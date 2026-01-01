يحوّل Hostinger AI Builder أفكارك إلى مواقع ويب، أو تطبيقات ويب، أو أدوات. ما عليك سوى وصف ما تريده بأكثر من 80 لغة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببناء الهيكل والميزات والتصميم نيابةً عنك.

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