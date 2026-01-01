تحكم في تحرير الكود

تجاوز مجرد التوجيهات. مع إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك ضبطه بدقة والبناء وفقًا لشروطك الخاصة - كل ذلك داخل Hostinger AI Builder.
ابدأ مجانًا
عرض الأسعار

المطالبة بالنتيجة، مع الكود عند الطلب

يمنحك AI ميزة الانطلاق. ولكن عندما ترغب في التخصيص أو تصحيح الأخطاء، سيتيح لك تحرير الكود التحكم الكامل. افتح أي ملف، وأجرِ تعديلات دقيقة، وشاهد النتائج فورًا في المعاينة.

سواء كنت تُحسّن مخرجات AI، أو تُضيف منطقًا مخصصًا، أو تُقسّم المكونات لمزيد من الوضوح، فأنت تملك التحكم الكامل من البداية إلى النهاية.

ابدأ مجانًا
المطالبة بالنتيجة، مع الكود عند الطلب
تحرير عملي

مزيد من القوّة لإنجاز أعمالك على طريقتك

قم بتعديل الكود كما تريد

هل لاحظتَ خطأً أو نقصًا في مُخرجات AI؟ عدّل الكود مباشرةً لتحصل على ما تحتاجه بالضبط، أسرع من شرحه في التعليمات البرمجية.
أضف JavaScript مخصصًا أو ادمج APIs التابعة لجهات خارجية دون حلول بديلة أو قيود.
اطلع على التغييرات وصحّح الأخطاء فورًا. تساعدك التحديثات المباشرة على البناء والتحسين دون تأخير.
تم دمج محرر الأكواد في برنامج AI Builder. يمكنك التحرير والمعاينة والتكرار دون مغادرة مشروعك أو فتح علامات تبويب جديدة.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger AI Builder هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وهي تعمل ببساطة.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

عرض الأسعار

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.