الذكاء الاصطناعي مدمج في تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بك — تكامل كلي وجاهز للاستخدام

مع أداة AI Builder، لا تحتاج إلى إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الويب أو موقعك الإلكتروني، بل هو مُدمجٌ بالفعل في مشروعك. إنه يعمل باستمرار وجاهزٌ دائماً، دون الحاجة إلى التسجيل أو تثبيت أي أدوات أو إعدادات إضافية.