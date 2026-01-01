انشر Activepieces بنقرة واحدة.
منصة أتمتة مفتوحة المصدر وبدون برمجة مع أكثر من 200 عملية تكامل ودعم مدمج لوكيل الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Activepieces
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Activepieces
Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات — لا يتطلب أي كود. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.
ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بالأدوات المتوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون كود كافيًا. نظرًا لأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق العمل الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا — ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.
الميزات الرئيسية لـ Activepieces
مُنشئ سير العمل البصري
واجهة السحب والإفلات تتيح لأي شخص إنشاء أتمتة متعددة الخطوات دون كتابة تعليمات برمجية، مما يقلل الوقت من الفكرة إلى سير العمل الجاري إلى دقائق.
أكثر من 200 تكامل
قم بربط Google Workspace وSlack وDiscord وOpenAI وHubSpot وNotion والمئات غيرها بشكل جاهز للاستخدام، لتغطية الأدوات التي تستخدمها معظم الفرق بالفعل.
دعم وكيل AI
بناء وكلاء يستخدمون نماذج لغوية كبيرة للاستدلال والبحث واتخاذ الإجراءات—متجاوزين الأتمتة القائمة على القواعد للتعامل مع المهام التي تتطلب حكماً.
خطوات الكود المخصص
ادخل إلى JavaScript أو Python ضمن أي تدفق لمنطق يتجاوز البرمجة بدون كود، مما يمنح المطورين مرونة كاملة دون التخلي عن المصمم المرئي.
لا يوجد تسعير قائم على الاستخدام
الاستضافة الذاتية تعني تشغيل مهام سير عمل غير محدود بدون تكلفة إضافية، مما يجعل Activepieces اقتصاديًا لخطوط أنابيب الأتمتة عالية الحجم والتي ستكون مكلفة على المنصات السحابية.
لماذا تشغّل Activepieces على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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