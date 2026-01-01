نظام إدارة علاقات العملاء عبر WhatsApp هو أداة تساعدك على إدارة علاقاتك مع زبنائك مباشرة عبر تطبيق WhatsApp. فبدلاً من تشتت المحادثات وضياعها، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع فرص البيع عبر مراحل المبيعات، وإتمام الصفقات – كل ذلك في مكان واحد. وبخلاف أنظمة CRM التقليدية، تتيح لك هذه الأداة التواصل مع زبنائك في المنصة التي يفضلونها ويتواجدون عليها بالفعل: WhatsApp.