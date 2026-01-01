جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة

استكشف ما يقدمه برنامج Hostinger AI Builder - ميزات قوية تساعدك على بناء وإطلاق مواقع الويب وتطبيقات الويب بشكل أسرع وأسهل وبدون كتابة أي كود.
ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية

منصة دون كود
منصة دون كود

أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى AI الباقي، من التصميم إلى الميزات.

التكاملات
التكاملات

اجعل مواقعك الإلكترونية أكثر فعالية. يدعم Horizons خدمات Stripe وPayPal وGoogle AdSense وغيرها الكثير، وكل منها مزود بدليل إعداد بسيط حتى لا تواجه أي مشكلة.

إطلاق بنقرة واحدة
إطلاق بنقرة واحدة

انطلق فورًا. اختبر موقعك أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.

ذكاء اصطناعي مدمج
ذكاء اصطناعي مدمج

مع أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي، يكون الذكاء الاصطناعي مدمجًا بالفعل في تطبيقك. أضف روبوتات الدردشة، ومولدات الصور، والمساعدين الأذكياء - بدون حسابات، بدون إعداد، وبدون فواتير مفاجئة.

أحدث النماذج اللغوية الكبيرة
أحدث النماذج اللغوية الكبيرة

مدعوم بأحدث النماذج اللغوية الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.

نظام خلفي متكامل
نظام خلفي متكامل

أنشئ تطبيقات تتضمن تسجيل دخول المستخدمين، وتخزين البيانات، ورسائل البريد الإلكتروني الآلية، والمزيد - دون الحاجة إلى إعداد إضافي أو خدمات خارجية.

وضع تحرير النص
وضع تحرير النص

تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.

التصميم من صورة
التصميم من صورة

حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.

تحسين SEO المدمج
تحسين SEO المدمج

مع كل مشروع تقوم بإنشائه، يضمن لك Hostinger AI Builder إمكانية اكتشافه. من بحث جوجل إلى ChatGPT، ستجد كل ما تحتاجه.

تحرير الكود
تحرير الكود

بفضل إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك إصلاحه وضبطه والبناء عليه وفقًا لشروطك.

برنامج استنساخ المواقع الإلكترونية
برنامج استنساخ المواقع الإلكترونية

قم بلصق أي عنوان URL وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء الموقع كمشروع قابل للتعديل بالكامل - بداية جيدة لإعادة التصميم أو التحديث أو الترحيل في دقائق.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

شريكك في مجال AI الذي يغطي كل شيء

يُغطي برنامج Hostinger AI Builder جميع مراحل عملية الإبداع لديك، بدءًا من بناء مشروعك وإدارته ونشره وتوسيع نطاقه. استكشف جميع الميزات حسب الفئة.

النشر والتحديث

ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة. حدّث في أي وقت دون الحاجة للإعداد أو إعادة النشر.

إصلاح الأخطاء تلقائيًا

في حال حدوث عطل ما، يساعد برنامج AI Builder في اكتشاف المشكلات وإصلاحها تلقائيًا.

استعادة الإصدار

ارجع إلى أي إصدار سابق بنقرة واحدة. لا حاجة لأدوات التحكم في الإصدارات.

جاهز لتقنيات SEO

تساعد أفضل ممارسات SEO المضمنة على تصنيف مواقعك دون الحاجة إلى إضافات أو إعدادات إضافي.

دردشة AI

صف التغييرات أو اطلب ميزات جديدة بأسلوبك الخاص. سيعمل AI على تحديث مشروعك فورًا. ولن يتطلب الأمر أي جهد للتعلّم.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

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2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم فني فوري عبر Kodee للدردشة.
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للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
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أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
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Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
MAD62.99
MAD15.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦767.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,023.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦46.99⁩/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم فني فوري عبر Kodee للدردشة.
عرض خاص • خصم 64%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
MAD68.99
MAD24.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,199.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,311.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦63.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
لماذا هذه الخطة؟
حل كامل للمشاريع طويلة الأجل. كل شيء متضمن.
خصم 64%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لـسياسة الاستخدام العادل لدينا.

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

مصادر مفيدة لمساعدتك على البدء

دروس تعليمية

كيفية البناء خطوة بخطوة باستخدام Hostinger Horizons.

قاعدة المعرفة

إجابات على جميع أسئلتك التقنية والإبداعية.

مقاطع فيديو

الإرشادات البصرية والإلهام.

مجتمع

تواصل مع الآخرين، وشارك معهم أفكارك، وانم معهم.

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