انتقل من مجرد فكرة إلى نموذج أولي وظيفي بالذكاء الاصطناعي – في دقائق معدودة
نماذج أولية بالذكاء الاصطناعي تتخطى حدود التصاميم الصورية الثابتة
فقط صف ما تريد
تفاعلي بالكامل
قابل للمشاركة عبر رابط مباشر
قابل للتعديل عبر المحادثة
يبدو كمنتج حقيقي تماماً
قابل للتطوير.
كيفية إنشاء نموذج أولي تفاعلي باستخدام AI
صف فكرتك
عدّل موقعك من خلال الدردشة
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول تصميم النماذج الأولية بالذكاء الاصطناعي
ما هي هندسة النماذج الأولية بالذكاء الاصطناعي؟
النمذجة الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي عملية تحويل فكرة إلى معاينة تفاعلية قابلة للتطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تصميمها وتخطيطها ووظائفها. فبدلاً من قضاء أسابيع في استخدام أدوات التصميم أو انتظار مطور، ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه في دقائق. مع أداة AI Builder، لن يكون نموذجك الأولي مجرد تصميم مبدئي، بل سيكون معاينة عملية قابلة للمشاركة يمكنك اختبارها وتحسينها قبل البدء في التطوير الكامل.
هل ترغب في معرفة المزيد عن عملية النمذجة الأولية؟ اطلع على دليلنا حول النمذجة الأولية للبرمجيات لمزيد من التفاصيل.
لمن تُصمم نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام برنامج AI Builder؟
أي شخص لديه فكرة ويرغب في تصورها أو اختبارها أو مشاركتها قبل الالتزام بتطويرها بالكامل. يشمل ذلك:
- المؤسسون ورواد الأعمال - تحقق من صحة فكرتك مع المستثمرين أو المستخدمين الأوائل قبل إنفاق المال على التطوير.
- مديرو المنتجات - حوّل المتطلبات إلى نماذج أولية تفاعلية لتوحيد جهود أصحاب المصلحة وتقليل جولات المراجعة.
- المستقلون والوكالات - اعرض على العملاء الشكل والوظيفة الدقيقين لمشروعهم قبل بنائه.
- المصممون - اجعلوا الأفكار تنبض بالحياة دون انتظار مطور.
- أي شخص لديه فكرة - إذا استطعت وصفها، يمكن لـ AI Builder بناؤها.
لا حاجة لمهارات تصميم أو معرفة بالبرمجة أو خلفية تقنية.
ما الفرق بين المخطط الهيكلي (Wireframe) والنموذج الأولي (Prototype)؟
المخطط الهيكلي هو مخطط مرئي أساسي - يُظهر بنية وتصميم الصفحة دون أي تنسيق أو تفاعلية. أما النموذج الأولي فهو أكثر من ذلك - إذ يبدو وكأنه المنتج الحقيقي، مع تفاعلات فعّالة ومحتوى حقيقي وتصميم عملي. مع أداة AI Builder، يمكنك تخطي مرحلة المخطط الهيكلي تمامًا والانتقال مباشرةً إلى نموذج أولي تفاعلي بالكامل، بمجرد وصف ما تحتاجه.
ما الفرق بين النموذج الأولي (Prototype) والمنتج الأولي الحد أدنى (MVP)؟
كثيرًا ما يُخلط بين النموذج الأولي والمنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP)، لكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.
يُعنى النموذج الأولي بالتصور والتحقق من صحة الفكرة، فهو معاينة تفاعلية لفكرتك تُشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع ملاحظاتهم قبل البدء في تطويرها بالكامل. ولا يشترط أن يكون النموذج الأولي كامل الوظائف أو جاهزًا للاستخدام العام.
أما المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) فهو أول نسخة عملية حقيقية من المنتج، مُصممة بميزات كافية لإطلاقها واكتساب مستخدمين مبكرين والبدء في التعلم من الاستخدام الفعلي.
باختصار: تُنشئ نموذجًا أوليًا للتحقق من صحة فكرتك، وتُنشئ منتجًا أدنى قابلًا للتطبيق لاختبارها في الواقع. مع AI Builder، يمكنك القيام بالأمرين معًا: البدء بنموذج أولي، وجمع الملاحظات، وتطويره إلى منتج كامل الوظائف دون الحاجة إلى البدء من الصفر. تعرّف على المزيد في دليل النموذج الأولي مقابل المنتج الأدنى القابل للتطبيق.
هل أحتاج إلى أي مهارات في التصميم أو البرمجة لإنشاء نموذج أولي؟
لا توجد أي متطلبات على الإطلاق. تعتمد منصة Horizons على أسلوب حواري في البناء – وهو ما يُعرف غالباً باسم البرمجة عبر التوجيه (Vibe Coding). كل ما عليك فعله هو وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيتولى الذكاء الاصطناعي بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد تعديل التخطيط؟ ما عليك سوى طلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار تجربة المستخدم؟ فقط قم بوصفه. وإذا كنت جديداً على هذا المفهوم، فإن دليل البرمجة عبر التوجيه الخاص بنا سيصحبك في جولة تشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته.
كيف يمكنني مشاركة نموذجي الأولي وجمع الآراء والملحوظات؟
هل يمكنني تحويل نموذجي الأولي إلى منتج حقيقي؟
نعم، وهذا ما يميز AI Builder عن أدوات النماذج الأولية التقليدية. عندما تكون مستعدًا لتجاوز مرحلة النماذج الأولية، ما عليك سوى نشر مشروعك كموقع ويب أو تطبيق جاهز للاستخدام بنقرة واحدة. تشمل خطتك الاستضافة والنطاق والبريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
ولأن AI Builder يأتي مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة، فإن نموذجك الأولي يحتوي بالفعل على قواعد بيانات وحسابات مستخدمين ومساحة تخزين ملفات جاهزة للاستخدام - لذلك عندما تكون مستعدًا للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه موجودًا بالفعل. لا حاجة لإعادة البناء من الصفر، ولا حاجة لأدوات خارجية.
كم تبلغ تكلفة بناء نموذج أولي باستخدام أداة بناء النماذج الأولية AI Builder؟
يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف نموذجك الأولي، ورؤيته يتحول إلى واقع، والتعرف على منصة Horizons قبل الالتزام بأي شيء. عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة والدومين مشمولان بالفعل - ما عليك سوى الضغط على "نشر" وسيصبح نموذجك الأولي متاحًا للجميع.