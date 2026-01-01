اعرض أعمالك باستخدام موقع ويب أو تطبيق لعرض الأعمال

يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف موقعك الإلكتروني أو تطبيقك التجريبي، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على أداة بناء الذكاء الاصطناعي قبل الالتزام بأي شيء.



معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل موقعك الإلكتروني أو تطبيقك - مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها.



عندما تكون جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من MAD ⁦15.99⁩/الشهر وتشمل الاستضافة والنطاق - لذا لا يوجد شيء آخر لإعداده. ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيتم نشر عرضك مباشرةً.



هل رصيدك على وشك النفاد؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.