Node-RED هي أداة برمجة مرئية قائمة على التدفق ومبنية على Node.js تتيح لك ربط الأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات عبر الإنترنت باستخدام محرر سحب وإفلات قائم على المتصفح. تم تطويرها في الأصل بواسطة IBM وتتم صيانتها الآن بواسطة مؤسسة OpenJS، إنها تبسط بناء سير عمل الأتمتة دون كتابة تعليمات برمجية معقدة — قم بتوصيل العقد على لوحة ونشرها في ثوانٍ.

استضافة Node-RED ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في تدفقاتك والبيانات الحساسة التي تعالجها، بدون قيود على الاستخدام، ولا تقييد للمعدل، ولا اعتماد على منصة سحابية. سواء كنت تقوم بأتمتة مستشعرات إنترنت الأشياء، أو دمج خدمات الأعمال، أو تنسيق مسارات واجهات برمجة التطبيقات، يوفر Node-RED بيئة تشغيل مرنة وقابلة للتوسيع تعمل أينما احتجت إليها.