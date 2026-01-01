لا توجد عوائق في الإعداد. لا داعي للانتظار. ما عليك سوى الضغط على زر النشر لبدء التشغيل، سواءً كنت قد انتهيت من بناء موقعك أو ترغب في اختبار نسخة تجريبية. استخدم نطاقًا مؤقتًا أو عنوان ويب مخصصًا.

مع أداة Hostinger AI Builder، كل ما تحتاجه مُدمج، لذا يمكنك إطلاق موقعك فورًا وتجنب المتاعب التقنية.