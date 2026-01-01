نقدم ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. هذا يعني أن المستخدمين الجدد لديهم مهلة تصل إلى 30 يومًا بعد الشراء لطلب استرداد كامل المبلغ.

هناك حاجة إلى 15 يومًا إضافية لأغراض المحاسبة والأغراض الإدارية.