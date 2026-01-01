استنسخ أي موقع ويب. غيّره باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ألصق رابط URL لإعادة إنشاء أي موقع ويب كموقع قابل للتعديل بالكامل، ثم قم بتخصيصه باستخدام الذكاء الاصطناعي. لا حاجة إلى برمجة أو وكالة.

لا حاجة لبطاقة ائتمان

أداة لاستنساخ المواقع الإلكترونية تمنحك مساحة للتحسين

احتفظ بالهيكل الذي يعجبك، ثم غيّر الأجزاء التي لا تعجبك.
أداة لاستنساخ المواقع الإلكترونية تمنحك مساحة للتحسين

إنشاء من عنوان URL

قم بلصق رابط لأي موقع ويب موجود، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء محتواه وهيكله وتصميمه كموقع قابل للتعديل يمكنك البناء عليه.
أعد كتابة المحتوى، وأضف أقسامًا، أو غيّر المظهر باستخدام الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو التحرير بالسحب والإفلات. احتفظ بما هو ناجح، وحدّث ما هو غير ناجح.
قم بتحرير موقعك الإلكتروني المعاد إنشاؤه واستضافته ونشره في مكان واحد، دون الاعتماد على المطورين أو كتابة التعليمات البرمجية.

مهما كانت المهمة، يمكنك الوصول إليها بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

عمليات نقل البيانات، وإعادة تصميم الأنظمة، ومشاريع العملاء، وغير ذلك الكثير. تخطَّ الإعدادات المتكررة وانتقل مباشرةً إلى العمل المهم.
مهما كانت المهمة، يمكنك الوصول إليها بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

الترحيل دون البدء من جديد

انقل موقعك من ووردبريس، أو أي منصة أخرى لإنشاء المواقع، أو أي منصة أخرى دون إعادة بناء كل صفحة يدويًا.
قم بترقية موقع قديم بميزات لم يدعمها من قبل، بدءًا من الحجوزات ولوحات معلومات العملاء وصولاً إلى التجارة الإلكترونية.
ابدأ بموقع موجود، ثم قم بتغيير المحتوى والهيكل والميزات لتناسب علامة تجارية أو عرض أو جمهور جديد.
قم باستيراد موقع العميل الحالي كنقطة انطلاق، ثم قم بتخصيصه وفقًا للمواصفات دون إعادة بنائه يدويًا.
أعد إنشاء موقعك، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لتكييف المحتوى مع اللغات والأسواق الجديدة.
حوّل موقعًا موجودًا إلى بيئة تجريبية قابلة للتعديل لاختبار التصميمات الجديدة أو العلامات التجارية أو الرسائل قبل إطلاقه رسميًا.

كيفية استنساخ موقع ويب باستخدام الذكاء الاصطناعي

01

ألصق عنوان URL

أدخل رابط موقع ويب واطلب من الذكاء الاصطناعي استنساخه. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل محتواه وتصميمه وهيكله لإعادة إنشائه كموقع ويب قابل للتعديل.
02

مراجعة وتخصيص

موقعك الإلكتروني المُعاد تصميمه جاهز للتعديل. تواصل مع الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة المحتوى، أو تحديث التصميم، أو إضافة أقسام جديدة حتى يبدو كل شيء على ما يرام.
03

انشر بنقرة واحدة

بمجرد أن تصبح راضيًا عن موقعك الإلكتروني، انشره بنقرة واحدة. الاستضافة، ونطاقك، وكل ما تحتاجه لإطلاق الموقع مُضمنة بالفعل.

اكتشف المزيد مما يمكنك بناؤه باستخدام أداة Hostinger AI Builder

النماذج الأولية

أفضل اللاعبين

تطبيقات SaaS

أدوات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

تطبيقات الحجز

ابدأ بالموقع الإلكتروني الذي لديك. انتقل إلى الإصدار التالي بشكل أسرع.

ابدأ مجاناً

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول برنامج استنساخ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي

أداة استنساخ المواقع الإلكترونية هي ميزة في برنامج Hostinger AI Builder، تقوم بإعادة إنشاء موقع إلكتروني موجود من خلال رابط URL، مع الحفاظ على هيكله وأسلوبه ومحتواه كمشروع تفاعلي قابل للتعديل. ما عليك سوى لصق الرابط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نقطة بداية يمكنك تخصيصها بحرية.

تم تصميم خدمة استنساخ المواقع الإلكترونية لأي شخص لديه موقع إلكتروني في ذهنه، سواء كان موقعه الشخصي، أو موقع عميل، أو موقعًا يرغب في نقله. وهي مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في تحديث موقع قديم دون الاستعانة بوكالة، وللمستقلين والوكالات الذين يرغبون في إعادة بناء مواقع عملائهم بسرعة أكبر، ولكل من ينتقل من منصة أخرى لإنشاء المواقع، أو ووردبريس، أو منصة مشابهة.

يمكنك إنشاء نسخة جديدة من أي موقع ويب تُقدّم عنوان URL الخاص به، طالما أنك تملكه أو لديك إذن باستخدامه. يقوم برنامج AI Builder بتحليل المحتوى المرئي للموقع وهيكله لإنشاء نسختك، وقد تختلف النتائج تبعًا لمدى تعقيد الموقع الأصلي.

نعم، التعديل هو الهدف. بمجرد إنشاء موقعك الإلكتروني، يمكنك تغيير النصوص والألوان والصور والتصميم والمكونات، إما عن طريق تحديد العناصر مباشرةً أو وصف التغيير في دردشة الذكاء الاصطناعي.

نعم. إذا كنت ترغب في مزيد من التحكم، فإن تحرير الكود الكامل متاح، بحيث يمكنك تخصيصه بما يتجاوز المحرر المرئي وتوسيع نطاق المشروع حسب حاجتك.

النتيجة المُنشأة هي نقطة انطلاق قريبة، وليست نسخة طبق الأصل. قد لا يتم نقل بعض التخطيطات أو الرسوم المتحركة أو العناصر المُخصصة للغاية بشكل كامل. ومن ثم، يمكنك تعديل أي شيء، من التخطيط إلى المحتوى، باستخدام توجيهات الذكاء الاصطناعي أو التعديلات اليدوية بالسحب والإفلات.

لا شيء. ما عليك سوى لصق عنوان URL، ثم وصف أي تغييرات تريدها بلغة بسيطة. يتولى برنامج AI Builder الباقي، فلا حاجة لأي مهارات تصميم أو تقنية.

يمكنك البدء مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. ستحصل على رصيد ذكاء اصطناعي لإنشاء وتعديل موقعك الإلكتروني الأول. عندما تكون جاهزًا للنشر، اختر خطة مدفوعة، حيث تشمل الاستضافة والنطاق.

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