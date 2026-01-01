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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول CRM المخصص
ما هو نظام CRM المخصص؟
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصّص هو أداة مصممة خصيصًا لتناسب طريقة عمل شركتك - مراحل مسار المبيعات، وبيانات الاتصال، وعملية المتابعة. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة مثل HubSpot أو Salesforce التي تأتي مليئة بالميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا، يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء المُخصّص ما تحتاجه بالضبط ولا شيء غير ضروري. مع AI Builder، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات عملاء خاص بك ببساطة عن طريق وصف كيفية عمل شركتك - دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية أو تقنية.
لماذا يجب عليّ بناء نظام CRM الخاص بي بدلاً من استخدام نظام موجود؟
تُعدّ أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة خيارًا مناسبًا للعديد من الشركات، ولكنها تأتي مع بعض العيوب - رسوم شهرية تتزايد مع نمو فريقك، وميزات حصرية متاحة فقط في الباقات الأعلى سعرًا، وسير عمل لا يتناسب تمامًا مع طريقة عملك. أما بناء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك باستخدام AI Builder فيعني حصولك على الأداة التي تحتاجها شركتك بالضبط، دون قيود على المنصات، أو زيادات مفاجئة في الأسعار، أو الحاجة إلى تكييف عملياتك لتتوافق مع برامج أخرى.
ما أنواع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي يمكنني إنشاؤها باستخدام أداة AI Builder؟
بإمكان Horizons تصميم نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مخصص لأي شركة أو قطاع تقريبًا - إليك بعضًا من أكثرها شيوعًا:
- نظام إدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات - إدارة العملاء المحتملين، وتتبع الصفقات، والحفاظ على سير العمل بسلاسة.
- نظام إدارة علاقات العملاء للمنظمات غير الربحية - تتبع المتبرعين، وإدارة العلاقات، ومراقبة التقدم في جمع التبرعات.
- نظام إدارة علاقات العملاء لشركات المحاماة - إدارة قضايا العملاء، وتتبع الاتصالات، والالتزام بالمواعيد النهائية.
- نظام إدارة علاقات العملاء للتوظيف - تتبع المرشحين، وإدارة قنوات التوظيف، وتبسيط عملية التوظيف.
- نظام إدارة علاقات العملاء لوكلاء التأمين - إدارة وثائق التأمين، وتتبع التجديدات، وتنمية علاقات العملاء.
- نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين - تتبع محافظ العملاء، ومراقبة التفاعلات، وإدارة المتابعات.
- نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين - إدارة مشاريع العملاء، وتتبع الوقت القابل للفوترة، والالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
ألا تجد قطاعك؟ إذا استطعتَ وصف كيفية إدارة شركتك لعلاقات العملاء، فبإمكان AI Builder إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بناءً على ذلك. للاطلاع على مثال عملي لما يُمكن تحقيقه، تفضل بزيارة دليلنا حول إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات – يُمكن تطبيق نفس المنهجية على أي نوع من أنواع الأعمال.
هل أحتاج إلى أي معرفة برمجية أو تقنية لبناء نظام CRM مخصص؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons أسلوبًا حواريًا للبناء - والذي غالبًا ما يسمى vibe coding. ما عليك سوى وصف كيفية عمل عملك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببناء CRM حوله في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة مرحلة جديدة في مسار العمل؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى حقل اتصال مخصص؟ صفه. هل تريد تغيير التخطيط؟ أخبر Horizons وسيتم ذلك في ثوانٍ.
إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن دليل vibe coding يرشدك عبر كل ما تحتاج لمعرفته للبدء.
هل يمكن لفريقي استخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) معًا؟
نعم، يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة تتضمن حسابات المستخدمين والتحكم في الوصول بشكل مدمج. يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما يمكنهم رؤيته، وما يمكنهم فعله بدقة، دون الحاجة إلى إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات مع نمو عملي؟
تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو ترغب في التوسع أكثر في المستقبل، تمنحك Horizons وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويره بالقدر الذي تريده.
من أين أبدأ مع أداة إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء المخصصة AI Builder؟
هنا مباشرةً – انقر فقط على "ابدأ مجانًا". لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد دخولك، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب – التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تستخدم المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ورؤيته قيد التشغيل، والتعرف على Horizons بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.
معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك – مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي – ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.
عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة المدفوعة. الاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد شيء آخر لإعداده – فقط انقر على "نشر" وسيبدأ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بالعمل.
هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك شحن رصيدك في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.