حوّل حسابك على WhatsApp إلى نظام CRM ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
كيفية إنشاء نظام CRM عبر WhatsApp لشركتك
صف فكرتك أو اختر قالبًا
اربط حسابك على WhatsApp بنظام CRM الخاص بك
قم بتخصيص نظام CRM الخاص بك
اطلع على دليلنا التعليمي خطوة بخطوة
اختر نموذجك المفضّل. واجعله يعكس هويتك الفريدة.
قوالب جاهزة
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
كل ما تحتاجه لبناء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك - في مكان واحد
أنشئ نظام CRM خاص بك ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك.
ملكية البيانات الكاملة
ذكاء اصطناعي مدمج
ابدأ مباشرة من قالب جاهز
بنية تحتية احترافية
الأسئلة الشائعة حول واتساب CRM
ما هو WhatsApp CRM؟
نظام إدارة علاقات العملاء عبر WhatsApp هو أداة تساعدك على إدارة علاقاتك مع زبنائك مباشرة عبر تطبيق WhatsApp. فبدلاً من تشتت المحادثات وضياعها، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع فرص البيع عبر مراحل المبيعات، وإتمام الصفقات – كل ذلك في مكان واحد. وبخلاف أنظمة CRM التقليدية، تتيح لك هذه الأداة التواصل مع زبنائك في المنصة التي يفضلونها ويتواجدون عليها بالفعل: WhatsApp.
ماذا يمكنني أن أفعل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء على WhatsApp CRM؟
يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء عبر WhatsApp تنظيم وإدارة جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع فرص البيع عبر مراحل مبيعات مرئية، وأتمتة الرسائل، وقبول المدفوعات – كل ذلك بربط مباشر مع حساب WhatsApp الخاص بك. يمكنك أيضًا تخصيصه باستخدام الذكاء الاصطناعي ليتناسب تمامًا مع الاحتياجات المحددة لأعمالك، ودون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة.
هل أحتاج إلى أي مهارات برمجية لبناء نظام إدارة علاقات العملاء WhatsApp CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
كيف أقوم بإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء WhatsApp CRM باستخدام Hostinger Horizons؟
مع Hostinger Horizons، أصبح إنشاء تطبيق WhatsApp CRM غاية في السهولة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك في خطوات معدودة:
- استخدم أداة إنشاء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا أو أحد قوالبنا الجاهزة لبدء إنشائه مجانًا.
- قم بتخصيص كل شيء ليناسب احتياجات أعمالك عن طريق الدردشة مع الذكاء الاصطناعي – وهذا ما يُعرف بالبرمجة المعتمدة على المحادثة (Vibe coding): لا حاجة لمهارات تقنية، فقط صغ أفكارك بلغة بسيطة.
- اختر خطة اشتراك لفتح المزيد من الأوامر ونشر نظام CRM الخاص بك بنقرة واحدة.
- قم بربط حساب WhatsApp الخاص بك بنظام CRM عبر دمج Twilio.
يمكنك أيضًا اتباع دليلنا حول كيفية إنشاء نظام CRM للمبيعات أو تصفح دروسنا التعليمية المصورة بالفيديو.
كم من الوقت يستغرق إعداد نظام إدارة علاقات العملاء WhatsApp CRM؟
هل يمكنني تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء ليناسب احتياجات عملي الخاصة؟
هل استخدام أداة Hostinger AI Builder مجاني؟
منصة Hostinger Horizons ليست مجانية، ولكن يمكنك تجربتها قبل الالتزام بباقة اشتراك. تفضل بزيارة دليلنا المفصل حول كيفية البدء وتحقيق أقصى استفادة منها.