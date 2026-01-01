أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك بالفعل
فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات
تحرك بشكل أسرع باستخدام الأدوات المناسبة
كل ما تحتاجه لتعزيز نموك
اجعل أدواتك أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي
قم بتخزين وإدارة بياناتك بكل سهولة
بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder
لوحة تحكم المبيعات
متتبع المشروع
أداة تحديد أولويات المهام
منشئ عروض المبيعات
بوت محادثة ذكي
بوابة تأهيل الموظفين الجدد
كيفية إنشاء أداة داخلية باستخدام AI Builder
صف فكرتك أو اختر قالبًا
خصّص تطبيقك واختبره
انشر بنقرة واحدة
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
قوالب جاهزة
Task planner
Content calendar
Social media post generator
هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟
دليل البدء
طوّر تعليماتك
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.
الأسئلة الشائعة حول منشئ الأدوات الداخلية
ما هي الأداة الداخلية؟
الأداة الداخلية هي أي تطبيق أو لوحة تحكم أو نظام مصمم خصيصًا لاستخدام فريقك. على سبيل المثال، أدوات تتبع المشاريع، وسير عمل الموافقات، وبوابات الموارد البشرية، أو لوحات تحكم المبيعات. بدلاً من دفع ثمن برامج جاهزة لا تلبي احتياجاتك تمامًا، يمكنك بناء ما يحتاجه فريقك بالضبط باستخدام أداة AI Builder.
من يستطيع بناء أدوات داخلية باستخدام برنامج AI Builder؟
أي شخص لديه فكرة ومشكلة تجارية يرغب في حلها - لا يشترط وجود خلفية هندسية. سواء كنت مؤسسًا سئمت من التعامل مع جداول البيانات، أو مديرًا تتطلع إلى تبسيط سير عمل فريقك، أو صاحب مشروع صغير يحتاج إلى أداة مخصصة ولكن ليس لديه فريق تطوير لإنشائها، فإن AI Builder مصمم خصيصًا لك. إذا استطعت وصف ما تحتاجه، فسيقوم AI Builder بإنشائه.
هل أحتاج إلى أي مهارات تصميم أو برمجة لإنشاء أداتي الخاصة؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا البرمجة التفاعلية. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة حقل بيانات جديد؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير سير عمل؟ صفه.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإرشادات، فسيُرشدك برنامجنا التعليمي حول كيفية بناء أدوات داخلية مخصصة خلال كل ما تحتاج إلى معرفته.
كم تبلغ تكلفة بناء أداة باستخدام أداة بناء الأدوات الداخلية في AI Builder؟
يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف أداتك، ورؤيتها وهي تعمل، والتعرف على AI Builder بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.
معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل أداتك - مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها.
عندما تكون جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من MAD 15.99/الشهر وتشمل الاستضافة والنطاق - لذلك لا يوجد شيء آخر لإعداده. ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيتم نشر عرضك مباشرةً.
هل رصيدك على وشك النفاد؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.
هل يمكنني التحكم في من لديه صلاحية الوصول إلى أداتي الداخلية؟
نعم. يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة، مما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات ويب مع مصادقة المستخدم وتخزين البيانات والتحكم في الوصول مدمجة مباشرةً - بحيث يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول وما يمكنهم رؤيته وما يمكنهم فعله بالضبط، دون الحاجة إلى إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.
هل يمكن لفريقي استخدام الأداة على أي جهاز؟
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو عملي؟
لا مشكلة. تحديث أداتك الداخلية سهل تمامًا مثل بنائها. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت ترغب في توسيع نطاق أداتك في المستقبل، فإن Horizons يمنحك وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويرها بالقدر الذي تريده.