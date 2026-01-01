انشر Postiz بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لجدولة الوسائط الاجتماعية مع إنشاء محتوى قائم على AI لأكثر من 15 شبكة من لوحة تحكم واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Postiz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Postiz
Postiz هو بديل مفتوح المصدر لأدوات SaaS باهظة الثمن لوسائل التواصل الاجتماعي، يتيح لك جدولة وإدارة وتحليل تواجدك عبر X (تويتر)، LinkedIn، Facebook، Instagram، TikTok، Reddit، YouTube، Bluesky، Mastodon، Discord، والمزيد من واجهة موحدة واحدة. يتيح تكامله المدمج مع الذكاء الاصطناعي (AI) مع OpenAI إنشاء اقتراحات للمنشورات وإكمالها تلقائيًا، بينما يتعامل محرر شبيه بـ Canva مع المحتوى المرئي.
استضافة Postiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية استراتيجية المحتوى وبيانات التحليلات الخاصة بك، ويزيل رسوم الاشتراك لكل مقعد، ويمنح الفرق قدرة جدولة غير محدودة مع تكاملات مخصصة عبر N8N وMake.com وZapier.
الميزات الرئيسية لـ Postiz
جدولة متعددة المنصات
جدولة ونشر المحتوى على أكثر من 15 شبكة اجتماعية في نفس الوقت من تقويم محتوى مشترك، مع إعادة الجدولة بالسحب والإفلات واستيراد ملفات CSV بالجملة.
توليد المحتوى AI
تكامل OpenAI يقترح نصوص المنشورات، ويكمل المسودات، ويساعد في تكييف الرسائل مع جمهور كل منصة — مما يوفر ساعات من الكتابة اليدوية.
المحرر المرئي المدمج
يتيح لك محرر شبيه بـ Canva تصميم الصور والرسومات ذات العلامة التجارية مباشرة داخل Postiz دون الحاجة للتبديل إلى أداة تصميم منفصلة.
تعاون الفريق
يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار وسير عمل الموافقة للعديد من المساهمين إدارة الحسابات الاجتماعية مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية والرقابة.
تكاملات الأتمتة
تتيح لك الموصلات الأصلية لـ N8N و Make.com و Zapier تشغيل المنشورات من الأحداث الخارجية وبناء مسارات عمل لأتمتة المحتوى الشاملة.
لماذا تشغّل Postiz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."