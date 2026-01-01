ابتكر أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لك – بدون إعدادات معقدة ولا عناء

بفضل دمج الذكاء الاصطناعي بالفعل في برنامج AI Builder، يمكنك إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك - لاستخدامها أو بيعها أو مشاركتها.
ابدأ مجانًا

الباقات المدفوعة تبدأ من MAD ⁦15.99⁩/الشهر فقط.

ابتكر أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لك – بدون إعدادات معقدة ولا عناء

من المشاريع الجانبية الممتعة إلى الأدوات المفيدة

ابنِ أدواتك الخاصة ووفر مصاريف الاشتراكات، أو طوّر مشروعاً ينال إعجاب مستخدميك ويدفعون مقابل الحصول عليه. إليك بعض الأفكار الملهمة لتبدأ بها مسارك.
أدوات معالجة النصوص

أدوات معالجة النصوص

طوّر تطبيقات تمتلك القدرة على القراءة، الكتابة، والاستجابة الذكية. بدءاً من روبوتات الدردشة التي تتولى الرد على استفسارات الزبناء على مدار الساعة، وصولاً إلى المساعدين الرقميين الذين يساعدون المستخدمين على صياغة رسائل طلبات العمل، تخطيط الرحلات، أو العثور على الوصفة المثالية.ابدأ الإنشاء
أنشئ تطبيقات تحول وتولد مرئيات. دع المستخدمين يحولون الصور إلى رسوم توضيحية، ويصممون صورًا رمزية مخصصة، ويتصورون تجديدات الغرف، أو ينتجون نماذج منتجات – لا حاجة لمهارات تصميم.ابدأ الإنشاء
طوّر أدوات ذكية توفر الوقت على مستخدميك. فكّر في نماذج استقطاب الزبناء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أدوات مراجعة السير الذاتية، مستشاري الميزانية والمالية، أو مبرمجي التمارين الرياضية – تطبيقات عملية تقدم قيمة حقيقية وملموسة في كل مرة.ابدأ الإنشاء
طوّر نوعية الأدوات والمنصات التي لا يمكن للمستخدمين التوقف عن مشاركتها. اختبارات تحليل الشخصية، قارئو التاروت بالذكاء الاصطناعي، أدوات البحث عن شبيهك من المشاهير، أو مولدات قصص ما قبل النوم – أدوات ممتعة في الاستخدام، والأكثر متعة هو مشاركتها مع الآخرين.ابدأ الإنشاء

كل ما تحتاجه لإنشاء أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي الموجود بالفعل

لا حاجة لحساب طرف ثالث أو فواتير منفصلة – الذكاء الاصطناعي مدمج في Horizons – ما عليك سوى فتح مشروعك واستخدامه.

ابنِ من خلال الدردشة، لا البرمجة

صف ما تريده بلغة بسيطة، وسيقوم برنامج AI Builder بتنفيذه لك. لا حاجة لكتابة أي أكواد أو إعدادات تقنية – فقط فكرتك ومحادثة.

فكرتك هي التي تضع الحدود، لا التقنية

برامج الدردشة الآلية، والمساعدون الشخصيون الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، ومولدات الصور، وأدوات الكتابة، ومحركات التوصيات - أيًا كان ما يمكنك تخيله، فإن برنامج AI Builder يمتلك الذكاء الاصطناعي اللازم لتشغيله.

ابنِ مشروعك لمرة واحدة، واجْنِ منه الأرباح باستمرار

شارك مشروعك كقالب واربح عمولة بنسبة 20٪ في كل مرة يستخدمه شخص ما لبدء تطبيقه الخاص ويشتري أول خطة من خطط AI Builder.

كيف يعمل

01

افتح مشروعك في برنامج AI Builder

قم بتسجيل الدخول إلى AI Builder وابدأ مشروعًا جديدًا - أو اختر أحد قوالبنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي للحصول على بداية سريعة.
02

إنشاء، تعديل، واختبار

صف ما تريد أن يفعله تطبيقك، وقم بتحريره حتى يصبح صحيحًا تمامًا، واختبره مباشرة - كل ذلك دون مغادرة AI Builder.
03

النشر والمشاركة

عندما تصبح جاهزاً، اضغط على زر النشر. أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أصبحت الآن جاهزة ومتاحة للمستخدمين – كما يمكنك تتبع استهلاك الرصيد في أي وقت عبر لوحة التحكم.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.
جميع القوالب
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لبناء أول أداة لك تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة

إليكم إجابات بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول بناء أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام AI Builder.

ما عليك سوى فتح مشروعك في AI Builder والبدء بالدردشة - صف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم AI Builder AI بتحويله إلى واقع. يتضمن مشروعك تكاملًا سلسًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، لذا لن تحتاج إلى حسابات خارجية، أو اختيار نماذج، أو دفع رسوم إضافية. يمكنك تخصيص أي شيء، وتعديل النصوص أو تحديث الصور يدويًا وقتما تشاء، دون استهلاك أي رصيد. عندما تكون جاهزًا، انشر - الاستضافة والنطاق مشمولان في خطتك.

تعرّف على المزيد في نظرة عامة على Horizons Integrated AI.

صُممت ميزات الذكاء الاصطناعي في Horizons لتناسب أي شخص لديه فكرة، دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية. سواء كنت صاحب مشروع صغير ترغب في بناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة بدلاً من دفع مبالغ مقابل حلول خارجية، أو كنت مبدعًا تسعى إلى تحقيق الربح من جمهورك عبر تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو كنت خبيرًا - مثل مدرب لياقة بدنية أو أخصائي تغذية - ترغب في تحويل خبرتك إلى أداة يمكنك بيعها لعملائك، فإن AI Builder يُسهّل عليك ذلك.

إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، يمكنك بناؤه. وإذا كنت تبحث عن الإلهام أو ترغب فقط في البدء، تصفّح قوالبنا الجاهزة للعثور على ما يناسب فكرتك.

تدعم Horizons إنشاء النصوص وتحليلها، بالإضافة إلى إنشاء الصور وتحليلها (PNG، WebP، JPEG). يمكنك استخدامها لإنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعدي الذكاء الاصطناعي الشخصيين، وأدوات الكتابة، ومحولات الصور، ومحركات التوصية، وغير ذلك الكثير.

يمكنك البدء باستخدام AI Builder مجانًا. تتضمن خطتك رصيدًا من الذكاء الاصطناعي لبدء البناء والتجربة فورًا. بمجرد استخدام رصيدك المجاني، يمكنك إعادة شحنه في أي وقت لمواصلة البناء وتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقك أو موقعك الإلكتروني المنشور. لا توجد رسوم مفاجئة أو خفية - أنت دائمًا تتحكم في إنفاقك.

تُغطي أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين أساسيين: بناء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك (رسالة واحدة = رصيد واحد)، وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل مشروع الويب المنشور الخاص بك. وبالنسبة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي داخل موقعك أو تطبيقك، فإننا نعتمد على نظام الأرصدة الجزئية – مما يعني تحقيق أقصى استفادة من رصيدك واستهلاكه بكفاءة أكبر فقط عندما يتفاعل المستخدمون مع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

نعم. تعرض لك لوحة تحكم استهلاك أرصدة الذكاء الاصطناعي تفصيلاً دقيقاً للأرصدة المستخدمة في عمليات البناء والتعديل، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقك – لتكون دائماً على دراية كاملة بأوجه استهلاك أرصدتك.

لا على الإطلاق. تم تصميم AI Builder للجميع – من المبتدئين في المجال التقني إلى المطورين ذوي الخبرة. إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، فسيساعدك AI Builder في بنائه.

نعم، إذا كنت قد أنشأت مشروعًا سابقًا باستخدام AI App Builder أو صممت موقعًا إلكترونيًا باستخدام AI Builder، فإن ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة مُضمنة بالفعل في خطتك دون أي تكلفة إضافية. ما عليك سوى فتح مشروع موجود أو بدء مشروع جديد، وشحن رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وستكون جاهزًا للانطلاق.

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