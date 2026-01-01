قد يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) التقليدي آلاف الدولارات ويستغرق أسابيع من العمل. مع AI Builder، يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة AI لبدء البناء فورًا.

يعتمد استخدام الرصيد على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف منتجك القابل للتطبيق، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على AI Builder بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء. عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة والنطاق وتحسين محركات البحث كلها مشمولة - ما عليك سوى الضغط على "نشر" وسيصبح منتجك القابل للتطبيق متاحًا للجميع.

هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك إعادة شحنها في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.