تربط Hostinger Horizons موقعك أو تطبيقك بالأدوات التي تحتاجها للنمو والتوسع. تخلص من المتاعب التقنية - ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

هل تحتاج إلى تسجيلات دخول أو مدفوعات أو تحقيق ربح؟ تدمج Hostinger Horizons خدمات مثل الواجهة الخلفية المتكاملة وStripe وAdSense، ويمكنها الاتصال بأدوات أخرى عند الطلب.