Postiz هو بديل مفتوح المصدر لأدوات SaaS باهظة الثمن لوسائل التواصل الاجتماعي، يتيح لك جدولة وإدارة وتحليل تواجدك عبر X (تويتر)، LinkedIn، Facebook، Instagram، TikTok، Reddit، YouTube، Bluesky، Mastodon، Discord، والمزيد من واجهة موحدة واحدة. يتيح تكامله المدمج مع الذكاء الاصطناعي (AI) مع OpenAI إنشاء اقتراحات للمنشورات وإكمالها تلقائيًا، بينما يتعامل محرر شبيه بـ Canva مع المحتوى المرئي.

استضافة Postiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية استراتيجية المحتوى وبيانات التحليلات الخاصة بك، ويزيل رسوم الاشتراك لكل مقعد، ويمنح الفرق قدرة جدولة غير محدودة مع تكاملات مخصصة عبر N8N وMake.com وZapier.