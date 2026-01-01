مشروعك مُحسّن لمحركات البحث وAI

يقوم برنامج Hostinger AI Builder تلقائيًا بإنشاء كل ما هو مطلوب لفهرسة مواقعك بواسطة محركات البحث وفهمها بشكل أفضل بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Gemini و Meta AI.
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تم تحسينه تلقائيًا لرؤية أفضل

بعد نشر موقعك الإلكتروني دون برمجة على دومين مخصص، تُنشأ تلقائيًا ملفات رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO) ورؤية AI، مثل sitemap.xml وrobots.txt وllms.txt. هذا يُساعد محركات البحث وأدوات AI على فهم محتواك دون الحاجة إلى أي إعدادات.
ابدأ مجانًا
تم تحسينه تلقائيًا لرؤية أفضل
مشمول دائما

النشر الذكي لاكتشاف SEO وAI

منصة بحث AI

أدوات مساعدة مثل ChatGPT وGemini وClaude وPerplexity وMeta AI لفهم موقعك. بفضل ملف LLMs.txt المُنشأ تلقائيًا، تعرف أنظمة AI أين تبحث بالضبط، مما يُحسّن فرص ترشيحك في الردود والملخصات.
لا حاجة لضبط إعدادات الزحف أو القلق بشأن الفهرسة. يقوم برنامج AI Builder بإنشاء ملفات sitemap.xml و robots.txt لكل مشروع يتم نشره، مما يحافظ على تنظيم محتواك وقابليته للبحث وتوافقه مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.
يتولى مُنشئ Hostinger AI تلقائيًا معالجة عناصر تحسين محركات البحث الأساسية مثل البيانات الوصفية، وملف sitemap.xml، وملف llms.txt، وملف robots.txt، دون الحاجة إلى أي إضافات أو أدوات إضافية. ما عليك سوى نشر موقعك أو صفحتك المقصودة أو مشروعك الرقمي، وسيكون جاهزًا للفهرسة بواسطة محركات البحث التي تدعم المحتوى المُنشأ باستخدام جافا سكريبت.

هل أنت جديد في مجال SEO بـSEO؟ شاهد وتعلم في دقائق.

تشرح مقاطع الفيديو القصيرة هذه ما يعنيه تحسين المحرك التوليدي (GEO) وكيفية الحفاظ على ظهور محتوى موقعك.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger AI Builder هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وهي تعمل ببساطة.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

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