على مفتاح API الخاص بك. بمجرد مشاركة التفاصيل المطلوبة، سيتولى AI Builder الباقي.

نعم، يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة تتيح لك إنشاء مواقع وتطبيقات حجز مزودة بمصادقة المستخدم وإدارة الحسابات. هذا يعني أن العملاء يمكنهم تسجيل الدخول، وعرض الحجوزات القادمة، وإدارة مواعيدهم - دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية أو إعدادات تقنية.

تحديث صفحة الحجز أو تطبيقك سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.

وإذا كان لديك خلفية تقنية أو أردت التوسع في المستقبل، يمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تحتاجه.

ابدأ الآن – فقط اضغط على "ابدأ مجانًا". لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد دخولك، ستحصل على 5 رصيد ذكاء اصطناعي للبدء في البناء فوراً. يعتمد استهلاك الرصيد على مدى تعقيد طلبك؛ التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما المشاريع الكبيرة قد تستهلك أكثر. رصيدك المجاني كافٍ لوصف صفحة الحجز أو تطبيقك، ورؤيته يتبلور، والحصول على تجربة فعلية لـ Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

معلومة مفيدة: يُستخدم رصيد الذكاء الاصطناعي أيضاً لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل صفحتك أو تطبيقك - مثل روبوت المحادثة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعلياً.

عندما تكون مستعداً للنشر، ببساطة اشترك في إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة واسم الدومين مشمولان بالفعل، فلا يوجد شيء آخر لإعداده؛ فقط اضغط على "نشر" وستصبح صفحة الحجز أو تطبيقك متاحاً على الإنترنت.

هل نفد رصيدك؟ يمكنك شحنه في أي وقت ومتابعة استهلاكك من لوحة التحكم.

تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء صفحة حجز - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء مواقع الويب من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع حجز من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع حجز بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل تطبيقات الحجز مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.

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