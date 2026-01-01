مشروعك، ونظام حجزك الخاص – صممه في دقائق.
كل ما تحتاجه للبدء في استقبال الحجوزات عبر الإنترنت.
أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
الاستضافة، اسم الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، وغيرها.
إرسال التأكيدات تلقائيًا
كل حجز يرسل تأكيداً فورياً عبر البريد الإلكتروني – لا حاجة للمتابعة اليدوية، لا مواعيد ضائعة، ولا ملاحقة للعملاء.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
أنشئ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا لجدولة المواعيد
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
الاستضافة، اسم الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، وغيرها.
إرسال التأكيدات تلقائيًا
كل حجز يرسل تأكيداً فورياً عبر البريد الإلكتروني – لا حاجة للمتابعة اليدوية، لا مواعيد ضائعة، ولا ملاحقة للعملاء.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
تطبيقك للحجز عبر الإنترنت، مصمم بطريقتك الخاصة.
حجز الخدمات
نظام الحجز
حجز المواعيد
تذاكر الفعاليات
كيفية بناء صفحة أو تطبيق حجز مخصصة باستخدام AI
صف فكرتك
خصِّص وجرِّب.
انشر بنقرة واحدة
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
قوالب جاهزة
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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دليل البدء
طوّر تعليماتك
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
صفحة حجز مخصصة والأسئلة الشائعة حول التطبيق.
ما هي صفحة أو تطبيق الحجز المخصص؟
تتيح لك صفحة أو تطبيق الحجز المخصص لعملائك جدولة المواعيد، أو حجز طاولة، أو التسجيل في حصة – مباشرة عبر الإنترنت، في أي وقت. على عكس برامج الحجز الجاهزة التي تحجب الميزات المفيدة وراء خطط باهظة الثمن – أو تفرض عليك رسومًا على أشياء لن تستخدمها أبدًا – يتم بناء الحل المخصص حول احتياجات عملك الدقيقة. خدماتك، علامتك التجارية، سير عملك، والميزات التي تهمك حقًا فقط.
مع Horizons، يمكنك بناء ما تحتاجه بالضبط – صفحة حجز مواعيد بسيطة لصالونك، نظام حجز لمطعمك، موقع إلكتروني لحجز الحصص لاستوديو اللياقة البدنية الخاص بك، أو صفحة تسجيل فعاليات لورشتك القادمة. لا أكثر ولا أقل.
ما هي أنواع الشركات التي يمكنها استخدام برنامج AI Builder لتلقي الحجوزات؟
هل أحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة أو تقنية لبناء صفحة أو تطبيق حجز عبر الإنترنت؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons أسلوبًا حواريًا للبناء - والذي يُطلق عليه غالبًا vibe coding. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيقوم AI ببنائه لك في الوقت الفعلي.
هل تريد إضافة بريد إلكتروني للتأكيد؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى المزامنة مع تقويم Google؟ صف ذلك. هل تريد تغيير لون نموذج الحجز الخاص بك؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.
كما أنه يعمل بأكثر من 80 لغة، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة - لا حاجة لمفردات تقنية. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding الخاص بنا يرشدك إلى كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.
هل يمكنني إرسال تأكيدات الحجز التلقائية؟
نعم – يمكن لكل حجز أن يؤدي إلى إرسال رسالة بريد إلكتروني فورية للتأكيد إلى عميلك، لذلك لا توجد حاجة للمتابعة اليدوية ولا يوجد خطر من تفويت المواعيد.
هل يمكنني ربط صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بي مع تقويم Google أو Calendly؟
هل يمكن لعملائي إنشاء حسابات وإدارة حجوزاتهم الخاصة؟
نعم، يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة تتيح لك إنشاء مواقع وتطبيقات حجز مزودة بمصادقة المستخدم وإدارة الحسابات. هذا يعني أن العملاء يمكنهم تسجيل الدخول، وعرض الحجوزات القادمة، وإدارة مواعيدهم - دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية أو إعدادات تقنية.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو عملي؟
تحديث صفحة الحجز أو تطبيقك سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.
وإذا كان لديك خلفية تقنية أو أردت التوسع في المستقبل، يمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تحتاجه.
من أين أبدأ باستخدام منشئ صفحات وتطبيقات الحجز المخصصة من Horizons؟
ابدأ الآن – فقط اضغط على "ابدأ مجانًا". لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد دخولك، ستحصل على 5 رصيد ذكاء اصطناعي للبدء في البناء فوراً. يعتمد استهلاك الرصيد على مدى تعقيد طلبك؛ التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما المشاريع الكبيرة قد تستهلك أكثر. رصيدك المجاني كافٍ لوصف صفحة الحجز أو تطبيقك، ورؤيته يتبلور، والحصول على تجربة فعلية لـ Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
معلومة مفيدة: يُستخدم رصيد الذكاء الاصطناعي أيضاً لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل صفحتك أو تطبيقك - مثل روبوت المحادثة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعلياً.
عندما تكون مستعداً للنشر، ببساطة اشترك في إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة واسم الدومين مشمولان بالفعل، فلا يوجد شيء آخر لإعداده؛ فقط اضغط على "نشر" وستصبح صفحة الحجز أو تطبيقك متاحاً على الإنترنت.
هل نفد رصيدك؟ يمكنك شحنه في أي وقت ومتابعة استهلاكك من لوحة التحكم.
ما الفرق بين أداة إنشاء المواقع الإلكترونية AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية Hostinger لصفحات الحجز؟
تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء صفحة حجز - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.
تتيح لك أداة إنشاء مواقع الويب من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع حجز من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع حجز بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.
تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل تطبيقات الحجز مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.
كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.