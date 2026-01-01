اعرض أعمالك باستخدام موقع ويب أو تطبيق لعرض الأعمال
كل ما تحتاجه لترك انطباع أول لا ينسى.
انشر أعمالك على الإنترنت في وقت قياسي.
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
اجذب العملاء المناسبين لخدماتك.
جمع العملاء المحتملين واستفسارات العملاء
تواجدك على الإنترنت، مصمم على طريقتك
موقع أعمال إلكتروني
بوابة العميل التفاعلية
معرض الأعمال عبر الإنترنت
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كيف تبني موقعاً أو تطبيقاً لعرض أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول موقع وتطبيق معرض الأعمال
ما هو موقع عرض الأعمال؟
من يستطيع إنشاء موقع ويب أو تطبيق مميز باستخدام أداة إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي؟
لكل من يرغب في الظهور بمظهر احترافي على الإنترنت وكسب المزيد من العملاء - من العاملين لحسابهم الخاص، والفنانين، والمستشارين، والمدربين، والوكالات، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وغيرهم. إذا كانت أعمالك بحاجة إلى حضور احترافي على الإنترنت، فإن AI Builder قادر على إنشاء منصة عرض تتناسب مع طريقة عملك.
كيف أنشئ موقع عرض أعمال بدون أي معرفة تقنية؟
يعتمد Horizons نهجًا حواريًا في البناء – يُطلق عليه غالبًا vibe coding. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي.
هل ترغب في إضافة معرض أعمال؟ ما عليك سوى الطلب. هل تحتاج إلى نموذج اتصال؟ صفه. هل تريد تغيير التصميم ليتناسب مع ألوان علامتك التجارية؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.
يعمل بأكثر من 80 لغة أيضًا، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة – لا حاجة لمفردات تقنية. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding الخاص بنا يرشدك خلال كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.
هل يمكنني إنشاء بوابة عملاء باستخدام برنامج AI Builder؟
نعم – وهذا هو ما يميز Horizons حقًا. بفضل واجهته الخلفية المدمجة، يمكنك إنشاء بوابة عملاء مخصصة بالكامل مع تسجيل دخول المستخدمين، ومشاركة الملفات، وتحديثات المشاريع، والمزيد – كل ذلك تحت علامتك التجارية الخاصة. يحصل عملاؤك على مساحة احترافية ومخصصة للبقاء على اطلاع دائم، وتحصل أنت على تحكم كامل فيما يرونه ويفعلونه.
هل سيظهر موقعي الإلكتروني لعرض أعمالي في نتائج بحث Google؟
نعم، يأتي موقعك التعريفي مع تحسين محركات البحث (SEO) مدمج يتم التعامل معه تلقائيًا من اليوم الأول. يتم إنشاء ملفات تقنية رئيسية لك تلقائيًا، مثل sitemap.xml و robots.txt و llms.txt، بحيث يمكن لمحركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT و Perplexity فهم محتواك – دون الحاجة إلى أي إعدادات تقنية من جانبك.
يمكنك أيضًا ربط تكاملات تسويقية للترويج لموقعك التعريفي والوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو عملي؟
تحديث موقعك أو تطبيقك التعريفي سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.
وإذا كان لديك خلفية تقنية أو أردت التوسع أكثر في المستقبل، تمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تريده.
كم تبلغ تكلفة إنشاء موقع ويب أو تطبيق لعرض المنتجات باستخدام أداة AI Builder؟
يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف موقعك الإلكتروني أو تطبيقك التجريبي، ورؤيته ينبض بالحياة، والتعرف على أداة بناء الذكاء الاصطناعي قبل الالتزام بأي شيء.
معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل موقعك الإلكتروني أو تطبيقك - مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها.
عندما تكون جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من MAD 15.99/الشهر وتشمل الاستضافة والنطاق - لذا لا يوجد شيء آخر لإعداده. ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيتم نشر عرضك مباشرةً.
هل رصيدك على وشك النفاد؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.
ما الفرق بين Horizons ومنشئ المواقع من Hostinger لعرض الأعمال؟
تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع إلكتروني لعرض أعمالك - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.
تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع إلكتروني من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام لعرض أعماله وتشغيله بسرعة.
تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل بوابات العملاء مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.
كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.