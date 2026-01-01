تطوير MVP أصبح أسهل مع AI

حوّل فكرتك إلى منتج عملي وقابل للمشاركة في دقائق معدودة بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي. لا حاجة لكتابة أكواد برمجية أو الاستعانة بمطورين.
ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تطوير MVP أصبح أسهل مع AI

ابنِ، واختبر، وتوسّع – دون أي مخاطر

كل ما تحتاجه للتحقق من صحة فكرتك، والوصول إلى السوق بسرعة، والتوسع بكل ثقة.

من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة

ليست كل فكرة رائعة قابلة للتحقيق المادي، ولكنك لن تعرف ذلك حتى تقوم باختبارها. حوّل فكرتك إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لكتابة أكواد برمجية أو الاستعانة بمطورين.
من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة

انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع

انطلق بموقعك مباشرة بنقرة واحدة – الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني المخصص للأعمال كلها مدمجة ومضمنة. دون الحاجة لأدوات خارجية، ودون أي تأخير.

انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع

مُصمم لينمو معك

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، ومساحة تخزين الملفات كلها مدمجة ومضمنة منذ اليوم الأول – لذا عندما تكون جاهزاً للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه متوفراً بالفعل.

مُصمم لينمو معك

بجزء بسيط من التكلفة

يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بالطرق التقليدية آلاف الدولارات. مع AI Builder، يغطي اشتراك واحد بسيط كل شيء – لذا يمكنك اختبار فكرتك دون أي مخاطرة مالية.
بجزء بسيط من التكلفة

من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة

ليست كل فكرة رائعة قابلة للتحقيق المادي، ولكنك لن تعرف ذلك حتى تقوم باختبارها. حوّل فكرتك إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لكتابة أكواد برمجية أو الاستعانة بمطورين.
من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة

انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع

انطلق بموقعك مباشرة بنقرة واحدة – الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني المخصص للأعمال كلها مدمجة ومضمنة. دون الحاجة لأدوات خارجية، ودون أي تأخير.

انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع

مُصمم لينمو معك

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، ومساحة تخزين الملفات كلها مدمجة ومضمنة منذ اليوم الأول – لذا عندما تكون جاهزاً للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه متوفراً بالفعل.

مُصمم لينمو معك

بجزء بسيط من التكلفة

يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بالطرق التقليدية آلاف الدولارات. مع AI Builder، يغطي اشتراك واحد بسيط كل شيء – لذا يمكنك اختبار فكرتك دون أي مخاطرة مالية.
بجزء بسيط من التكلفة

تحقيق فكرتك على بعد أمر نصي واحد.

اكتشف بعض نماذج الـ MVP التي يمكنك بناؤها باستخدام Hostinger Horizons – تحقق من جدوى فكرتك مع مستخدمين حقيقيين قبل الالتزام بالتطوير الكامل.
ابنِ، واختبر، وتوسّع – دون أي مخاطر

SaaS منتج MVP

من مولدات الفواتير ومتتبعات المشاريع إلى منصات الحجز وأنظمة إدارة علاقات العملاء المتخصصة – أنشئ نسخة عاملة مع تسجيلات دخول المستخدمين ومدفوعات Stripe مدمجة بالفعل. أطلق في أيام، وليس شهور.
تخيّل تطبيقاً بأسلوب Uber لأي خدمة – مثل تطبيق لحجز خدمات التنظيف، أو سوق للمستقلين، أو منصة لمنصات رعاية الكلاب وتنزيهها. ابنِ نسخة مبسطة تتضمن مسارات حجز حقيقية، واختبرها مع مستخدمين فعليين قبل البدء في توسيع نطاق المشروع.
سواء كنت تحتاج إلى مسارات عمل للموافقات، أو لوحات تحكم للتقارير، أو أدوات تتبع مخصصة، أو غيرها – ابنِ نسخة مبسطة تتضمن ميزات تسجيل دخول المستخدمين وقاعدة بيانات مدمجة، واختبرها مع فريقك قبل الاستثمار في التطوير الكامل.
سواء كنت تطلق علامة تجارية للمكملات الغذائية، أو متجراً للتنزيلات الرقمية، أو خط أزياء متخصصاً – أطلق واجهة متجر مبسطة باستخدام ميزات ربط المتجر الإلكتروني، واختبر مدى جاهزية السوق للشراء الفعلي قبل البدء في إدارة المخزون وتكاليفه.

كيفية تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)

01

صف فكرتك

أخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب أن يفعله نموذج الـ MVP الخاص بك – المشكلة الأساسية التي يعالجها، والميزات الرئيسية، والفئة المستهدفة. وشاهده يصبح حقيقة في دقائق.
02

أطلق بنقرة واحدة

اربط بوابات الدفع، وميزات تسجيل الدخول، والمزيد – ثم انطلق بمشروعك مباشرة ببنقرة واحدة. الاستضافة، واسم الدومين، وتحسين محركات البحث (SEO) – كلها مدمجة ومشمولة. بدون إعدادات تقنية معقدة، وبلا تأخير.
03

اختبر وطوّر

شارك نموذج الـ MVP الخاص بك مع مستخدمين حقيقيين، واجمع آراءهم وملاحظاتهم، ثم قم بتحسينه بناءً على ما تتعلمه. استمر في التطوير والتكرار حتى تتحقق من صحة افتراضاتك الأساسية.

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استكشف دروساً تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وشروحات خطوة بخطوة ستنقلك من مرحلة المبتدئ إلى الاحتراف في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت قياسي. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك بكثير.
دليل البدء

دليل البدء

دليل تعليمي
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طوّر تعليماتك

طوّر تعليماتك

دليل تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

دليل تعليمي
فيديو

اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

النماذج الأولية

تطبيقات SaaS

أدوات الأعمال الداخلية.

أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة.

أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة.

تطبيقات الحجز

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لإطلاق منتجك الأولي الحد أدنى (MVP)؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول أداة بناء المنتج الأولي (MVP Builder)

تطوير MVP هي عملية إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق - نسخة مبسطة من فكرتك بميزات كافية لاختبارها مع مستخدمين حقيقيين. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج يحل مشاكل المستخدمين في الواقع قبل استثمار مبالغ طائلة مقدمًا. تعرّف على المزيد في دليل MVP الخاص بنا.

لا. مع Hostinger Horizons، يمكنك إنشاء منتج قابل للتطبيق (MVP) متكامل الوظائف باستخدام تعليمات بسيطة - دون الحاجة إلى خبرة برمجية أو تقنية. ما دمت قادرًا على شرح المشكلة التي تريد أن يحلها منتجك، يمكنك بناءه فورًا باستخدام Horizons.

يستخدم Horizons نماذج AI متقدمة لإنشاء الشيفرة البرمجية والتصميم والمحتوى بناءً على طلباتك. يجمع كل ذلك في تطبيق ويب فعال، ما يتيح لك الانتقال من الفكرة إلى المنتج الأدنى قابلية للتطبيق في دقائق.

استخدم أداة بناء MVP بدون كتابة أكواد للتحقق من صحة فكرتك بسرعة وبتكلفة معقولة. بمجرد إثبات وجود طلب عليها وتبرير إمكانية تخصيصها بشكل متقدم على نطاق واسع، يصبح توظيف المطورين خيارًا متاحًا. باستخدام أداة AI Builder، يمكنك اختبار فكرتك وتطويرها بسرعة دون قيود مالية أو زمنية، وعندما تكون مستعدًا لتوظيف مطورين، يمكنك تصدير الكود الكامل وتسليمه مباشرةً. لا داعي للبدء من الصفر.

قد يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) التقليدي آلاف الدولارات ويستغرق أسابيع من العمل. مع AI Builder، يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة AI لبدء البناء فورًا.

يعتمد استخدام الرصيد على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف منتجك القابل للتطبيق، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على AI Builder بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء. عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة والنطاق وتحسين محركات البحث كلها مشمولة - ما عليك سوى الضغط على "نشر" وسيصبح منتجك القابل للتطبيق متاحًا للجميع.

هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك إعادة شحنها في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا اسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيُرشدك دليل البرمجة التفاعلية الخاص بنا إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

يمكنك تشغيل نموذجك الأولي (MVP) في دقائق معدودة - ما عليك سوى وصف فكرتك وسيقوم نظام الذكاء الاصطناعي ببنائها فورًا. بعد ذلك، يعتمد الأمر عليك وعلى مدى تعقيد فكرتك. كلما زادت الميزات التي ترغب في إضافتها أو تحسينها، زادت الخيارات التي ستستخدمها - ولكن أي تغيير لا يتطلب سوى محادثة. بمجرد أن تكون راضيًا عنه، يمكنك نشره بنقرة واحدة.

يمكنك معاينة منتجك القابل للتطبيق (MVP) ومشاركته مع المستخدمين قبل إطلاقه، وجمع الملاحظات، وتحسينه. يساعدك الاختبار المبكر على تأكيد الطلب وتحسين منتجك قبل التوسع.
تحديث منتجك الأولي سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومتابعة المحادثة مع أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي - صف ما تريد تغييره، وستتولى الأداة الباقي. كل هذا جزء من تجربة برمجة Vibe، ولا حاجة إلى مطور. وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت ترغب في التوسع أكثر، فإن أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي تمنحك وصولاً كاملاً إلى الكود.

يمكنك معاينة منتجك القابل للتطبيق (MVP) ومشاركته مع المستخدمين قبل إطلاقه، وجمع الملاحظات، وتحسينه. يساعدك الاختبار المبكر على تأكيد الطلب وتحسين منتجك قبل التوسع.

يتضمن Horizons الاستضافة. بمجرد أن يصبح منتجك القابل للتنفيذ (MVP) جاهزًا، يمكنك نشره بنقرة واحدة، مع منصة استضافة سريعة وآمنة واسم دومين مخصص.

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