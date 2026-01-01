بع منتجاتك عبر الإنترنت من خلال متجر صُمم خصيصاً ليناسب أسلوبك.
كل ما تحتاجه للبيع والتوسع عبر الإنترنت
بِع منتجات رقمية
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
الاستضافة، الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها متضمنة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، والمزيد.
0% رسوم معاملات
احتفظ بأرباحك كاملة. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع دون أي رسوم إضافية.
إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً
بِع منتجات رقمية
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
الاستضافة، الدومين، والبريد الإلكتروني – كلها متضمنة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، والمزيد.
0% رسوم معاملات
احتفظ بأرباحك كاملة. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع دون أي رسوم إضافية.
إرسال البريد الإلكتروني تلقائياً
فكرة متجرك الإلكتروني، جاهزة للتنفيذ.
متجر إلكتروني مخصص
موقع عضوية
روبوت محادثة AI
أداة تعقب المخزون
نظام تتبع الطلب
لوحة معلومات تحليلات المبيعات
كيف تبدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام AI
صف فكرتك أو اختر قالبًا جاهزًا
خصص وجرب
انشر بنقرة واحدة
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
من الفكرة إلى الدفع في دقائق.
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول متجر AI Builder الإلكتروني لرموز Vibe
ما هو نظام التجارة الإلكترونية AI Builder؟
تم تصميم منصة التجارة الإلكترونية AI Builder لجعل البيع عبر الإنترنت متاحًا للجميع. تقوم AI Builder بإنشاء متجرك أو تطبيق الويب المخصص للتجارة الإلكترونية من خلال واجهة دردشة بسيطة، بينما يتولى حل التجارة الإلكترونية الأصلي من Hostinger إدارة المنتجات والمدفوعات والطلبات والشحن - كل ذلك يعمل معًا بسلاسة تامة.
لا حاجة إلى كتابة أكواد، أو إعداد تقني، أو استخدام أدوات منفصلة. كل ما تحتاجه للبيع عبر الإنترنت جاهز للاستخدام فورًا.
ماذا يمكنني أن أبيع؟
يمكنك بيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، والمنتجات المطبوعة حسب الطلب.
الاشتراكات والمواعيد غير مدعومة حاليًا، ولكن يمكنك تقديمها باستخدام أدوات خارجية:
- لبدء بيع الاشتراكات، نوصي باستخدام Stripe. ما عليك سوى طلب المساعدة من AI Builder لربطه بمشروعك.
- أما بالنسبة للمواعيد، فإن أدوات مثل Calendly تُعدّ خيارًا ممتازًا. يمكنك أيضًا سؤال AI Builder عن كيفية إضافته إلى موقعك.
ما هي وسائل الدفع المدعومة؟
اختر من بين أكثر من 100 طريقة دفع، مثل البطاقات، وPayPal، وGoogle Pay، وApple Pay، وغيرها. تعتمد طرق الدفع المتاحة لمتجرك على مكان بيعك، وموقعك، وعملتك، والجهة التي تبيع لها.
ما هي طرق الشحن المدعومة؟
بعد توصيل متجر إلكتروني، يمكنك تحديد مناطق الشحن الخاصة بك مع حوالي 25 خيارًا للتوصيل ووضع قواعد شحن مخصصة بناءً على قيمة الطلب أو وزن المنتج.
كيف أقوم بتوصيل متجر إلكتروني بمشروعي؟
يتطلب الأمر خطوتين فقط لتشغيل متجرك:
- انقر فوق 'التكاملات' في الزاوية العلوية اليمنى من مشروع Horizons الخاص بك، ثم حدد المتجر الإلكتروني وقم بتوصيله. يقوم Horizons بإعداده لك في لحظات.
- بمجرد الاتصال، انتقل إلى 'التكاملات' ← 'المتجر الإلكتروني' للوصول إلى جميع إعدادات متجرك.
تحقق من دليلنا خطوة بخطوة لمزيد من التعليمات.
كيف يمكنني تحرير متجري الإلكتروني؟
يمكنك إدارة متجرك في أي وقت بالنقر فوق 'تكاملات' ← 'متجر الإلكتروني'.
بمجرد الاتصال، سترى روابط ستعيد توجيهك إلى مدير المتجر المدمج. من هناك، يمكنك إدارة المنتجات والمدفوعات والمزيد – دون الحاجة إلى أي تعليمات.
إذا كنت ترغب في تحرير طريقة عرض متجرك الإلكتروني (مثل تخطيط قائمة منتجاتك)، فما عليك سوى أن تطلب من AI في الدردشة إجراء التغييرات.
هل يمكنني إنشاء أكثر من مجرد متجر إلكتروني باستخدام أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي؟
نعم – وهذا ما يميز Horizons حقًا. من متجر إلكتروني بسيط إلى تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالكامل، يتيح لك Horizons بناء أي تجربة تجارة إلكترونية يمكنك تخيلها – بما في ذلك الأدوات المخصصة المصممة لتلبية احتياجات عملك الدقيقة. متتبعات المخزون، أنظمة إدارة الطلبات، لوحات تحكم المبيعات – ما عليك سوى وصف ما تحتاجه وسيقوم Horizons ببنائه لك.
هل أحتاج إلى خبرة في البرمجة لإنشاء تطبيق أو متجر للتجارة الإلكترونية؟
لا شيء على الإطلاق. تم تصميم AI Builder باستخدام vibe coding - ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي. سواء كنت تُطلق متجرًا إلكترونيًا أو تُنشئ أداة تجارة إلكترونية مُخصصة، كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال سطر واحد.
إذا كان هدفك هو إطلاق متجر إلكتروني، فيمكنك إنشاء موقع ويب أولي من خلال إدخال سطر واحد، ثم ربط تكامل المتجر الإلكتروني المُدمج وإضافة منتجاتك - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
هل برمجة vibe coding مناسبة لي؟
إذا راودتك فكرة لمتجر إلكتروني أو أداة تجارة إلكترونية مخصصة ولكنك لم تعرف من أين تبدأ – فإن برمجة vibe coding هي الحل لك. فبدلاً من كتابة الأكواد، ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع، خطوة بخطوة.
أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي تجربته بنفسك. يأتي Horizons مع نسخة تجريبية مجانية تتضمن 5 أوامر – وهو ما يكفي لبرمجة متجر إلكتروني أولي أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصص ومعرفة ما يمكنه فعله بالضبط قبل الالتزام بأي شيء. لا تتطلب بطاقة ائتمان.
ما الفرق بين برنامج AI Builder وبرنامج Hostinger Website Builder للتجارة الإلكترونية؟
تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع تجارة إلكترونية - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.
تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء بقالب جاهز أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى متجر إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.
تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل الأسواق الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية الأكثر تعقيداً مع تسجيلات دخول المستخدمين، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل.
ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.
تعتمد كلتا الأداتين على حل التجارة الإلكترونية الأصلي من هوستينجر، وهما مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.