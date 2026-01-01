بع منتجاتك عبر الإنترنت من خلال متجر صُمم خصيصاً ليناسب أسلوبك.

أنشئ متجرك أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصصاً بالكامل بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي. أدر منتجاتك، وطلباتك، وعمليات الدفع، والمزيد – كل ذلك في مكان واحد.
ابدأ مجانًا

باقات مدفوعة ابتداءًا من MAD ⁦15.99⁩/الشهر فقط

بع منتجاتك عبر الإنترنت من خلال متجر صُمم خصيصاً ليناسب أسلوبك.

كل ما تحتاجه للبيع والتوسع عبر الإنترنت

احصل على كل ما تحتاجه لبيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، أو لإدارة نشاط تجاري يعتمد على الطباعة عند الطلب.
بِع منتجات رقمية

بِع منتجات رقمية

أنشئ متجرك الإلكتروني وصفحات منتجاتك ببساطة عبر الدردشة مع الذكاء الاصطناعي أو باستخدام القوالب الجاهزة.
بِع منتجات رقمية

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها متضمنة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، والمزيد.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

0% رسوم معاملات

احتفظ بأرباحك كاملة. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع دون أي رسوم إضافية.

0% رسوم معاملات

إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً

يتم تسليم منتجاتك الرقمية (الكتب الإلكترونية، الموسيقى، الأعمال الفنية) لعملائك فوراً وبشكل تلقائي دون أي مجهود منك.
إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً

بِع منتجات رقمية

أنشئ متجرك الإلكتروني وصفحات منتجاتك ببساطة عبر الدردشة مع الذكاء الاصطناعي أو باستخدام القوالب الجاهزة.
بِع منتجات رقمية

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها متضمنة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، والمزيد.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

0% رسوم معاملات

احتفظ بأرباحك كاملة. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع دون أي رسوم إضافية.

0% رسوم معاملات

إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً

يتم تسليم منتجاتك الرقمية (الكتب الإلكترونية، الموسيقى، الأعمال الفنية) لعملائك فوراً وبشكل تلقائي دون أي مجهود منك.
إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً

فكرة متجرك الإلكتروني، جاهزة للتنفيذ.

من المتاجر الإلكترونية إلى لوحات تحكم المبيعات وغيرها – اكتشف بعض الأمثلة الشائعة لاستلهام الأفكار، أو ابدأ مباشرة باستخدام تعليمات جاهزة وابنِ مشروعك في ثوانٍ.
متجر إلكتروني مخصص

متجر إلكتروني مخصص

أطلق متجراً يبدو ويعمل تماماً كما تريد – اعرض منتجاتك، وأدِر طلباتك، وابدأ البيع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى كتابة سطر برمجي واحد.ابدأ الإنشاء
ابنِ منصة مغلقة يدفع فيها الأعضاء مقابل الوصول إلى محتوى حصري، أو دورات تدريبية، أو مجتمع خاص – حدد أسعارك بنفسك، وأدِر الاشتراكات، وقم بتنمية دخلك المتكرر.ابدأ الإنشاء
أنشئ روبوت دردشة ذكياً يجيب على أسئلة المتسوقين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويوجه العملاء، أو ينجز المهام الشائعة تلقائياً.ابدأ الإنشاء
يتيح للمستخدمين مراقبة مستويات المخزون بسهولة، وتتبع الإمدادات، وتجنب النقص - كل ذلك من لوحة معلومات بسيطة وبديهية.ابدأ الإنشاء
أبقِ عملاءك على اطلاع دائم من خلال تجربة تتبع الطلبات ذات العلامة التجارية التي تبني الثقة من الشراء حتى التسليم.ابدأ الإنشاء
حوّل بيانات مبيعاتك إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، لتكون دائماً على دراية بما يحقق النجاح ومواضع النمو.ابدأ الإنشاء

كيف تبدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام AI

01

صف فكرتك أو اختر قالبًا جاهزًا

صِف المتجر الإلكتروني أو تطبيق التجارة الإلكترونية الذي ترغب به وشاهده يتحول إلى واقع – أو اختر قالبًا لتبدأ بسرعة أكبر.
02

خصص وجرب

قم بضبط تصميمك، وأنشئ صفحات المنتجات من صورة واحدة، واربط خدمات الدفع والشحن – كل ذلك من لوحة تحكم واحدة. عاين متجرك بشكل مباشر قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

بنقرة واحدة يصبح متجرك مباشراً وجاهزاً لاستقبال الطلبات – لا حاجة لإعدادات تقنية، ولا لربط خدمات خارجية، ولا للانتظار.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

من الفكرة إلى الدفع في دقائق.

شاهد كيف يمكنك إنشاء متجرك وتخصيصه وإطلاقه في دقائق – بدءاً من المنتجات التي يصنعها الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى إعدادات الدفع.

اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضًا لشركتك

صفحات وتطبيقات لعرض الأعمال

مواقع وتطبيقات الحجز

نظام CRM مخصص

أدوات الأعمال الداخلية

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لإطلاق متجرك الإلكتروني أو تطبيق التجارة الإلكترونية؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول متجر AI Builder الإلكتروني لرموز Vibe

تم تصميم منصة التجارة الإلكترونية AI Builder لجعل البيع عبر الإنترنت متاحًا للجميع. تقوم AI Builder بإنشاء متجرك أو تطبيق الويب المخصص للتجارة الإلكترونية من خلال واجهة دردشة بسيطة، بينما يتولى حل التجارة الإلكترونية الأصلي من Hostinger إدارة المنتجات والمدفوعات والطلبات والشحن - كل ذلك يعمل معًا بسلاسة تامة.

لا حاجة إلى كتابة أكواد، أو إعداد تقني، أو استخدام أدوات منفصلة. كل ما تحتاجه للبيع عبر الإنترنت جاهز للاستخدام فورًا.

يمكنك بيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، والمنتجات المطبوعة حسب الطلب.

الاشتراكات والمواعيد غير مدعومة حاليًا، ولكن يمكنك تقديمها باستخدام أدوات خارجية:

  • لبدء بيع الاشتراكات، نوصي باستخدام Stripe. ما عليك سوى طلب المساعدة من AI Builder لربطه بمشروعك.
  • أما بالنسبة للمواعيد، فإن أدوات مثل Calendly تُعدّ خيارًا ممتازًا. يمكنك أيضًا سؤال AI Builder عن كيفية إضافته إلى موقعك.

اختر من بين أكثر من 100 طريقة دفع، مثل البطاقات، وPayPal، وGoogle Pay، وApple Pay، وغيرها. تعتمد طرق الدفع المتاحة لمتجرك على مكان بيعك، وموقعك، وعملتك، والجهة التي تبيع لها.

بعد توصيل متجر إلكتروني، يمكنك تحديد مناطق الشحن الخاصة بك مع حوالي 25 خيارًا للتوصيل ووضع قواعد شحن مخصصة بناءً على قيمة الطلب أو وزن المنتج.

يتطلب الأمر خطوتين فقط لتشغيل متجرك:

  1. انقر فوق 'التكاملات' في الزاوية العلوية اليمنى من مشروع Horizons الخاص بك، ثم حدد المتجر الإلكتروني وقم بتوصيله. يقوم Horizons بإعداده لك في لحظات.
  2. بمجرد الاتصال، انتقل إلى 'التكاملات' ← 'المتجر الإلكتروني' للوصول إلى جميع إعدادات متجرك.

تحقق من دليلنا خطوة بخطوة لمزيد من التعليمات.

يمكنك إدارة متجرك في أي وقت بالنقر فوق 'تكاملات' ← 'متجر الإلكتروني'.

بمجرد الاتصال، سترى روابط ستعيد توجيهك إلى مدير المتجر المدمج. من هناك، يمكنك إدارة المنتجات والمدفوعات والمزيد – دون الحاجة إلى أي تعليمات.

إذا كنت ترغب في تحرير طريقة عرض متجرك الإلكتروني (مثل تخطيط قائمة منتجاتك)، فما عليك سوى أن تطلب من AI في الدردشة إجراء التغييرات.

نعم – وهذا ما يميز Horizons حقًا. من متجر إلكتروني بسيط إلى تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالكامل، يتيح لك Horizons بناء أي تجربة تجارة إلكترونية يمكنك تخيلها – بما في ذلك الأدوات المخصصة المصممة لتلبية احتياجات عملك الدقيقة. متتبعات المخزون، أنظمة إدارة الطلبات، لوحات تحكم المبيعات – ما عليك سوى وصف ما تحتاجه وسيقوم Horizons ببنائه لك.

لا شيء على الإطلاق. تم تصميم AI Builder باستخدام vibe coding - ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي. سواء كنت تُطلق متجرًا إلكترونيًا أو تُنشئ أداة تجارة إلكترونية مُخصصة، كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال سطر واحد.

إذا كان هدفك هو إطلاق متجر إلكتروني، فيمكنك إنشاء موقع ويب أولي من خلال إدخال سطر واحد، ثم ربط تكامل المتجر الإلكتروني المُدمج وإضافة منتجاتك - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

إذا راودتك فكرة لمتجر إلكتروني أو أداة تجارة إلكترونية مخصصة ولكنك لم تعرف من أين تبدأ – فإن برمجة vibe coding هي الحل لك. فبدلاً من كتابة الأكواد، ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع، خطوة بخطوة.

أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي تجربته بنفسك. يأتي Horizons مع نسخة تجريبية مجانية تتضمن 5 أوامر – وهو ما يكفي لبرمجة متجر إلكتروني أولي أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصص ومعرفة ما يمكنه فعله بالضبط قبل الالتزام بأي شيء. لا تتطلب بطاقة ائتمان.

تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع تجارة إلكترونية - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء بقالب جاهز أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى متجر إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل الأسواق الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية الأكثر تعقيداً مع تسجيلات دخول المستخدمين، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل.

ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

تعتمد كلتا الأداتين على حل التجارة الإلكترونية الأصلي من هوستينجر، وهما مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.

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