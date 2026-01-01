أنشئ CRM مخصصًا يناسب عملك

قم بإنشاء تطبيقات CRM مصممة خصيصاً لاحتياجاتك عبر الدردشة ببساطة مع الذكاء الاصطناعي. تتبع العملاء المحتملين، أدر جهات الاتصال، وأغلق المزيد من الصفقات – كل ذلك في مكان واحد، بدون أي إعدادات تقنية.
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أنشئ CRM مخصصًا يناسب عملك

نظام CRM مصمم ليتناسب مع سير عملك، وليس العكس.

كل ما تحتاجه لبناء وإطلاق وتشغيل نظام CRM مخصص – كل ذلك في مكان واحد.

أنشئ نظام CRM مصممًا خصيصًا لاحتياجاتك

صف كيف يعمل مشروعك، وسيقوم برنامج AI Builder ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يناسب سير عملك تمامًا - مسار المبيعات، وتصنيفاتك، ووتيرة المتابعة. لا حاجة لفريق تقنية معلومات.

بنية تحتية احترافية

استضافة احترافية، ودومين مخصص، وبريد أعمال في مكان واحد – كل ما تحتاجه لبناء الثقة مع جمهورك.

ذكاء اصطناعي مدمج

أنشئ ردودًا في ثوانٍ، وانشر روبوت دردشة لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحافظ على استمرارية عملك حتى أثناء نومك.

بياناتك، ملكك بالكامل

على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة التي تحصرك في منصتها، فإن نظام إدارة علاقات العملاء المبني باستخدام الذكاء الاصطناعي يمنحك ملكية كاملة - مما يحميك من ارتفاع الأسعار وتغييرات الميزات والتقييد بالمنصة.
نظام CRM مصمم ليتناسب مع سير عملك، وليس العكس.

أنظمة CRM مخصصة يمكنك بناؤها – بدون برمجة، فقط بأوامر نصية.

من مديري جهات الاتصال البسيطة إلى مسارات المبيعات المخصصة بالكامل - استكشف بعض الأمثلة الشائعة لأنظمة إدارة علاقات العملاء، أو انطلق مباشرة باستخدام أوامر جاهزة وابدأ في البناء في ثوانٍ.
أنظمة CRM مخصصة يمكنك بناؤها – بدون برمجة، فقط بأوامر نصية.

لمسار المبيعات CRM

قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات في مكان واحد، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.ابدأ الإنشاء
احتفظ بجميع معلومات عملائك، وسجل تواصلك معهم، والمواعيد المهمة في مكان واحد – لضمان أن يكون كل تفاعل شخصياً ومميزاً، ولكي لا يفوتك أي شيء.ابدأ الإنشاء
ساعد فريق الدعم الخاص بك على البقاء مطلعًا على كل طلب عميل – إدارة التذاكر، وتعيين الوكلاء، وتتبع أوقات الاستجابة، وحل المشكلات بشكل أسرع.ابدأ الإنشاء
أنشئ نظام CRM مخصصًا لعملك على WhatsApp – أدر العملاء المحتملين، وتتبع المحادثات، وأتمم الصفقات بشكل أسرع.ابدأ الإنشاء
ساعد الوكلاء على إدارة العملاء المحتملين، وتتبع مشاهدات العقارات، وإتمام الصفقات بشكل أسرع.ابدأ الإنشاء

كيفية بناء نظام CRM مخصص باستخدام AI

01

صف فكرتك

اشرح طبيعة عملك ليقوم الذكاء الاصطناعي ببناء نظام CRM مصمم خصيصاً له، أو ابدأ فوراً باستخدام أحد قوالبنا الجاهزة. لا حاجة لأي خبرة برمجية.
02

خصص وجرب

اجعل نظام CRM يعكس متطلباتك بدقة. ما عليك سوى التحدث مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سير العمل، ومنطق الأعمال، وأدوار المستخدمين والصلاحيات، ثم معاينة التغييرات مباشرة قبل نشرها.
03

انشر بنقرة واحدة

اضغط على "نشر" وسيكون نظام CRM المخصص جاهزاً للعمل فوراً؛ يمكن لفريقك البدء في إدارة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات مباشرة، دون الحاجة إلى أي إعدادات تقنية معقدة.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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دليل البدء

دليل البدء

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طوّر تعليماتك

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درس تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
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اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر WhatsApp.

أدوات داخلية

معرض الأعمال

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

صفحة وتطبيق حجز مخصصان

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لإطلاق نظام CRM المخصص الخاص بك؟

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الأسئلة الشائعة حول CRM المخصص

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصّص هو أداة مصممة خصيصًا لتناسب طريقة عمل شركتك - مراحل مسار المبيعات، وبيانات الاتصال، وعملية المتابعة. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة مثل HubSpot أو Salesforce التي تأتي مليئة بالميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا، يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء المُخصّص ما تحتاجه بالضبط ولا شيء غير ضروري. مع AI Builder، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات عملاء خاص بك ببساطة عن طريق وصف كيفية عمل شركتك - دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية أو تقنية.

تُعدّ أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة خيارًا مناسبًا للعديد من الشركات، ولكنها تأتي مع بعض العيوب - رسوم شهرية تتزايد مع نمو فريقك، وميزات حصرية متاحة فقط في الباقات الأعلى سعرًا، وسير عمل لا يتناسب تمامًا مع طريقة عملك. أما بناء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك باستخدام AI Builder فيعني حصولك على الأداة التي تحتاجها شركتك بالضبط، دون قيود على المنصات، أو زيادات مفاجئة في الأسعار، أو الحاجة إلى تكييف عملياتك لتتوافق مع برامج أخرى.

بإمكان Horizons تصميم نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مخصص لأي شركة أو قطاع تقريبًا - إليك بعضًا من أكثرها شيوعًا:

  • نظام إدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات - إدارة العملاء المحتملين، وتتبع الصفقات، والحفاظ على سير العمل بسلاسة.
  • نظام إدارة علاقات العملاء للمنظمات غير الربحية - تتبع المتبرعين، وإدارة العلاقات، ومراقبة التقدم في جمع التبرعات.
  • نظام إدارة علاقات العملاء لشركات المحاماة - إدارة قضايا العملاء، وتتبع الاتصالات، والالتزام بالمواعيد النهائية.
  • نظام إدارة علاقات العملاء للتوظيف - تتبع المرشحين، وإدارة قنوات التوظيف، وتبسيط عملية التوظيف.
  • نظام إدارة علاقات العملاء لوكلاء التأمين - إدارة وثائق التأمين، وتتبع التجديدات، وتنمية علاقات العملاء.
  • نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين - تتبع محافظ العملاء، ومراقبة التفاعلات، وإدارة المتابعات.
  • نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين - إدارة مشاريع العملاء، وتتبع الوقت القابل للفوترة، والالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

ألا تجد قطاعك؟ إذا استطعتَ وصف كيفية إدارة شركتك لعلاقات العملاء، فبإمكان AI Builder إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بناءً على ذلك. للاطلاع على مثال عملي لما يُمكن تحقيقه، تفضل بزيارة دليلنا حول إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات – يُمكن تطبيق نفس المنهجية على أي نوع من أنواع الأعمال.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons أسلوبًا حواريًا للبناء - والذي غالبًا ما يسمى vibe coding. ما عليك سوى وصف كيفية عمل عملك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببناء CRM حوله في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة مرحلة جديدة في مسار العمل؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى حقل اتصال مخصص؟ صفه. هل تريد تغيير التخطيط؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.

إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding يرشدك عبر كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.

نعم، يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة تتضمن حسابات المستخدمين والتحكم في الوصول بشكل مدمج. يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما يمكنهم رؤيته، وما يمكنهم فعله بدقة، دون الحاجة إلى إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.

تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو ترغب في التوسع أكثر في المستقبل، تمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تريده.

هنا مباشرةً – انقر فقط على "ابدأ مجانًا". لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد دخولك، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب – التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تستخدم المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ورؤيته قيد التشغيل، والتعرف على Horizons بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.

معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك – مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي – ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.

عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة المدفوعة. الاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد شيء آخر لإعداده – فقط انقر على "نشر" وسيبدأ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بالعمل.

هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك شحن رصيدك في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.

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