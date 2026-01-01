انشر Authentik بنقرة واحدة.
مزود هوية مفتوح المصدر يقدم تسجيل الدخول الموحد للمؤسسات (SSO)، و OAuth2، و SAML، والمصادقة متعددة العوامل لأي تطبيق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Authentik
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Authentik
Authentik هو موفر هوية مرن ومفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. يدعم بروتوكولات OAuth2 وOpenID Connect وSAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. تكمل قدراته المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية.
استضافة Authentik ذاتيًا تمنحك سيادة كاملة على بيانات الاعتماد وبيانات الجلسة للمستخدمين، وتلغي الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، وتتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يشغل هذا النشر خادمًا، وعاملًا في الخلفية، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Authentik
بروتوكولات SSO العالمية
دعم OAuth2 و OpenID Connect و SAML يعني أن Authentik يعمل كموفر للهوية لأي تطبيق أو خدمة حديثة تقريبًا بشكل مباشر.
MFA مرن
فرض المصادقة متعددة العوامل عبر تطبيقات المصادقة TOTP، أو مفاتيح الأجهزة WebAuthn، أو الرسائل القصيرة (SMS) — قابلة للتكوين لكل تطبيق أو مجموعة مستخدمين.
تدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص
صمم مسارات مصادقة بخطوات مشروطة، وعلامة تجارية مخصصة، وتحكم في الوصول يستند إلى السياسات لتلبية متطلبات الأمان الخاصة بمؤسستك.
تكامل دليل LDAP
اتصل بأدلة Active Directory أو LDAP الموجودة لمزامنة المستخدمين والمجموعات، متجنبًا الحاجة إلى إعادة بناء قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بك من الصفر.
تسجيل التدقيق والامتثال
تسجل سجلات الأحداث التفصيلية ومسارات التدقيق كل حدث مصادقة، مما يمنحك الرؤية اللازمة لمراجعات الأمان والامتثال التنظيمي.
لماذا تشغّل Authentik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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