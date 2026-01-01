أعطِ الذكاء الاصطناعي وظيفة، وليس مجرد توجيه.
يتصرف العملاء. وتبقى أنت المتحكم.
أنت توافق على الإجراءات المهمة
إعدادك معزول
أنت تتحكم في الوصول
موثوق به من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
تعرّف على المزيد حول الذكاء الاصطناعي الوكيل
ما هو الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ التعريف، الأمثلة، وكيفية عمله
الذكاء الاصطناعي الوكيل هو شكل متقدم من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه بشكل مستقل تحديد الأهداف والتخطيط والتفكير واتخاذ الإجراءات لتحقيق هدف محدد بأقل قدر من الإشراف البشري.
ما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيف تعمل؟ مع أمثلة
تُعرف وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا باسم أنظمة البرمجيات المستقلة أو المساعدين الرقميين الأذكياء، وهي برامج مصممة لأداء المهام بشكل مستقل واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف محددة.
كيفية إعداد برنامج Hermes Agent (مُدار أو مُستضاف ذاتيًا)
يمكنك إعداد Hermes Agent بطريقتين: استخدام خطة مُدارة تتولى أمر الخادم والصيانة نيابةً عنك، أو استضافته ذاتيًا باستخدام Docker على خادم افتراضي خاص (VPS).