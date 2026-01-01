خصم يصل إلى 69% على Activepieces

انشر Activepieces بنقرة واحدة.

منصة أتمتة مفتوحة المصدر وبدون برمجة مع أكثر من 200 عملية تكامل ودعم مدمج لوكيل الذكاء الاصطناعي.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Activepieces بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Activepieces

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Activepieces

Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات — لا يتطلب أي كود. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.

ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بالأدوات المتوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون كود كافيًا. نظرًا لأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق العمل الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا — ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Activepieces

مُنشئ سير العمل البصري

واجهة السحب والإفلات تتيح لأي شخص إنشاء أتمتة متعددة الخطوات دون كتابة تعليمات برمجية، مما يقلل الوقت من الفكرة إلى سير العمل الجاري إلى دقائق.

أكثر من 200 تكامل

قم بربط Google Workspace وSlack وDiscord وOpenAI وHubSpot وNotion والمئات غيرها بشكل جاهز للاستخدام، لتغطية الأدوات التي تستخدمها معظم الفرق بالفعل.

دعم وكيل AI

بناء وكلاء يستخدمون نماذج لغوية كبيرة للاستدلال والبحث واتخاذ الإجراءات—متجاوزين الأتمتة القائمة على القواعد للتعامل مع المهام التي تتطلب حكماً.

خطوات الكود المخصص

ادخل إلى JavaScript أو Python ضمن أي تدفق لمنطق يتجاوز البرمجة بدون كود، مما يمنح المطورين مرونة كاملة دون التخلي عن المصمم المرئي.

لا يوجد تسعير قائم على الاستخدام

الاستضافة الذاتية تعني تشغيل مهام سير عمل غير محدود بدون تكلفة إضافية، مما يجعل Activepieces اقتصاديًا لخطوط أنابيب الأتمتة عالية الحجم والتي ستكون مكلفة على المنصات السحابية.

لماذا تشغّل Activepieces على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

ابدأ الآن

تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق

n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

نشر
Postiz

Postiz

منصة مفتوحة المصدر لجدولة الوسائط الاجتماعية مع إنشاء محتوى قائم على AI

نشر
Apprise API

Apprise API

REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمة

نشر
عرض جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.