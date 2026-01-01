انشر Maybe بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثروات يحافظ على بياناتك المالية بالكامل على خادمك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Maybe
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Maybe
Maybe هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل لإدارة الشؤون المالية الشخصية والثروات، تم بناؤها في الأصل كشركة ناشئة مدعومة برأس مال استثماري وتم إصدارها لاحقًا بموجب ترخيص AGPLv3. تقوم بتوحيد الحسابات المصرفية، محافظ الاستثمار، العقارات، والالتزامات في لوحة تحكم واحدة مع تتبع صافي الثروة، وتصنيف المعاملات، وتخطيط الميزانية. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI رؤى مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون جعلها إلزامية.
نشر Maybe على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بياناتك المالية الحساسة لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وتتجنب رسوم SaaS المتكررة، وتحتفظ بقدرات التصدير والتخصيص الكاملة التي تقيدها المنصات التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Maybe
تتبع صافي الثروة
تجميع جميع الحسابات والأصول في لوحة تحكم واحدة مع الاتجاهات التاريخية ودعم العملات المتعددة.
محفظة استثمارية
راقب الأسهم والعملات المشفرة والاستثمارات الأخرى مع المزامنة التلقائية من شركات الوساطة الكبرى والتحديثات في الوقت الفعلي.
تصنيف المعاملات
قواعد ذكية وأتمتة اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنف الإنفاق بحيث تظل الميزانيات دقيقة دون جهد يدوي.
خصوصية البيانات الكاملة
البيانات المالية توجد فقط على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد وصول من طرف ثالث، ولا تحليل إعلاني، ولا رسوم اشتراك SaaS.
رؤى مالية بالذكاء الاصطناعي
أحضر مفتاح OpenAI API الخاص بك لفتح قفل المشورة المالية التفاعلية واقتراحات التصنيف التلقائية.
لماذا تشغّل Maybe على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."