Authorizer هو خادم مصادقة وتفويض ذاتي الاستضافة يحل محل الخدمات السحابية مثل Auth0 أو Firebase Auth أو Clerk. يوفر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، ومصادقة OAuth الاجتماعية مع أكثر من 10 مزودين، وروابط سحرية، ومصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار جاهزًا للاستخدام — كل ذلك يعمل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع تخزين بيانات المستخدم في قاعدة البيانات الخاصة بك.

بدلاً من دفع رسوم لكل مستخدم أو الوثوق بطرف ثالث ببيانات اعتماد المستخدمين لديك، فإن استضافة Authorizer ذاتيًا تحافظ على الملكية الكاملة لطبقة الهوية الخاصة بك. إنه يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات GraphQL وصفحة تسجيل دخول مدمجة يمكن لتطبيقاتك إعادة التوجيه إليها، مدعومة بـ SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو أحد أكثر من 13 قاعدة بيانات خلفية مدعومة.