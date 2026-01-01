انشر 2FAuth بنقرة واحدة.
مدير مصادقة ثنائية مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يمكن الوصول إليه من أي جهاز، ويحافظ على رموزك تحت سيطرتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ 2FAuth
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 2FAuth
2FAuth هو بديل مفتوح المصدر وقائم على الويب لتطبيقات المصادقة المحمولة مثل Google Authenticator و Authy. يقوم بتوليد كلمات مرور تستخدم لمرة واحدة تعتمد على الوقت (TOTP) ورموز HOTP من خلال واجهة متصفح نظيفة، بحيث تكون رموز المصادقة الخاصة بك قابلة للوصول من أي جهاز — وليست مقيدة بهاتف واحد.
على عكس تطبيقات المصادقة المخصصة للهواتف المحمولة فقط، يخزن 2FAuth أسرارك على بنية تحتية تتحكم فيها مع تخزين مشفر وحماية اختيارية للحساب. هذا يعني عدم وجود احتكار للموردين، وعدم مشاركة البيانات مع الخدمات التجارية، وعدم الاعتماد على هاتف قد يُفقد أو يتلف عندما تكون في أمس الحاجة لتسجيل الدخول.
الميزات الرئيسية لـ 2FAuth
الوصول عبر الويب
الوصول إلى جميع رموز المصادقة الثنائية (2FA) الخاصة بك من أي متصفح على أي جهاز، مما يلغي الاعتماد على هاتف واحد خلال لحظات تسجيل الدخول الحاسمة.
دعم TOTP و HOTP
يولد كلمات مرور لمرة واحدة تعتمد على الوقت وتلك التي تعتمد على العداد، وتغطي معايير المصادقة المستخدمة من قبل كل خدمة تقريبًا التي تقدم المصادقة الثنائية (2FA).
سهولة إعداد الحساب
أضف حسابات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو الإدخال اليدوي، ونظمها في مجموعات مع أيقونات لتحديد بصري سريع.
استيراد وتصدير
قم بالترحيل من Google Authenticator و Aegis و 2FAS باستخدام أدوات الاستيراد المضمنة، وصدّر بياناتك في أي وقت لمنع الارتباط.
تسجيل الدخول بدون كلمة مرور
يتيح لك دعم WebAuthn المصادقة على 2FAuth نفسه بدون كلمة مرور، مما يضيف طبقة أمان حديثة إلى المدير الذي يحمي حساباتك الأخرى.
لماذا تشغّل 2FAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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