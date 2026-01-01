اعرض أعمالك باستخدام موقع ويب أو تطبيق لعرض الأعمال

من مواقع عرض الأعمال إلى بوابات العملاء التفاعلية – أنشئ حضورًا احترافيًا عبر الإنترنت يترك انطباعًا أوليًا قويًا، ويعرض أعمالك، ويحوّل الزوار إلى عملاء.
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اعرض أعمالك باستخدام موقع ويب أو تطبيق لعرض الأعمال

كل ما تحتاجه لترك انطباع أول لا ينسى.

ابنِ حضورك الرقمي، أطلقه، وطوره – كل ذلك في مكان واحد، دون الحاجة لأي خبرة تقنية.

انشر أعمالك على الإنترنت في وقت قياسي.

أنشئ موقعاً أو تطبيقاً احترافياً لعرض أعمالك يتناسب مع جميع الشاشات – ما عليك سوى التحدث مع الذكاء الاصطناعي أو اختيار قالب جاهز لتبدأ في دقائق.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، الدومين، والبريد الإلكتروني – كل شيء مشمول. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: تحسين محركات البحث (SEO)، Stripe، PayPal، AdSense، وغيرها.

اجذب العملاء المناسبين لخدماتك.

استخدم تكاملات التسويق للوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية.

جمع العملاء المحتملين واستفسارات العملاء

أضف نموذج تواصل مخصص إلى موقعك لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين – ستصلك كل استفساراتهم مباشرة إلى بريدك الإلكتروني، جاهزة للمتابعة الفورية.
كل ما تحتاجه لترك انطباع أول لا ينسى.

تواجدك على الإنترنت، مصمم على طريقتك

استعرض بعض الأمثلة الشائعة لمواقع وتطبيقات عرض الأعمال لاستلهام الأفكار، أو ابدأ العمل مباشرة باستخدام أوامر نصية جاهزة وقم بالبناء في ثوانٍ.
تواجدك على الإنترنت، مصمم على طريقتك

موقع أعمال إلكتروني

أنشئ تواجداً احترافياً عبر الإنترنت يُبرز خدماتك، ويسرد قصتك، ويحول الزوار إلى عملاء.ابدأ البناء
امنح عملائك مساحة خاصة بعلامتك التجارية لعرض تحديثات المشروع ومشاركة الملفات والبقاء على اطلاع – كل ذلك في مكان واحد.ابدأ البناء
اعرض أعمالك بجمالية ودع مشاريعك تتحدث عن نفسها – دون الحاجة إلى مصمم أو مطور.ابدأ البناء
ابنِ مساحة على الإنترنت لخبراتك – شارك قصتك، اعرض أعمالك، ونَمِّ جمهورك.ابدأ البناء

كيف تبني موقعاً أو تطبيقاً لعرض أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

01

صف فكرتك

صِف الموقع أو التطبيق الذي تطمح إليه وشاهد كيف يتبلور أمام عينيك – أو اختر قالباً جاهزاً لتبدأ بسرعة أكبر.
02

خصص وجرب

قم بضبط تصميمك عبر الدردشة مع الذكاء الاصطناعي – أضف أعمالك، وعدّل كل التفاصيل حتى تصل للنتيجة التي ترضيك تماماً، وعاين متجرك بشكل مباشر قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

بنقرة واحدة، يصبح معرض أعمالك مباشراً وجاهزاً لإبهار العملاء وكسب فرص عمل جديدة – دون الحاجة لأي إعدادات تقنية.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
طوّر تعليماتك

طوّر تعليماتك

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

مواقع وتطبيقات الحجز

أدوات داخلية

نظام CRM مخصص

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لعرض عملك عبر الإنترنت؟

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الأسئلة الشائعة حول موقع وتطبيق معرض الأعمال

موقع عرض أعمالك هو بمثابة حضورك الاحترافي على الإنترنت، حيث يمكن للعملاء المحتملين التعرف عليك، واستكشاف أعمالك، واتخاذ قرار التواصل معك. يتضمن موقع العرض المميز عادةً معرضًا لأعمالك أو صفحات مشاريعك، وصفحات خدماتك، ودراسات حالة، وشهادات عملاء، وطريقة واضحة لحجز مكالمة أو التواصل معك - ويختلف المزيج الدقيق حسب نوع عملك. على عكس صفحة الويب العادية، صُمم هذا الموقع ليترك انطباعًا أوليًا قويًا ويحول الزوار إلى عملاء. مع أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء موقع يتضمن كل ما تحتاجه بالضبط - ما عليك سوى وصفه وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

لكل من يرغب في الظهور بمظهر احترافي على الإنترنت وكسب المزيد من العملاء - من العاملين لحسابهم الخاص، والفنانين، والمستشارين، والمدربين، والوكالات، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وغيرهم. إذا كانت أعمالك بحاجة إلى حضور احترافي على الإنترنت، فإن AI Builder قادر على إنشاء منصة عرض تتناسب مع طريقة عملك.

يعتمد Horizons نهجًا حواريًا في البناء – يُطلق عليه غالبًا vibe coding. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي.

هل ترغب في إضافة معرض أعمال؟ ما عليك سوى الطلب. هل تحتاج إلى نموذج اتصال؟ صفه. هل تريد تغيير التصميم ليتناسب مع ألوان علامتك التجارية؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.

يعمل بأكثر من 80 لغة أيضًا، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة – لا حاجة لمفردات تقنية. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding الخاص بنا يرشدك خلال كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.

نعم – وهذا هو ما يميز Horizons حقًا. بفضل واجهته الخلفية المدمجة، يمكنك إنشاء بوابة عملاء مخصصة بالكامل مع تسجيل دخول المستخدمين، ومشاركة الملفات، وتحديثات المشاريع، والمزيد – كل ذلك تحت علامتك التجارية الخاصة. يحصل عملاؤك على مساحة احترافية ومخصصة للبقاء على اطلاع دائم، وتحصل أنت على تحكم كامل فيما يرونه ويفعلونه.

نعم، يأتي موقعك التعريفي مع تحسين محركات البحث (SEO) مدمج يتم التعامل معه تلقائيًا من اليوم الأول. يتم إنشاء ملفات تقنية رئيسية لك تلقائيًا، مثل sitemap.xml و robots.txt و llms.txt، بحيث يمكن لمحركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT و Perplexity فهم محتواك – دون الحاجة إلى أي إعدادات تقنية من جانبك.

يمكنك أيضًا ربط تكاملات تسويقية للترويج لموقعك التعريفي والوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية.

تحديث موقعك أو تطبيقك التعريفي سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.

وإذا كان لديك خلفية تقنية أو أردت التوسع أكثر في المستقبل، تمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تريده.

يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف موقعك الإلكتروني أو تطبيقك التجريبي، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على أداة بناء الذكاء الاصطناعي قبل الالتزام بأي شيء.

معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل موقعك الإلكتروني أو تطبيقك - مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها.

عندما تكون جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من MAD ⁦15.99⁩/الشهر وتشمل الاستضافة والنطاق - لذا لا يوجد شيء آخر لإعداده. ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيتم نشر عرضك مباشرةً.

هل رصيدك على وشك النفاد؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.

تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع إلكتروني لعرض أعمالك - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع إلكتروني من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام لعرض أعماله وتشغيله بسرعة.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل بوابات العملاء مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.

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