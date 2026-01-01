تطوير MVP أصبح أسهل مع AI
ابنِ، واختبر، وتوسّع – دون أي مخاطر
من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة
انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع
انطلق بموقعك مباشرة بنقرة واحدة – الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني المخصص للأعمال كلها مدمجة ومضمنة. دون الحاجة لأدوات خارجية، ودون أي تأخير.
مُصمم لينمو معك
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، ومساحة تخزين الملفات كلها مدمجة ومضمنة منذ اليوم الأول – لذا عندما تكون جاهزاً للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه متوفراً بالفعل.
بجزء بسيط من التكلفة
من مجرد فكرة إلى منتج أولي حد أدنى (MVP) عملي في دقائق معدودة
انطلق بسرعة، وتوسع بشكل أسرع
انطلق بموقعك مباشرة بنقرة واحدة – الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني المخصص للأعمال كلها مدمجة ومضمنة. دون الحاجة لأدوات خارجية، ودون أي تأخير.
مُصمم لينمو معك
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، ومساحة تخزين الملفات كلها مدمجة ومضمنة منذ اليوم الأول – لذا عندما تكون جاهزاً للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه متوفراً بالفعل.
بجزء بسيط من التكلفة
تحقيق فكرتك على بعد أمر نصي واحد.
SaaS منتج MVP
MVP لمنصات الخدمات حسب الطلب
MVP للأدوات والأنظمة الداخلية
MVP لمتجر إلكتروني متخصص
كيفية تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)
صف فكرتك
أطلق بنقرة واحدة
اختبر وطوّر
هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟
دليل البدء
طوّر تعليماتك
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول أداة بناء المنتج الأولي (MVP Builder)
ما معنى تطوير MVP؟
تطوير MVP هي عملية إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق - نسخة مبسطة من فكرتك بميزات كافية لاختبارها مع مستخدمين حقيقيين. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج يحل مشاكل المستخدمين في الواقع قبل استثمار مبالغ طائلة مقدمًا. تعرّف على المزيد في دليل MVP الخاص بنا.
ما الفرق بين النموذج الأولي (Prototype) والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)؟
لا. مع Hostinger Horizons، يمكنك إنشاء منتج قابل للتطبيق (MVP) متكامل الوظائف باستخدام تعليمات بسيطة - دون الحاجة إلى خبرة برمجية أو تقنية. ما دمت قادرًا على شرح المشكلة التي تريد أن يحلها منتجك، يمكنك بناءه فورًا باستخدام Horizons.
كيف يقوم الذكاء الاصطناعي في Hostinger AI Builder ببناء MVP فعليًا؟
يستخدم Horizons نماذج AI متقدمة لإنشاء الشيفرة البرمجية والتصميم والمحتوى بناءً على طلباتك. يجمع كل ذلك في تطبيق ويب فعال، ما يتيح لك الانتقال من الفكرة إلى المنتج الأدنى قابلية للتطبيق في دقائق.
متى يجب علي اختيار منشئ MVP بدون أكواد مقابل توظيف مطور؟
ما هي تكاليف تطوير MVP؟
قد يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) التقليدي آلاف الدولارات ويستغرق أسابيع من العمل. مع AI Builder، يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة AI لبدء البناء فورًا.
يعتمد استخدام الرصيد على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف منتجك القابل للتطبيق، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على AI Builder بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء. عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة والنطاق وتحسين محركات البحث كلها مشمولة - ما عليك سوى الضغط على "نشر" وسيصبح منتجك القابل للتطبيق متاحًا للجميع.
هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك إعادة شحنها في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء MVP؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا اسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيُرشدك دليل البرمجة التفاعلية الخاص بنا إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.
كم من الوقت يستغرق بناء منتج MVP باستخدام أداة بناء المنتجات MVP بالذكاء الاصطناعي؟
يمكنك تشغيل نموذجك الأولي (MVP) في دقائق معدودة - ما عليك سوى وصف فكرتك وسيقوم نظام الذكاء الاصطناعي ببنائها فورًا. بعد ذلك، يعتمد الأمر عليك وعلى مدى تعقيد فكرتك. كلما زادت الميزات التي ترغب في إضافتها أو تحسينها، زادت الخيارات التي ستستخدمها - ولكن أي تغيير لا يتطلب سوى محادثة. بمجرد أن تكون راضيًا عنه، يمكنك نشره بنقرة واحدة.
هل يمكنني تحقيق الدخل من MVP؟
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات بعد الإطلاق؟
كيف أختبر نموذج MVP؟
يمكنك معاينة منتجك القابل للتطبيق (MVP) ومشاركته مع المستخدمين قبل إطلاقه، وجمع الملاحظات، وتحسينه. يساعدك الاختبار المبكر على تأكيد الطلب وتحسين منتجك قبل التوسع.
كيف أستضيف تطبيق ويب؟
يتضمن Horizons الاستضافة. بمجرد أن يصبح منتجك القابل للتنفيذ (MVP) جاهزًا، يمكنك نشره بنقرة واحدة، مع منصة استضافة سريعة وآمنة واسم دومين مخصص.