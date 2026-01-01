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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول Hostinger Horizons
ما هي أوجه الاختلاف بين خطط Hostinger Horizons؟
تتفاوت باقات Hostinger Horizons من حيث الخصائص التقنية ورصيد الذكاء الاصطناعي الشهري. حيث يحدد سقف رصيد الذكاء الاصطناعي (AI credits) عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها للمساعد الذكي عبر الدردشة، بينما تمنحك الباقات الأعلى وظائف متطورة ومرونة أكبر لمواكبة نمو احتياجاتك.
كيف تعمل أرصدة الذكاء الاصطناعي؟
تُشغّل أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين: بناء مشروعك وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بداخله بمجرد أن يصبح مباشرًا. عند البناء، تستخدم كل رسالة ترسلها إلى وكيل Horizons AI رصيدًا واحدًا. عندما يتضمن موقعك الإلكتروني أو تطبيقك المنشور وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم الأرصدة في كل مرة يتفاعل فيها المستخدمون معه – ولأننا نستخدم أرصدة جزئية لذلك، فإنه يتيح لك التجربة بشكل أكبر بجزء بسيط من التكلفة.
هل يمكنني معرفة عدد أرصدة الذكاء الاصطناعي التي استخدمها تطبيقي؟
نعم. تُظهر لوحة تحكم استخدام أرصدة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تفصيلاً للأرصدة المستخدمة للبناء والتحرير، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقك – لذا فأنت تعرف دائمًا بالضبط إلى أين تذهب أرصدتك.
هل يمكنني شراء رصيد AI إضافي دون الترقية إلى خطة أعلى؟
بمجرد حصولك على خطة، يمكنك شراء رصيد AI إضافي دون الحاجة إلى الترقية إلى خطة أعلى.
هل يمكنني شراء Hostinger Horizons بدون استضافة؟
ما هي أنواع المواقع التي يمكنني نشرها باستخدام Hostinger Horizons؟
يُتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب بسهولة تامة ودون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجي — فخيالك هو الحد الأقصى. أنشئ كل ما تتخيله، من مواقع الأعمال والمتاجر الإلكترونية إلى تطبيقات تتبع اللياقة وأدوات إدارة المشاريع والمزيد.
هل يمكنني إنشاء تطبيق جوال مع Hostinger Horizons؟
يمكن لأداة Hostinger Horizons أن تُنشئ تطبيقات ويب ومواقع إلكترونية تعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة. لكنها لا تدعم حاليًا إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمتاجر App Store و Google Play.
من يملك الكود الذي تم إنشاؤه باستخدام Hostinger Horizons؟
أنت تمتلك ملكية كاملة لشفرة موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب الخاص بك. مع أي خطة مدفوعة من Hostinger Horizons، يمكنك تنزيل الشفرة متى احتجت لذلك.