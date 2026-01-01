Authentik هو موفر هوية مرن ومفتوح المصدر يوفر للمؤسسات مصادقة وإدارة مستخدمين على مستوى المؤسسات دون التعقيد المرتبط عادةً بالبنية التحتية للهوية. يدعم بروتوكولات OAuth2 وOpenID Connect وSAML، مما يجعله متوافقًا مع أي تطبيق أو خدمة تقريبًا تتطلب مصادقة المستخدم. تكمل قدراته المصادقة متعددة العوامل، وتدفقات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص، وتكامل LDAP، وبوابة المستخدم للخدمة الذاتية.

استضافة Authentik ذاتيًا تمنحك سيادة كاملة على بيانات الاعتماد وبيانات الجلسة للمستخدمين، وتلغي الرسوم المتكررة لكل مستخدم التي تفرضها موفرو الهوية التجاريون، وتتيح لك تخصيص تدفقات المصادقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لمؤسستك. يشغل هذا النشر خادمًا، وعاملًا في الخلفية، وPostgreSQL، وRedis — كل ما يلزم لمنصة هوية جاهزة للإنتاج.