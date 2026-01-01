انشر Vaultwarden بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير كلمات مرور خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا ومتوافق مع Bitwarden، مكتوب بلغة Rust مع HTTPS تلقائي عبر Traefik.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vaultwarden
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vaultwarden
Vaultwarden هو تطبيق غير رسمي وخفيف الوزن لواجهة برمجة تطبيقات خادم Bitwarden مكتوب بلغة Rust. يستخدم جزءًا صغيرًا من الذاكرة التي يتطلبها خادم Bitwarden الرسمي مع الحفاظ على التوافق الكامل مع جميع عملاء Bitwarden الرسميين — ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول تعمل جميعها دون تعديل.
تتيح لك استضافة خزنة كلمات المرور الخاصة بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بكل كلمة مرور وملاحظة آمنة وبيانات اعتماد بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. يقوم هذا القالب تلقائيًا بتوجيه HTTPS عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع شهادات Let's Encrypt، مما يلبي متطلبات HTTPS لعملاء Bitwarden من أول نشر.
الميزات الرئيسية لـ Vaultwarden
متوافق مع Bitwarden
تتصل جميع إضافات متصفح Bitwarden الرسمية، وعملاء سطح المكتب والجوال، بـ Vaultwarden دون أي تعديل.
كفاءة Rust
مكتوب بلغة Rust، يستخدم Vaultwarden جزءًا صغيرًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) التي يتطلبها خادم Bitwarden الرسمي المعتمد على Java.
أوتوماتيكي HTTPS
مسارات حركة المرور عبر وكيل Traefik المثبت مسبقًا مع شهادات Let's Encrypt، مما يلبي متطلبات HTTPS الخاصة بـ Bitwarden على الفور.
دعم الشركة
شارك عناصر المخزن مع أفراد العائلة أو أعضاء الفريق باستخدام ميزات التنظيم والمجموعات في Vaultwarden.
الوصول الطارئ
امنح جهات الاتصال الموثوقة وصولاً طارئًا إلى خزنتك مع فترات انتظار قابلة للتكوين لسيناريوهات استعادة الحساب.
لماذا تشغّل Vaultwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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