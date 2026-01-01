تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء صفحة حجز - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.



تتيح لك أداة إنشاء مواقع الويب من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع حجز من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع حجز بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.



تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل تطبيقات الحجز مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.



كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.