انشر Cerbos بنقرة واحدة.
مفتوح المصدر، خدمة ترخيص مستقلة عن اللغة لكتابة سياسات التحكم في الوصول الواعية بالسياق كتعليمات برمجية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cerbos
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cerbos
Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن كود تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، يمكنك تحديد سياسات الموارد والمبادئ كملفات YAML ذات إصدارات متحكم بها، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST و gRPC في أوقات استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية.
إن استضافة Cerbos ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل داخل بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة طرف ثالث المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع كودك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK المولّدين، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.
الميزات الرئيسية لـ Cerbos
السياسة ككود
حدد قواعد الوصول في ملفات YAML التي يتم التحكم في إصداراتها مع سجل Git الكامل ومراجعة الكود والتحقق من CI/CD بدلاً من جداول قواعد البيانات المخفية داخل تطبيقك.
مستقل عن اللغة
استدعِ Cerbos عبر REST أو gRPC من أي لغة باستخدام عملاء SDK الرسميين لـ Go و Java و Node.js و Python و .NET و PHP و Ruby و Rust.
قرارات مراعية للسياق
تقييم الصلاحيات بناءً على سمات المستخدم والمورد والبيئة — بما في ذلك مطالبات JWT — للتعبير عن قواعد دقيقة تتجاوز تعيينات الأدوار الثابتة.
زمن استجابة أقل من ميلي ثانية
يتم تجميع السياسات في محرك قرار في الذاكرة، بحيث تعود عمليات التحقق في أقل بكثير من جزء من الثانية وتتوسع أفقيًا دون الحاجة إلى قفزة قاعدة بيانات.
سجل التدقيق المدمج
يمكن تسجيل كل قرار تفويض مع السياق الكامل للطلب والاستجابة لتقارير الامتثال وتصحيح أخطاء السياسة بعد وقوعها.
لماذا تشغّل Cerbos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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