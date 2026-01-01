شارك تطبيق Hostinger AI Builder واربح ما يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا

اربح 20% من المبلغ الذي يدفعه صديقك مقابل أول باقة من Hostinger AI Builder (بحد أقصى 150 دولارًا أمريكيًا). بالإضافة إلى ذلك، يحصل صديقك على خصم إضافي بنسبة 20%.
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كيف يعمل

01

شارك رابط إحالتك

انسخ رابطك المخصص مباشرة من أداة إنشاء الروابط بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر أو لوحة تحكم الإحالات وشاركه مع أصدقائك.
02

انتظر حتى تنتهي عملية الترقية

احصل على مكافأة عندما يشتري أصدقاؤك أول خطة Hostinger AI Builder ويستخدمون الخدمات لأكثر من 45 يومًا.
03

أحصل على أرباحك

سيتم إرسال أرباحك إليك عبر PayPal أو التحويل البنكي أو رصيد Hostinger.

ساعد الآخرين على البدء في البناء باستخدام AI واحصل على المكافأة

استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان

استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان

  • أرسلها مباشرةً إلى صديق بصدد بدء مشروعه
  • أضفها إلى المحتوى الخاص بك أو السيرة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي
  • أسقطها في مجتمعاتك أو محادثاتك الجماعية
مكافأتك: عمولة 20%

مكافأتك: عمولة 20%

اربح مكافآت عندما يشتري أصدقاؤك أول خطة Hostinger AI Builder ويستخدمونها لمدة 45 يومًا أو أكثر.

الأسئلة الشائعة حول برنامج الإحالة الخاص بـ Hostinger AI Builder

يمكنك العثور على رابط الإحالة الخاص بك بإحدى الطرق التالية:

لا يوجد حد لعدد الأشخاص الذين يمكنك دعوتهم عبر برنامج الإحالة الخاص بـ Hostinger. شارك رابطك وروّج لـ Hostinger AI Builder لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء.

بما أن عدد الإحالات غير محدود، فإن أرباحك غير محدودة أيضًا. ستربح 20% من كل عملية بيع مؤهلة، والأمر متروك لك في عدد المبيعات التي تُنجزها.

يحصلون على خصم إضافي بنسبة 20% على أول خطة Hostinger AI Builder.

نقدم ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. هذا يعني أن المستخدمين الجدد لديهم مهلة تصل إلى 30 يومًا بعد الشراء لطلب استرداد كامل المبلغ.

هناك حاجة إلى 15 يومًا إضافية لأغراض المحاسبة والأغراض الإدارية.

يمكنك اختيار إما PayPal أو التحويل البنكي من لوحة معلومات الإحالة الخاصة بك.

يرسل PayPal الأموال يوميًا للمستخدمين الذين يصل رصيدهم إلى US$50. ومع ذلك، وبفضل الأتمتة، قد تستلم دفعتك في اليوم التالي.

للتحويل البنكي، عليك تحصيل US$200. بعد ذلك، عليك الانتظار حتى آخر خميس من الشهر، وهو تاريخ معالجة جميع التحويلات البنكية. إذا أصبحت مؤهلًا للحصول على مكافأة بعد ذلك اليوم، فسيتم معالجتها في الشهر التالي.

وفقًا لسياسات مصرفك، قد تُفرض رسوم إضافية على التحويلات البنكية وفروقات في أسعار الصرف، مما قد يقلل من قيمة المكافأة. لتجنب هذه الرسوم، يُنصح باستخدام PayPal.

في لوحة معلومات الإحالات، ستجد قسم "مكافآتي". هنا، يمكنك تتبّع إحالاتك وعرض العمولات المدفوعة والمعلقة.

أحل أصدقاءك واكسب إلى غاية 150USD

اربح 20% من المبلغ الذي يدفعه صديقك مقابل خطة Hostinger AI Builder الأولى (حتى 150 دولارًا أمريكيًا).

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