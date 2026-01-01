استنسخ أي موقع ويب. غيّره باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أداة لاستنساخ المواقع الإلكترونية تمنحك مساحة للتحسين
إنشاء من عنوان URL
إعادة تصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي
امتلك ما تبنيه
مهما كانت المهمة، يمكنك الوصول إليها بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
الترحيل دون البدء من جديد
تحديث موقع قديم
تكييف موقع ويب لغرض جديد
إعادة تصميم موقع ويب لأحد العملاء
استخدم لغات متعددة
النموذج الأولي والتجربة
كيفية استنساخ موقع ويب باستخدام الذكاء الاصطناعي
ألصق عنوان URL
مراجعة وتخصيص
انشر بنقرة واحدة
اكتشف المزيد مما يمكنك بناؤه باستخدام أداة Hostinger AI Builder
الأسئلة الشائعة حول برنامج استنساخ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي
ما هو برنامج استنساخ المواقع الإلكترونية؟
أداة استنساخ المواقع الإلكترونية هي ميزة في برنامج Hostinger AI Builder، تقوم بإعادة إنشاء موقع إلكتروني موجود من خلال رابط URL، مع الحفاظ على هيكله وأسلوبه ومحتواه كمشروع تفاعلي قابل للتعديل. ما عليك سوى لصق الرابط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نقطة بداية يمكنك تخصيصها بحرية.
لمن صُممت خاصية استنساخ المواقع الإلكترونية؟
هل يمكنني استنساخ أي موقع ويب؟
يمكنك إنشاء نسخة جديدة من أي موقع ويب تُقدّم عنوان URL الخاص به، طالما أنك تملكه أو لديك إذن باستخدامه. يقوم برنامج AI Builder بتحليل المحتوى المرئي للموقع وهيكله لإنشاء نسختك، وقد تختلف النتائج تبعًا لمدى تعقيد الموقع الأصلي.
هل يمكنني تعديل الموقع الإلكتروني المستنسخ؟
نعم، التعديل هو الهدف. بمجرد إنشاء موقعك الإلكتروني، يمكنك تغيير النصوص والألوان والصور والتصميم والمكونات، إما عن طريق تحديد العناصر مباشرةً أو وصف التغيير في دردشة الذكاء الاصطناعي.
هل يمكنني تعديل الكود؟
هل سيبدو الموقع الإلكتروني المستنسخ مطابقاً تماماً للموقع الأصلي؟
النتيجة المُنشأة هي نقطة انطلاق قريبة، وليست نسخة طبق الأصل. قد لا يتم نقل بعض التخطيطات أو الرسوم المتحركة أو العناصر المُخصصة للغاية بشكل كامل. ومن ثم، يمكنك تعديل أي شيء، من التخطيط إلى المحتوى، باستخدام توجيهات الذكاء الاصطناعي أو التعديلات اليدوية بالسحب والإفلات.
هل أحتاج إلى خبرة في البرمجة لنسخ موقع ويب وتعديله؟
لا شيء. ما عليك سوى لصق عنوان URL، ثم وصف أي تغييرات تريدها بلغة بسيطة. يتولى برنامج AI Builder الباقي، فلا حاجة لأي مهارات تصميم أو تقنية.
هل تجربة استنساخ المواقع الإلكترونية مجانية؟
يمكنك البدء مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. ستحصل على رصيد ذكاء اصطناعي لإنشاء وتعديل موقعك الإلكتروني الأول. عندما تكون جاهزًا للنشر، اختر خطة مدفوعة، حيث تشمل الاستضافة والنطاق.