حوّل حسابك على WhatsApp إلى نظام CRM ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعامل مع جهات اتصالك كأصول تجارية حقيقية. اربط حسابك على WhatsApp، أدر عملائك المحتملين، واختم صفقات البيع بنجاح.
ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

حوّل حسابك على WhatsApp إلى نظام CRM ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كيفية إنشاء نظام CRM عبر WhatsApp لشركتك

01

صف فكرتك أو اختر قالبًا

اشرح لنا كيف تُدير أعمالك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي بناء نظام CRM مخصص لها بالكامل، أو انطلق مباشرة باستخدام أحد قوالبنا الجاهزة والمصممة بعناية. كل هذا دون الحاجة لكتابة سطر كود واحد.
02

اربط حسابك على WhatsApp بنظام CRM الخاص بك

بنقرات معدودة، سيتم ربط حسابك على WhatsApp بنظام الـ CRM الخاص بك مباشرة عبر تكامل Twilio.
03

قم بتخصيص نظام CRM الخاص بك

اجعل نظام CRM الخاص بك فريداً ومطابقاً لهوية أعمالك. كل ما عليك فعله هو التحدث مع الذكاء الاصطناعي لتعديل التصميم، وتخصيص المحتوى، وضبط الصفحات بكل سهولة.

اطلع على دليلنا التعليمي خطوة بخطوة

تابعوا معنا الفيديو التعليمي أو دليل الإرشادات، مع تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية الانتقال من الفكرة إلى المشروع الفعلي في دقائق:
كيفية إنشاء نظام CRM لتطبيق WhatsApp باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيفية إنشاء نظام CRM لتطبيق WhatsApp باستخدام الذكاء الاصطناعي

الدليل التعليمي
فيديو

اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.

اختر نموذجاً مصمماً باحترافية، وقم بتخصيصه وتعديله بمرونة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعديل البصري، لتطلق موقعك الإلكتروني على الإنترنت بـأسرع وقت ممكن.

قوالب جاهزة

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

كل ما تحتاجه لبناء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك - في مكان واحد

أنشئ نظام CRM خاص بك ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

أنشئ نظام CRM خاص بك ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

صف كيف يعمل مشروعك، وسيقوم برنامج AI Builder ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يناسب سير عملك تمامًا - مسار المبيعات، وتصنيفاتك، ووتيرة المتابعة. لا حاجة لفريق تقنية معلومات.
على عكس واتساب أو متاجر وسائل التواصل الاجتماعي، يمنحك الموقع المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي تحكمًا كاملاً في بيانات عملائك، مما يحميك من تغييرات سياسة المنصة أو حظر الحسابات.
قم بأتمتة سير العمل والردود، وحافظ على استمرارية أعمالك حتى أثناء نومك.
لا داعي لإنشاء نظام الـ CRM الخاص بك من الصفر. تمنحك القوالب الجاهزة انطلاقة قوية بفضل الإعدادات المعقدة، وهيكلية التطبيق، ومسارات العمل المبنية مسبقاً.
استضافة احترافية، دومين مخصص، وبريد إلكتروني للأعمال في مكان واحد — كل ما تحتاجه لبناء جسور الثقة مع جمهورك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى واقع؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول واتساب CRM

إليك الأجوبة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً التي نتلقاها حول إنشاء نظام WhatsApp CRM.

نظام إدارة علاقات العملاء عبر WhatsApp هو أداة تساعدك على إدارة علاقاتك مع زبنائك مباشرة عبر تطبيق WhatsApp. فبدلاً من تشتت المحادثات وضياعها، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع فرص البيع عبر مراحل المبيعات، وإتمام الصفقات – كل ذلك في مكان واحد. وبخلاف أنظمة CRM التقليدية، تتيح لك هذه الأداة التواصل مع زبنائك في المنصة التي يفضلونها ويتواجدون عليها بالفعل: WhatsApp.

يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء عبر WhatsApp تنظيم وإدارة جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع فرص البيع عبر مراحل مبيعات مرئية، وأتمتة الرسائل، وقبول المدفوعات – كل ذلك بربط مباشر مع حساب WhatsApp الخاص بك. يمكنك أيضًا تخصيصه باستخدام الذكاء الاصطناعي ليتناسب تمامًا مع الاحتياجات المحددة لأعمالك، ودون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة.

لا حاجة لمهارات البرمجة. مع منصة Hostinger AI Builder البرمجية، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك على واتساب ببساطة عن طريق الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، أو البدء بقالب جاهز وتخصيصه بلغتك الخاصة - فهي تتولى البرمجة والتصميم والمحتوى نيابةً عنك.

مع Hostinger Horizons، أصبح إنشاء تطبيق WhatsApp CRM غاية في السهولة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك في خطوات معدودة:

  • استخدم أداة إنشاء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا أو أحد قوالبنا الجاهزة لبدء إنشائه مجانًا.
  • قم بتخصيص كل شيء ليناسب احتياجات أعمالك عن طريق الدردشة مع الذكاء الاصطناعي – وهذا ما يُعرف بالبرمجة المعتمدة على المحادثة (Vibe coding): لا حاجة لمهارات تقنية، فقط صغ أفكارك بلغة بسيطة.
  • اختر خطة اشتراك لفتح المزيد من الأوامر ونشر نظام CRM الخاص بك بنقرة واحدة.
  • قم بربط حساب WhatsApp الخاص بك بنظام CRM عبر دمج Twilio.

يمكنك أيضًا اتباع دليلنا حول كيفية إنشاء نظام CRM للمبيعات أو تصفح دروسنا التعليمية المصورة بالفيديو.

يعتمد الأمر على مدى رغبتك في التخصيص. يمكنك البدء في دقائق باستخدام قالب جاهز، ولكن إذا كنت ترغب في تخصيص كل التفاصيل لتناسب عملك، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول. في كلتا الحالتين، يجعل Hostinger AI Builder العملية سريعة وبديهية قدر الإمكان - ما عليك سوى التحدث مع الذكاء الاصطناعي وسيتولى هو العمل الشاق.
نعم، مع أداة Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص كل شيء. ما عليك سوى وصف احتياجاتك بكلماتك الخاصة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل التصميم والمحتوى والوظائف نيابةً عنك. سواء كنت بحاجة إلى مسار مبيعات محدد، أو حقول اتصال مخصصة، أو تصميم فريد، يمكنك الاستمرار في تحسينه من خلال المحادثة حتى يناسب عملك تمامًا.

منصة Hostinger Horizons ليست مجانية، ولكن يمكنك تجربتها قبل الالتزام بباقة اشتراك. تفضل بزيارة دليلنا المفصل حول كيفية البدء وتحقيق أقصى استفادة منها.

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