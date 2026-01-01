Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن كود تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، يمكنك تحديد سياسات الموارد والمبادئ كملفات YAML ذات إصدارات متحكم بها، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST و gRPC في أوقات استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية.

إن استضافة Cerbos ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل داخل بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة طرف ثالث المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع كودك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK المولّدين، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.