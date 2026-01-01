Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع يعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، مبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. كان في الأصل منتجًا تجاريًا، وقد تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مبتكره ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد أقوى البدائل المجانية لـ YNAB.

نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية تعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، تبقى بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا تزال مزامنة الأجهزة المتعددة تعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، والتشفير الشامل الاختياري يحمي البيانات أثناء النقل. تجلب اتصالات البنوك عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) المعاملات تلقائيًا، بينما دعم الاستيراد لـ YNAB يجعل عملية الترحيل مباشرة.