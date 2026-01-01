انشر Node-RED بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة برمجة مرئية منخفضة الكود لربط أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Node-RED
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Node-RED
Node-RED هي أداة برمجة مرئية قائمة على التدفق ومبنية على Node.js تتيح لك ربط الأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات عبر الإنترنت باستخدام محرر سحب وإفلات قائم على المتصفح. تم تطويرها في الأصل بواسطة IBM وتتم صيانتها الآن بواسطة مؤسسة OpenJS، إنها تبسط بناء سير عمل الأتمتة دون كتابة تعليمات برمجية معقدة — قم بتوصيل العقد على لوحة ونشرها في ثوانٍ.
استضافة Node-RED ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في تدفقاتك والبيانات الحساسة التي تعالجها، بدون قيود على الاستخدام، ولا تقييد للمعدل، ولا اعتماد على منصة سحابية. سواء كنت تقوم بأتمتة مستشعرات إنترنت الأشياء، أو دمج خدمات الأعمال، أو تنسيق مسارات واجهات برمجة التطبيقات، يوفر Node-RED بيئة تشغيل مرنة وقابلة للتوسيع تعمل أينما احتجت إليها.
الميزات الرئيسية لـ Node-RED
محرر التدفق المرئي
يتيح لك محرر السحب والإفلات المستند إلى المتصفح إنشاء ونشر عمليات تكامل معقدة دون كتابة تعليمات برمجية، مما يجعل الأتمتة في متناول الجميع.
أكثر من 4,000 عقدة مجتمعية
تثبيت العقد لـ MQTT، وHTTP، وقواعد البيانات، وواجهات برمجة تطبيقات السحابة (APIs)، ومئات الخدمات الأخرى مباشرة من مدير اللوحات المدمج.
IoT و MQTT مدمج
الدعم من الدرجة الأولى لبروتوكولات MQTT و Modbus وبروتوكولات إنترنت الأشياء الأخرى يجعل Node-RED المنصة القياسية للمنزل الذكي والأتمتة الصناعية.
عقد دالة JavaScript
اكتب JavaScript مخصصًا ضمن التدفقات للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة ومنطق الأعمال دون مغادرة المحرر المرئي.
مشاركة التدفق والمكتبة
تصدير التدفقات كـ JSON واستيراد التدفقات المُعدة مسبقًا من مكتبة مجتمع Node-RED للبدء في استخدام عمليات التكامل الشائعة على الفور.
لماذا تشغّل Node-RED على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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