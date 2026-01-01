نشر n8n بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر بمحرر مرئي قائم على العقد لربط التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ n8n
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام n8n
n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال واجهة مرئية قائمة على العقد. تتيح للأفراد والفرق أتمتة المهام المتكررة، ومزامنة البيانات عبر الأدوات، وبناء مسارات تكامل مخصصة — كل ذلك دون تقييد البيانات في سحابة طرف ثالث. مع مئات العقد المدمجة، ودعم منطق JavaScript المخصص، والتنفيذ القائم على الأحداث عبر webhooks والجداول الزمنية، يتعامل n8n مع كل شيء بدءًا من الإشعارات البسيطة وصولاً إلى عمليات الأعمال المعقدة متعددة الخطوات.
استضافة n8n ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن منطق سير عملك، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبيانات التنفيذ لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على عمليات تنفيذ سير عمل غير محدودة دون تسعير على أساس المهمة، وتحكم كامل لتوسيع، ونسخ احتياطي، وتحديد إصدارات أتمتاتك تمامًا حسب الحاجة.
الميزات الرئيسية لـ n8n
منشئ سير العمل المرئي
محرر العقد بالسحب والإفلات يتيح لك تصميم أتمتة متعددة الخطوات بصريًا، مع معاينات تنفيذ في الوقت الفعلي لتصحيح أخطاء كل خطوة.
مئات التكاملات
عقد مدمجة تغطي تطبيقات وقواعد بيانات وواجهات برمجة تطبيقات شائعة — من Slack و GitHub إلى PostgreSQL وطلبات HTTP — جاهزة للاستخدام بدون كود مخصص.
منطق JavaScript مخصص
اكتب JavaScript مباشرة في عقد سير العمل لتحويل البيانات، أو تطبيق منطق الأعمال، أو استدعاء أي واجهة برمجة تطبيقات خارجية غير المشمولة بالتكاملات المضمنة.
الويب هوكس والجدولة
تشغيل مهام سير العمل فورًا عبر خطافات الويب، أو بجدول زمني كرون، أو استجابةً لأحداث من الخدمات المتصلة دون الحاجة للاستقصاء.
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
جميع تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد API، وسجلات التنفيذ تبقى على VPS الخاص بك بدون رسوم لكل عملية تنفيذ وبدون حدود للاستخدام.
لماذا تشغّل n8n على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."