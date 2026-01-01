قم بتعزيز موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب

يجعل برنامج Hostinger AI Builder من السهل ربط مشروعك بالخدمات الأساسية مثل المدفوعات وحسابات المستخدمين والتحليلات والمزيد - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
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تكاملات سلسة

تربط Hostinger Horizons موقعك أو تطبيقك بالأدوات التي تحتاجها للنمو والتوسع. تخلص من المتاعب التقنية - ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

هل تحتاج إلى تسجيلات دخول أو مدفوعات أو تحقيق ربح؟ تدمج Hostinger Horizons خدمات مثل الواجهة الخلفية المتكاملة وStripe وAdSense، ويمكنها الاتصال بأدوات أخرى عند الطلب.

ابدأ مجانًا
تكاملات سلسة

كيف تساعدك التكاملات على البناء بشكل أفضل

نظام خلفي متكامل – إدارة سهلة للمستخدمين

نظام خلفي متكامل – إدارة سهلة للمستخدمين

أضف حسابات المستخدمين، وفعّل تسجيلات الدخول الآمنة، وخزّن البيانات الديناميكية بسهولة. يساعدك النظام الخلفي المتكامل على تقديم تجارب مخصصة دون الحاجة إلى تطوير واجهة خلفية.
عالج مدفوعاتك عبر الإنترنت مع Stripe. أنشئ معاملاتك بسرعة للمتاجر الرقمية أو الاشتراكات أو الخدمات دون الحاجة لمطور.
دمج Google AdSense لعرض الإعلانات ذات الصلة وتحويل حركة المرور إلى موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب إلى مصدر دخل.
عزز ظهورك على الإنترنت وحسّن ترتيب موقعك في نتائج البحث. بفضل ميزات تحسين محركات البحث المدمجة، يُسهّل مُنشئ Hostinger AI على المزيد من المستخدمين اكتشاف موقعك الإلكتروني أو تطبيقك - دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
هل تحتاج إلى شيء فريد؟ ما عليك سوى إخبار برنامج AI Builder بما تريد توصيله، وسيرشدك الذكاء الاصطناعي خلال عملية الإعداد، مما يتيح لك فرص توسع لا حصر لها.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger AI Builder هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وهي تعمل ببساطة.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

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لا حاجة لبطاقة ائتمان.

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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

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