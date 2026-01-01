Vaultwarden هو تطبيق غير رسمي وخفيف الوزن لواجهة برمجة تطبيقات خادم Bitwarden مكتوب بلغة Rust. يستخدم جزءًا صغيرًا من الذاكرة التي يتطلبها خادم Bitwarden الرسمي مع الحفاظ على التوافق الكامل مع جميع عملاء Bitwarden الرسميين — ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول تعمل جميعها دون تعديل.

تتيح لك استضافة خزنة كلمات المرور الخاصة بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بكل كلمة مرور وملاحظة آمنة وبيانات اعتماد بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. يقوم هذا القالب تلقائيًا بتوجيه HTTPS عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع شهادات Let's Encrypt، مما يلبي متطلبات HTTPS لعملاء Bitwarden من أول نشر.