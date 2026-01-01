انتقل من مجرد فكرة إلى نموذج أولي وظيفي بالذكاء الاصطناعي – في دقائق معدودة

كثيرًا ما يُخلط بين النموذج الأولي والمنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP)، لكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.



يُعنى النموذج الأولي بالتصور والتحقق من صحة الفكرة، فهو معاينة تفاعلية لفكرتك تُشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع ملاحظاتهم قبل البدء في تطويرها بالكامل. ولا يشترط أن يكون النموذج الأولي كامل الوظائف أو جاهزًا للاستخدام العام.



أما المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) فهو أول نسخة عملية حقيقية من المنتج، مُصممة بميزات كافية لإطلاقها واكتساب مستخدمين مبكرين والبدء في التعلم من الاستخدام الفعلي.



باختصار: تُنشئ نموذجًا أوليًا للتحقق من صحة فكرتك، وتُنشئ منتجًا أدنى قابلًا للتطبيق لاختبارها في الواقع. مع AI Builder، يمكنك القيام بالأمرين معًا: البدء بنموذج أولي، وجمع الملاحظات، وتطويره إلى منتج كامل الوظائف دون الحاجة إلى البدء من الصفر. تعرّف على المزيد في دليل النموذج الأولي مقابل المنتج الأدنى القابل للتطبيق.