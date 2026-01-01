ابتكر أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لك – بدون إعدادات معقدة ولا عناء
من المشاريع الجانبية الممتعة إلى الأدوات المفيدة
أدوات معالجة النصوص
أدوات الصور
الأدوات الخدمية والعملية
أدوات ممتعة وشائعة
كل ما تحتاجه لإنشاء أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي الموجود بالفعل
ابنِ من خلال الدردشة، لا البرمجة
فكرتك هي التي تضع الحدود، لا التقنية
ابنِ مشروعك لمرة واحدة، واجْنِ منه الأرباح باستمرار
كيف يعمل
افتح مشروعك في برنامج AI Builder
إنشاء، تعديل، واختبار
النشر والمشاركة
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة
كيف يمكنني إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي؟
ما عليك سوى فتح مشروعك في AI Builder والبدء بالدردشة - صف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم AI Builder AI بتحويله إلى واقع. يتضمن مشروعك تكاملًا سلسًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، لذا لن تحتاج إلى حسابات خارجية، أو اختيار نماذج، أو دفع رسوم إضافية. يمكنك تخصيص أي شيء، وتعديل النصوص أو تحديث الصور يدويًا وقتما تشاء، دون استهلاك أي رصيد. عندما تكون جاهزًا، انشر - الاستضافة والنطاق مشمولان في خطتك.
تعرّف على المزيد في نظرة عامة على Horizons Integrated AI.
من يستطيع استخدام أداة AI Builder لإنشاء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة؟
صُممت ميزات الذكاء الاصطناعي في Horizons لتناسب أي شخص لديه فكرة، دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية. سواء كنت صاحب مشروع صغير ترغب في بناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة بدلاً من دفع مبالغ مقابل حلول خارجية، أو كنت مبدعًا تسعى إلى تحقيق الربح من جمهورك عبر تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو كنت خبيرًا - مثل مدرب لياقة بدنية أو أخصائي تغذية - ترغب في تحويل خبرتك إلى أداة يمكنك بيعها لعملائك، فإن AI Builder يُسهّل عليك ذلك.
إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، يمكنك بناؤه. وإذا كنت تبحث عن الإلهام أو ترغب فقط في البدء، تصفّح قوالبنا الجاهزة للعثور على ما يناسب فكرتك.
ما هي ميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكنني إضافتها إلى تطبيقي؟
تدعم Horizons إنشاء النصوص وتحليلها، بالإضافة إلى إنشاء الصور وتحليلها (PNG، WebP، JPEG). يمكنك استخدامها لإنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعدي الذكاء الاصطناعي الشخصيين، وأدوات الكتابة، ومحولات الصور، ومحركات التوصية، وغير ذلك الكثير.
هل استخدام برنامج AI Builder مجاني؟
يمكنك البدء باستخدام AI Builder مجانًا. تتضمن خطتك رصيدًا من الذكاء الاصطناعي لبدء البناء والتجربة فورًا. بمجرد استخدام رصيدك المجاني، يمكنك إعادة شحنه في أي وقت لمواصلة البناء وتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقك أو موقعك الإلكتروني المنشور. لا توجد رسوم مفاجئة أو خفية - أنت دائمًا تتحكم في إنفاقك.
كيف تعمل أرصدة الذكاء الاصطناعي؟
تُغطي أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين أساسيين: بناء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك (رسالة واحدة = رصيد واحد)، وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل مشروع الويب المنشور الخاص بك. وبالنسبة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي داخل موقعك أو تطبيقك، فإننا نعتمد على نظام الأرصدة الجزئية – مما يعني تحقيق أقصى استفادة من رصيدك واستهلاكه بكفاءة أكبر فقط عندما يتفاعل المستخدمون مع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
هل يمكنني رؤية عدد أرصدة الذكاء الاصطناعي التي استخدمها تطبيقي؟
نعم. تعرض لك لوحة تحكم استهلاك أرصدة الذكاء الاصطناعي تفصيلاً دقيقاً للأرصدة المستخدمة في عمليات البناء والتعديل، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقك – لتكون دائماً على دراية كاملة بأوجه استهلاك أرصدتك.
هل أحتاج إلى مهارات برمجة لاستخدام أداة بناء أدوات الذكاء الاصطناعي AI Builder؟
لا على الإطلاق. تم تصميم AI Builder للجميع – من المبتدئين في المجال التقني إلى المطورين ذوي الخبرة. إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، فسيساعدك AI Builder في بنائه.