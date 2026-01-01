هنا مباشرةً – انقر فقط على "ابدأ مجانًا". لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد دخولك، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب – التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تستخدم المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ورؤيته قيد التشغيل، والتعرف على Horizons بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.



معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك – مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي – ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.



عندما تكون جاهزًا للنشر، ما عليك سوى التبديل إلى إحدى باقاتنا المدفوعة المدفوعة. الاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد شيء آخر لإعداده – فقط انقر على "نشر" وسيبدأ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بالعمل.



هل نفدت أرصدتك؟ يمكنك شحن رصيدك في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.