مع أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديث محتواك مباشرةً في نافذة المعاينة. فعّل وضع التحرير، وانقر على ما تريد تغييره، وابدأ الكتابة - الأمر بهذه البساطة.

حدّث العناوين أو الفقرات أو نص الأزرار، وشاهد تعديلاتك تظهر فورًا. لا حاجة لإضافات، ولا إهدار لرصيد الذكاء الاصطناعي، ولا انتظار.