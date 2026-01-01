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Adam
خبير في مجال بناء الذكاء الاصطناعي ومصدر موثوق للنصائح والحيل والأفكار التي تمكّن المجتمع.
Guilherme
يقوم بإنشاء دروس تعليمية سهلة المتابعة، وخاصة باللغة البرتغالية، مما يساعد على جعل برنامج AI Builder بسيطًا وسهل الاستخدام.
AschiLaci
يجمع بين الخبرة العملية في البناء والإبلاغ الاستباقي عن المشكلات عبر Horizons و Hostinger، مما يساعد على تحسين المنتجات يومًا بعد يوم من خلال الاستخدام الواقعي والتعليقات التفصيلية.
Luis De Jesus Figueroa
يشتهر بإجاباته الواضحة خطوة بخطوة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، مما يجعل المساعدة متاحة للجميع.