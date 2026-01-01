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أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
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Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
MAD62.99
MAD15.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦767.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,023.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦46.99⁩/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم فني فوري عبر Kodee للدردشة.
عرض خاص • خصم 64%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
MAD68.99
MAD24.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,199.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,311.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦63.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
لماذا هذه الخطة؟
حل كامل للمشاريع طويلة الأجل. كل شيء متضمن.
خصم 64%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني - مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 حقوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم ذو أولوية 24/7
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لـسياسة الاستخدام العادل لدينا.

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

الأسئلة الشائعة حول Hostinger Horizons

تتفاوت باقات Hostinger Horizons من حيث الخصائص التقنية ورصيد الذكاء الاصطناعي الشهري. حيث يحدد سقف رصيد الذكاء الاصطناعي (AI credits) عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها للمساعد الذكي عبر الدردشة، بينما تمنحك الباقات الأعلى وظائف متطورة ومرونة أكبر لمواكبة نمو احتياجاتك.

تُشغّل أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين: بناء مشروعك وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بداخله بمجرد أن يصبح مباشرًا. عند البناء، تستخدم كل رسالة ترسلها إلى وكيل Horizons AI رصيدًا واحدًا. عندما يتضمن موقعك الإلكتروني أو تطبيقك المنشور وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم الأرصدة في كل مرة يتفاعل فيها المستخدمون معه – ولأننا نستخدم أرصدة جزئية لذلك، فإنه يتيح لك التجربة بشكل أكبر بجزء بسيط من التكلفة.

نعم. تُظهر لوحة تحكم استخدام أرصدة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تفصيلاً للأرصدة المستخدمة للبناء والتحرير، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقك – لذا فأنت تعرف دائمًا بالضبط إلى أين تذهب أرصدتك.

بمجرد حصولك على خطة، يمكنك شراء رصيد AI إضافي دون الحاجة إلى الترقية إلى خطة أعلى.

يتطلب Hostinger Horizons خدمة استضافة للحفاظ على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك متاحًا عبر الإنترنت. إذا لم تكن لديك خطة استضافة فعّالة، فستُضاف خدمة الاستضافة إلى عملية شراء Hostinger Horizons بدون أي تكلفة إضافية. أما إذا كانت لديك خطة استضافة فعّالة بالفعل، فلن تُضاف خطة استضافة إضافية إلى عملية شراء Horizons، ويمكنك الاستمرار في استخدام خطة الاستضافة الحالية. يُرجى العلم أن خدمة الاستضافة وHostinger Horizons تُجددان بشكل منفصل، ويمكنك إدارة كل خدمة أو ترقيتها أو تجديدها بشكل مستقل.

يُتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب بسهولة تامة ودون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجي — فخيالك هو الحد الأقصى. أنشئ كل ما تتخيله، من مواقع الأعمال والمتاجر الإلكترونية إلى تطبيقات تتبع اللياقة وأدوات إدارة المشاريع والمزيد.

يمكن لأداة Hostinger Horizons أن تُنشئ تطبيقات ويب ومواقع إلكترونية تعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة. لكنها لا تدعم حاليًا إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمتاجر App Store و Google Play.

أنت تمتلك ملكية كاملة لشفرة موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب الخاص بك. مع أي خطة مدفوعة من Hostinger Horizons، يمكنك تنزيل الشفرة متى احتجت لذلك.

نعم، يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية مع Hostinger Horizons. يعمل بسلاسة مع أدوات مثل Stripe والواجهة الخلفية المتكاملة، كما يمكنك ربط واجهات برمجة تطبيقات أخرى للدفع ومعالجة البيانات وغير ذلك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ربط الخدمات الخارجية، فما عليك سوى السؤال في الدردشة وسيقوم فريق Hostinger Horizons بإرشادك.

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