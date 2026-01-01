انتقل من مجرد فكرة إلى نموذج أولي وظيفي بالذكاء الاصطناعي – في دقائق معدودة

من الأفكار الأولية إلى شيء يمكنك مشاركته واختباره وتحسينه – لا حاجة لمهارات تصميم أو برمجة. ما عليك سوى وصف فكرتك وسيقوم برنامج AI Builder ببنائها في دقائق.
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انتقل من مجرد فكرة إلى نموذج أولي وظيفي بالذكاء الاصطناعي – في دقائق معدودة

نماذج أولية بالذكاء الاصطناعي تتخطى حدود التصاميم الصورية الثابتة

من المفاهيم البسيطة إلى التطبيقات كاملة الوظائف – كلها مبنية بمجرد وصف ما تحتاجه.
نماذج أولية بالذكاء الاصطناعي تتخطى حدود التصاميم الصورية الثابتة

فقط صف ما تريد

ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيقوم برنامج AI Builder بتحويله إلى واقع ملموس - جاهز للاستخدام والمشاركة. لا حاجة لأدوات تصميم، ولا برمجة، ولا انتظار - يمكن لأي فرد في الفريق البناء والتطوير.
أزرار حقيقية، ونماذج بيانات فعلية، ومسارات مستخدم واقعية – يعمل نموذجك الأولي تماماً كالمُنتج النهائي، مما يتيح لأصحاب المصلحة والمستثمرين عيش التجربة بدلاً من الاكتفاء بمشاهدتها.
بلا تنزيلات، وبلا حاجة لإنشاء حسابات على أدوات التصميم، وبلا تعقيدات في تسليم المشاريع – ما عليك سوى إرسال رابط مباشر ليتمكن أي شخص من التفاعل مع نموذجك الأولي على الفور. شاركه مع المستخدمين، أو المستثمرين، أو العملاء، أو فريق عملك، واجمع آراء وملحوظات حقيقية وفورية.
هل ترغب في تغيير تصميم، أو إضافة شاشة، أو تعديل مسار المستخدم؟ ما عليك سوى وصفه وسيقوم برنامج AI Builder بتحديثه في الوقت الفعلي - دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
ليس مجرد مخطط هيكلي (Wireframe) أو رسم تقريبي – بل استعراض احترافي متكامل ومصقول، يمثل بدقة مظهر منتجك النهائي وآلية عمله.
هل أنت مستعد للترقية إلى منتج حي ومباشر؟ حسابات المستخدمين، وقواعد البيانات، ومسارات الحجز، وتكاملات التجارة الإلكترونية، وغيرها الكثير... كلها مدمجة وجاهزة – ما عليك سوى مواصلة البناء على ما أنجزته بالفعل. بعد ذلك، انشر مشروعك بنقرة واحدة مع استضافة واسم دومين مدمجين.

كيفية إنشاء نموذج أولي تفاعلي باستخدام AI

01

صف فكرتك

أخبر الذكاء الاصطناعي بما تود بناء نموذج أولي له – موقع، تطبيق ويب، أو منتج – وشاهد كيف يتبلور أمام عينيك في دقائق معدودة.
02

عدّل موقعك من خلال الدردشة

عدّل نموذجك الأولي بدقة عبر الدردشة مع الذكاء الاصطناعي – غيّر التصاميم، مسارات العمل، والمحتوى حتى تصل إلى النتيجة التي ترضيك تماماً.
03

شارك واجمع التعليقات

شارك نموذجك الأولي مع أصحاب المصلحة، المستثمرين، أو العملاء لجمع آراء حقيقية – ثم واصل التحسين حتى يصبح جاهزاً للبناء أو الإطلاق.

هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟

اكتشف شروحات شاملة، أدلة عملية، وخطوات واضحة ستنقلُك من مستوى المبتدئ إلى الاحتراف في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت قياسي. احصل على كل ما تحتاجه لإنجاز مشروعك الأول بالذكاء الاصطناعي، وأكثر.
دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
طوّر تعليماتك

طوّر تعليماتك

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

نظام CRM عبر WhatsApp.

أدوات داخلية

معرض الأعمال

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

صفحة حجز وتطبيق مخصص لخدماتك.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى نموذج أولي وظيفي؟

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الأسئلة الشائعة حول تصميم النماذج الأولية بالذكاء الاصطناعي

النمذجة الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي عملية تحويل فكرة إلى معاينة تفاعلية قابلة للتطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تصميمها وتخطيطها ووظائفها. فبدلاً من قضاء أسابيع في استخدام أدوات التصميم أو انتظار مطور، ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه في دقائق. مع أداة AI Builder، لن يكون نموذجك الأولي مجرد تصميم مبدئي، بل سيكون معاينة عملية قابلة للمشاركة يمكنك اختبارها وتحسينها قبل البدء في التطوير الكامل.

هل ترغب في معرفة المزيد عن عملية النمذجة الأولية؟ اطلع على دليلنا حول النمذجة الأولية للبرمجيات لمزيد من التفاصيل.

أي شخص لديه فكرة ويرغب في تصورها أو اختبارها أو مشاركتها قبل الالتزام بتطويرها بالكامل. يشمل ذلك:

  • المؤسسون ورواد الأعمال - تحقق من صحة فكرتك مع المستثمرين أو المستخدمين الأوائل قبل إنفاق المال على التطوير.
  • مديرو المنتجات - حوّل المتطلبات إلى نماذج أولية تفاعلية لتوحيد جهود أصحاب المصلحة وتقليل جولات المراجعة.
  • المستقلون والوكالات - اعرض على العملاء الشكل والوظيفة الدقيقين لمشروعهم قبل بنائه.
  • المصممون - اجعلوا الأفكار تنبض بالحياة دون انتظار مطور.
  • أي شخص لديه فكرة - إذا استطعت وصفها، يمكن لـ AI Builder بناؤها.

لا حاجة لمهارات تصميم أو معرفة بالبرمجة أو خلفية تقنية.

المخطط الهيكلي هو مخطط مرئي أساسي - يُظهر بنية وتصميم الصفحة دون أي تنسيق أو تفاعلية. أما النموذج الأولي فهو أكثر من ذلك - إذ يبدو وكأنه المنتج الحقيقي، مع تفاعلات فعّالة ومحتوى حقيقي وتصميم عملي. مع أداة AI Builder، يمكنك تخطي مرحلة المخطط الهيكلي تمامًا والانتقال مباشرةً إلى نموذج أولي تفاعلي بالكامل، بمجرد وصف ما تحتاجه.

كثيرًا ما يُخلط بين النموذج الأولي والمنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP)، لكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.

يُعنى النموذج الأولي بالتصور والتحقق من صحة الفكرة، فهو معاينة تفاعلية لفكرتك تُشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع ملاحظاتهم قبل البدء في تطويرها بالكامل. ولا يشترط أن يكون النموذج الأولي كامل الوظائف أو جاهزًا للاستخدام العام.

أما المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) فهو أول نسخة عملية حقيقية من المنتج، مُصممة بميزات كافية لإطلاقها واكتساب مستخدمين مبكرين والبدء في التعلم من الاستخدام الفعلي.

باختصار: تُنشئ نموذجًا أوليًا للتحقق من صحة فكرتك، وتُنشئ منتجًا أدنى قابلًا للتطبيق لاختبارها في الواقع. مع AI Builder، يمكنك القيام بالأمرين معًا: البدء بنموذج أولي، وجمع الملاحظات، وتطويره إلى منتج كامل الوظائف دون الحاجة إلى البدء من الصفر. تعرّف على المزيد في دليل النموذج الأولي مقابل المنتج الأدنى القابل للتطبيق.

لا توجد أي متطلبات على الإطلاق. تعتمد منصة Horizons على أسلوب حواري في البناء – وهو ما يُعرف غالباً باسم البرمجة عبر التوجيه (Vibe Coding). كل ما عليك فعله هو وصف ما تريده بلغة بسيطة وسيتولى الذكاء الاصطناعي بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد تعديل التخطيط؟ ما عليك سوى طلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار تجربة المستخدم؟ فقط قم بوصفه. وإذا كنت جديداً على هذا المفهوم، فإن دليل البرمجة عبر التوجيه الخاص بنا سيصحبك في جولة تشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

بمجرد أن يصبح نموذجك الأولي جاهزًا، يمكنك نشره ومشاركته عبر رابط مع أي شخص - أصحاب المصلحة، والمستثمرين، والعملاء، أو المستخدمين التجريبيين. يمكنهم التفاعل معه مباشرةً، ويمكنك الاستمرار في تحسينه بناءً على ملاحظاتهم من خلال الدردشة ببساطة مع أداة بناء الذكاء الاصطناعي.

نعم، وهذا ما يميز AI Builder عن أدوات النماذج الأولية التقليدية. عندما تكون مستعدًا لتجاوز مرحلة النماذج الأولية، ما عليك سوى نشر مشروعك كموقع ويب أو تطبيق جاهز للاستخدام بنقرة واحدة. تشمل خطتك الاستضافة والنطاق والبريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

ولأن AI Builder يأتي مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة، فإن نموذجك الأولي يحتوي بالفعل على قواعد بيانات وحسابات مستخدمين ومساحة تخزين ملفات جاهزة للاستخدام - لذلك عندما تكون مستعدًا للتوسع، ستجد كل ما تحتاجه موجودًا بالفعل. لا حاجة لإعادة البناء من الصفر، ولا حاجة لأدوات خارجية.

يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد واحد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف نموذجك الأولي، ورؤيته يتحول إلى واقع، والتعرف على منصة Horizons قبل الالتزام بأي شيء. عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة. الاستضافة والدومين مشمولان بالفعل - ما عليك سوى الضغط على "نشر" وسيصبح نموذجك الأولي متاحًا للجميع.

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