Website Builder and Horizons are now AI Builder

موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الذي تحلم به، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في دقائق

صف ما تريده، وسيقوم Horizons بتنفيذه لك. لا حاجة لكتابة أكواد أو امتلاك مهارات تقنية - ابدأ بنقرة واحدة.

أنشئ أي نوع من المواقع الإلكترونية

من مواقع الأعمال والمحافظ إلى المدونات وصفحات الهبوط - يقوم برنامج Horizons بإنشائها على الفور.

عرض الميزات
أنشئ أي نوع من المواقع الإلكترونية

استكشف إمكاناتك مع Hostinger Horizons

01

صِف فكرتك أو اختر قالب

ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك ومشاهدتها تتحقق - أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

أضف تعديلاتك بسهولة

اطلب من AI تعديل أي شيء - من النص والتصميم إلى الوظائف. حسّن النصوص والصور بنفسك في محرر المحتوى.
03

ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة

أطلق موقعك الإلكتروني بنقرة واحدة ضمن نطاق مخصص - عندما تكون مستعدًا.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
MAD62.99
MAD15.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦767.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,023.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦46.99⁩/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم فني فوري عبر Kodee للدردشة.
عرض خاص • خصم 64%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
MAD68.99
MAD24.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,199.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,311.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦63.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
لماذا هذه الخطة؟
حل كامل للمشاريع طويلة الأجل. كل شيء متضمن.
خصم 64%
Cloud Startup
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MAD175.99
MAD62.99/الشهر
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
MAD62.99
MAD15.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦767.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,023.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦46.99⁩/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم فني فوري عبر Kodee للدردشة.
عرض خاص • خصم 64%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
MAD68.99
MAD24.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,199.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,311.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦63.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
لماذا هذه الخطة؟
حل كامل للمشاريع طويلة الأجل. كل شيء متضمن.
خصم 64%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لـسياسة الاستخدام العادل لدينا.

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

حول أفكارك لمواقع وتطبيقات حقيقية.

صف المزايا والخصائص التي ترغب بها — سواء كانت صفحة حجز، متجراً إلكترونياً، بوابة للعملاء، أو أي شيء آخر. سيتولى Horizons تصميمها، وبناءها، وإطلاقها مباشرة في غضون دقائق.
عرض الميزات

كل ما تحتاجه للانطلاق على الإنترنت.

الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) - كل ذلك مشمول. لا حاجة لحسابات منفصلة أو إعدادات معقدة.

خلفية برمجية متكاملة.

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات مدمجة بالكامل — لا حاجة لأي أدوات خارجية.

ذكاء اصطناعي مدمج

أضف روبوت دردشة أو خاصية بحث ذكي إلى موقعك أو تطبيقك الإلكتروني - دون الحاجة لحساب طرف ثالث أو فواتير منفصلة.

تكاملات قوية بإعداد بسيط

Stripe مُدمج وجاهز للاستخدام. يدعم PayPal وGoogle AdSense وغيرها الكثير من خلال إعداد بسيط حتى لا تواجه أي مشكلة.

ابنِهِ مرة واحدة، واربح منه باستمرار.

انشر مشروعك كنموذج قابل للتعديل واربح عمولة في كل مرة يشترك فيها شخص ما في Horizons من خلاله.

مدعوم من Hostinger

موثوق من قبل أكثر من 4 ملايين عميل في أكثر من 150 دولة. 20 عاماً من الخبرة.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.
جميع القوالب
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Creative agency (dark)

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Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

لم تجد القالب الذي تحتاجه؟ ما عليك سوى وصفه، وسيتولى الذكاء الاصطناعي إنشاءه من أجلك.

ابتكر باستخدام الذكاء الاصطناعي

محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال

نفخر بدعم المبدعين والشركات حول العالم. إليكم آراء بعضهم.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

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