أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك بالفعل

من لوحات المعلومات إلى بوابات الموظفين – أنشئ أدوات مخصصة تقلل العمل اليدوي، وتعزز إنتاجية الفريق، وتمنحك المزيد من الوقت للتركيز على ما ينمي عملك حقًا. ما عليك سوى وصف ما تحتاجه، دون الحاجة إلى برمجة.
ابدأ مجانًا

باقات مدفوعة تبدأ من MAD ⁦15.99⁩/الشهر فقط.

أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك بالفعل

فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات

كل ما تحتاجه لإنشاء وإطلاق وتشغيل أدوات مخصصة لفريقك – كل ذلك في مكان واحد.

تحرك بشكل أسرع باستخدام الأدوات المناسبة

فقط صف ما يحتاجه فريقك وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه – لا حاجة للبرمجة. امنح فريقك أدوات أفضل، وقلل العمل اليدوي، وتوسع بشكل أسرع بنفس الموارد.

كل ما تحتاجه لتعزيز نموك

الاستضافة، واسم الدومين، والبريد الإلكتروني – كل ذلك مشمول. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع: SEO، Stripe، PayPal، AdSense، والمزيد.

اجعل أدواتك أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي

أضف روبوت دردشة ذكيًا أو بحثًا ذكيًا إلى أي أداة داخلية – دون الحاجة للتسجيل في خدمة طرف ثالث أو دفع فاتورة منفصلة.

قم بتخزين وإدارة بياناتك بكل سهولة

حسابات المستخدمين، قواعد البيانات، وتخزين الملفات مدمجة بالكامل – لتعمل أدواتك كتطبيق حقيقي من اليوم الأول، دون الحاجة لأي إعداد تقني.
فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات

بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder

من أدوات التتبع البسيطة إلى لوحات التحكم المخصصة بالكامل – استكشف بعض الأمثلة الشائعة، أو ابدأ العمل مباشرة باستخدام نموذج جاهز وابدأ البناء في ثوانٍ.
بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder

لوحة تحكم المبيعات

راقب أداء عملك بدقة – تتبع الإيرادات، والصفقات، والأهداف في عرض واحد واضح ومحدث في الوقت الفعلي.ابدأ الإنشاء
حافظ على كل مشروع في موعده المحدد – عيّن المهام، وحدد المواعيد النهائية، وراقب التقدم دون مطاردة التحديثات عبر البريد الإلكتروني.ابدأ الإنشاء
ساعد فريقك على تنظيم المهام وتحديد الأولويات والبقاء مركزين على ما هو أكثر أهمية.ابدأ الإنشاء
ساعد فريق المبيعات لديك على إنشاء وإرسال عروض أسعار احترافية بشكل أسرع – قم بتخصيص الخدمات، والأسعار، والجداول الزمنية، واحسب الإجماليات تلقائياً، وقم بالتصدير إلى ملف PDF بنقرة واحدة.ابدأ الإنشاء
أنشئ روبوت محادثة ذكي يجيب على أسئلة العملاء على مدار الساعة، أو يرشد العملاء، أو يقوم بأتمتة المهام الشائعة.ابدأ الإنشاء
ساهِم في تسريع تأهيل الموظفين الجدد – اجمع المستندات، وقوائم التدقيق، والمواد التدريبية في مكان واحد.ابدأ الإنشاء

كيفية إنشاء أداة داخلية باستخدام AI Builder

01

صف فكرتك أو اختر قالبًا

أخبر الذكاء الاصطناعي بالمهام التي تريد من أداتك الداخلية تنفيذها، وشاهدها وهي تتحول إلى واقع ملموس – أو اختر نموذجاً جاهزاً لتبدأ العمل بسرعة أكبر.
02

خصّص تطبيقك واختبره

قُم بتحسين أداتك وضبطها بدقة من خلال التحدث مع الذكاء الاصطناعي – اضبط سير العمل، وأضف حقول البيانات، وعدّل التصميم حتى يعمل النظام تماماً بالشكل الذي يحتاجه فريقك. عاين الأداة مباشرة قبل نشرها.
03

انشر بنقرة واحدة

عندما تصبح مستعداً، اضغط على زر النشر. ستكون أداتك جاهزة ومتاحة للعمل فوراً – دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة، ودون أي انتظار.

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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استكشف الدروس التعليمية الشاملة، والأدلة الإرشادية، والتعليمات خطوة بخطوة التي ستنقلك من مستوى المبتدئين إلى الاحتراف في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت قياسي. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك.
دليل البدء

دليل البدء

دليل تعليمي
فيديو
طوّر تعليماتك

طوّر تعليماتك

دليل تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

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اكتشف ما يمكن لمنصة Horizons بناءه أيضاً لأعمالك وتجارتك

تطبيقات ومتاجر للتجارة الإلكترونية

نظام إدارة علاقات العملاء المخصص

الجدولة والحجز

أدوات مدعومة بالـAI مخصصة

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخراً فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون برنامج Hostinger AI Builder هو الأداة الأكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لإطلاق أول أداة داخلية خاصة بشركتك؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول منشئ الأدوات الداخلية

الأداة الداخلية هي أي تطبيق أو لوحة تحكم أو نظام مصمم خصيصًا لاستخدام فريقك. على سبيل المثال، أدوات تتبع المشاريع، وسير عمل الموافقات، وبوابات الموارد البشرية، أو لوحات تحكم المبيعات. بدلاً من دفع ثمن برامج جاهزة لا تلبي احتياجاتك تمامًا، يمكنك بناء ما يحتاجه فريقك بالضبط باستخدام أداة AI Builder.

أي شخص لديه فكرة ومشكلة تجارية يرغب في حلها - لا يشترط وجود خلفية هندسية. سواء كنت مؤسسًا سئمت من التعامل مع جداول البيانات، أو مديرًا تتطلع إلى تبسيط سير عمل فريقك، أو صاحب مشروع صغير يحتاج إلى أداة مخصصة ولكن ليس لديه فريق تطوير لإنشائها، فإن AI Builder مصمم خصيصًا لك. إذا استطعت وصف ما تحتاجه، فسيقوم AI Builder بإنشائه.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا البرمجة التفاعلية. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة حقل بيانات جديد؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير سير عمل؟ صفه.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإرشادات، فسيُرشدك برنامجنا التعليمي حول كيفية بناء أدوات داخلية مخصصة خلال كل ما تحتاج إلى معرفته.

يمكنك البدء مجانًا - لا حاجة لبطاقة ائتمان. بمجرد التسجيل، ستحصل على 5 أرصدة ذكاء اصطناعي لبدء البناء فورًا. يعتمد استخدام الأرصدة على مدى تعقيد كل طلب - التعديلات البسيطة تكلف أقل من رصيد، بينما قد تتطلب المشاريع الأكبر عددًا أكبر من الأرصدة. أرصدتك المجانية كافية لوصف أداتك، ورؤيتها وهي تعمل، والتعرف على AI Builder بشكل كامل قبل الالتزام بأي شيء.

معلومة مهمة: تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي أيضًا لتشغيل أي ميزات ذكاء اصطناعي داخل أداتك - مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي - ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها.

عندما تكون جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من MAD ⁦15.99⁩/الشهر وتشمل الاستضافة والنطاق - لذلك لا يوجد شيء آخر لإعداده. ما عليك سوى الضغط على زر النشر وسيتم نشر عرضك مباشرةً.

هل رصيدك على وشك النفاد؟ يمكنك إعادة شحنه في أي وقت ومتابعة استخدامك من لوحة التحكم.

نعم. يأتي برنامج AI Builder مزودًا بـ واجهة خلفية متكاملة، مما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات ويب مع مصادقة المستخدم وتخزين البيانات والتحكم في الوصول مدمجة مباشرةً - بحيث يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول وما يمكنهم رؤيته وما يمكنهم فعله بالضبط، دون الحاجة إلى إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.

نعم. كل أداة تم إنشاؤها باستخدام AI Builder متجاوبة تمامًا، لذا فهي تعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة - أينما كان فريقك يعمل.

لا مشكلة. تحديث أداتك الداخلية سهل تمامًا مثل بنائها. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons – صف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. كل هذا جزء من تجربة البرمجة السلسة، لا حاجة لمطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت ترغب في توسيع نطاق أداتك في المستقبل، فإن Horizons يمنحك وصولاً كاملاً إلى الكود – حتى تتمكن من تطويرها بالقدر الذي تريده.

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