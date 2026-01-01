أعطِ الذكاء الاصطناعي وظيفة، وليس مجرد توجيه.

باستخدام Hostinger، يمكنك توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في جميع أنحاء أعمالك، أو تشغيل وكيلك الخاص، أو ربط الذكاء الاصطناعي بمجموعتك الحالية.

وكيل واحد لإنجاز مهام العمل اليومية

يقوم وكيل Hostinger بالرد على العملاء، ومتابعة العملاء المحتملين، وإنشاء المحتوى، والمساعدة في تحسين محركات البحث الخاصة بك، كل ذلك من خلال محادثة واحدة باستخدام لغة بسيطة.

استكشف وكيل هوستينجر

وكيلك الخاص، وفقًا لشروطك

OpenClaw و Hermes Agent عبارة عن وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين يمكنك تشغيلهما بنفسك. كلاهما مُضمّن في خطة إدارة واحدة، وجاهزان للاستخدام في غضون 60 ثانية تقريبًا، دون الحاجة إلى إدارة الخادم.

استكشف OpenClaw و Hermes

أنت تُصدر الأوامر. وبنيتك التحتية تتصرف.

Hostinger Connector هو إضافة لمنصة MCP تُمكّن أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قراءة وتحديث إعدادات Hostinger الخاصة بك. انشر مشاريعك، وحدّث نظام أسماء النطاقات (DNS)، وتحقق من مواقع الويب دون مغادرة محرر النصوص.

استكشف موصل هوستينجر

التثبيت مجاني. يعمل مع باقتك المفعلة.

أدوات وموارد للذكاء الاصطناعي الوكيل

البريد الإلكتروني للوكلاء

صندوق بريد آلي مصمم خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو مضمن في كل خطة بريد إلكتروني من هوستينجر.

وثائق المطورين

أدلة الإعداد، ومراجع الأدوات، ووثائق المصادقة الخاصة بموصل Hostinger.

يتصرف العملاء. وتبقى أنت المتحكم.

يأتي الأمن في المقام الأول مع كل وكيل. أنت من يحدد ما يمكنه الوصول إليه، ويوافق على الإجراءات المهمة، ويسحب الوصول متى احتجت إلى ذلك.

أنت توافق على الإجراءات المهمة

يطلب الوكلاء موافقتك قبل اتخاذ أي إجراءات لا رجعة فيها.

إعدادك معزول

يتم عزل مثيلك، وتبقى بيانات الاعتماد مخفية بشكل افتراضي.

أنت تتحكم في الوصول

امنح الوصول فقط عند الحاجة إليه، وقم بإلغائه في أي وقت.
يتصرف العملاء. وتبقى أنت المتحكم.
يثق به الملايين لإنجاز العمل.
أكثر من 4 مليون
عملاء
تم بناؤه وإطلاقه بواسطة أشخاص مثلك.
أكثر من 10 ملايين
مواقع إلكترونية تم إنشاؤها
نقدم خدماتنا للشركات في جميع أنحاء العالم.
أكثر من 150
بلدان
هنا على المدى الطويل، منذ اليوم الأول.
20+
سنوات

موثوق به من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم

اطلع على آراء الناس حول تجربتهم مع هوستينجر.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

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ما هو الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ التعريف، الأمثلة، وكيفية عمله

ما هو الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ التعريف، الأمثلة، وكيفية عمله

الذكاء الاصطناعي الوكيل هو شكل متقدم من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه بشكل مستقل تحديد الأهداف والتخطيط والتفكير واتخاذ الإجراءات لتحقيق هدف محدد بأقل قدر من الإشراف البشري.

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ما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيف تعمل؟ مع أمثلة

ما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيف تعمل؟ مع أمثلة

تُعرف وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا باسم أنظمة البرمجيات المستقلة أو المساعدين الرقميين الأذكياء، وهي برامج مصممة لأداء المهام بشكل مستقل واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف محددة.

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كيفية إعداد برنامج Hermes Agent (مُدار أو مُستضاف ذاتيًا)

كيفية إعداد برنامج Hermes Agent (مُدار أو مُستضاف ذاتيًا)

يمكنك إعداد Hermes Agent بطريقتين: استخدام خطة مُدارة تتولى أمر الخادم والصيانة نيابةً عنك، أو استضافته ذاتيًا باستخدام Docker على خادم افتراضي خاص (VPS).

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الأسئلة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي الآلي

كل ما تحتاج لمعرفته حول منتجات الذكاء الاصطناعي للوكلاء من هوستينجر
يصف الذكاء الاصطناعي المستقل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بشكل مستقل لإنجاز مهام متعددة الخطوات، بدلاً من الاستجابة لطلب واحد في كل مرة. فبدلاً من انتظار التعليمات في كل مرحلة، يأخذ هدفًا، ويقسمه إلى خطوات، ويعمل على تنفيذها. يمكنه استدعاء واجهات برمجة التطبيقات، والبحث في الإنترنت، واستخدام برامج أخرى بشكل مستقل، كما يتحقق من نتائجه ويغير مساره عند حدوث أي خلل. هذه الاستقلالية هي ما يميزه عن روبوت المحادثة.
تستجيب أداة الذكاء الاصطناعي لطلبٍ ما وتتوقف، مما يستلزم وجود مُشرف بشري في كل خطوة. أما الذكاء الاصطناعي الفاعل، فيأخذ هدفًا ويُنفّذ المهمة كاملةً، مُحددًا الخطوات بنفسه. قد تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بصياغة بريد إلكتروني نيابةً عنك، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي الفاعل بالبحث في الموضوع، وكتابة البريد الإلكتروني، وإرساله، ثم تعديله إذا حدث خطأ ما. يكمن الفرق في النطاق والاستقلالية؛ مهام فردية مع تدخل بشري مقابل سير عمل كامل بدون تدخل بشري.
يتولى Hostinger Agent إدارة أعمالك من خلال محادثة واحدة، مزودًا بمهارات في المبيعات، وخدمة العملاء، وتحسين محركات البحث، والتسويق، والموارد البشرية، والمالية. أما OpenClaw وHermes Agent فهما وكيلان خاصان يمكنك تشغيلهما بنفسك، إما ضمن خطة مُدارة أو على خادم افتراضي خاص بك، وكلاهما مُضمن في خطة واحدة. بالنسبة للمطورين، يوفر Hostinger Connector أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي لاستضافتك عبر MCP، بينما يمنح Agentic Mail الوكلاء إمكانية برمجة البريد الإلكتروني، ويُهيئ Agentic Commerce متجرك لاستقبال المتسوقين الذين يُرسلون وكيل ذكاء اصطناعي لإتمام عمليات الشراء نيابةً عنهم.
يعمل برنامج Hostinger Agent من خلال محادثة واحدة ويتصل بأكثر من 1000 أداة، بما في ذلك Gmail وSlack وNotion. استخدمه كوكيل مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي للتواصل وتقديم العروض، أو كوكيل خدمة عملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي للردود والتقييمات، أو كوكيل تحسين محركات البحث يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية وفحص صفحات الموقع، أو كوكيل تسويق يعمل بالذكاء الاصطناعي للحملات وإطلاق المنتجات، أو كوكيل تسويق محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي للمدونات والنشرات الإخبارية، أو كوكيل وسائل تواصل اجتماعي يعمل بالذكاء الاصطناعي للمنشورات والتعليقات، أو كوكيل موارد بشرية يعمل بالذكاء الاصطناعي لإعلانات الوظائف والسياسات، أو كوكيل مالي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإعداد التقارير والتوقعات، أو كوكيل مشتريات يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن الموردين.
نعم. لا يمكن للوكيل الوصول إلا إلى الحسابات والأدوات التي تربطه بها، ويمكنك فصل أي منها في أي وقت. محادثاتك مرتبطة بحسابك، وغير مرئية للمستخدمين الآخرين، ولا تُستخدم مطلقًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو مشاركتها لأغراض إعلانية. قبل أن يقوم الوكيل بأي إجراء لا رجعة فيه، يتوقف مؤقتًا ويطلب منك الموافقة. هوستينجر حاصلة على شهادة ISO/IEC 27001:2022 ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
نعم. كل من OpenClaw وHermes Agent عبارة عن وكلاء خاصين تقوم بتشغيلهما بنفسك. تُعدّ الخطة المُدارة الخيار الأسهل، حيث تتولى Hostinger الإعداد والتحديثات والأمان، وتتضمن إحدى الخطط كلا التطبيقين. إذا كنت ترغب في الحصول على صلاحيات الجذر ومواصفات خادمك الخاصة، فيمكنك استضافة أي منهما بنفسك على خادم افتراضي خاص (VPS).
نعم، بنقرة واحدة من hPanel. هما تطبيقان منفصلان، لذا لن يتم نقل إعداداتك وسجل محادثاتك، وستبدأ من جديد على التطبيق الجديد. من الأفضل تدوين أي شيء مهم قبل التبديل.
نعم. يتيح لك Hostinger Connector استخدام أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً مع إعدادات الاستضافة لديك، كما يوفر Agentic Mail لوكلائك صندوق بريد خاص بهم لأتمتة العمل. يندمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع سير عملك الحالي بدلاً من استبداله.
يبدأ سعر خدمة Hostinger Agent من MAD ⁦50.99⁩/الشهر ، وتتضمن 1000 رصيد يتم تجديدها تلقائيًا شهريًا. أما خدمة Managed OpenClaw وHermes Agent فتبدأ من MAD ⁦53.99⁩/الشهر ، ويتم تجديدها بسعر MAD ⁦98.99⁩/الشهر ، وتشمل كلا التطبيقين. خدمة Hostinger Connector مجانية مع أي خطة استضافة فعّالة، وخدمة Agentic Mail تأتي مع جميع خطط البريد الإلكتروني من Hostinger.
لا. تم تصميم Hostinger Agent خصيصًا لأصحاب الأعمال، وتتولى التطبيقات المُدارة إعداد الخادم نيابةً عنك، لذا لا حاجة لأي إعدادات تقنية. أما Hostinger Connector فهو مُصمم للمطورين، ويتم تثبيته في المُحرر الذي تستخدمه بالفعل.

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سواء كنت تقوم بأتمتة أعمالك، أو تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، أو ربط الذكاء الاصطناعي بمجموعتك التقنية، يمكنك البدء اليوم.
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