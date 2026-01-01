Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات — لا يتطلب أي كود. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.

ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بالأدوات المتوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون كود كافيًا. نظرًا لأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق العمل الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا — ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.