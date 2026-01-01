انشر Actual Budget بنقرة واحدة.
تطبيق مالي شخصي يركز على الخصوصية ويستخدم ميزانية الظرف لإعطاء كل دولار هدفًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Actual Budget
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Actual Budget
Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع يعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، مبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. كان في الأصل منتجًا تجاريًا، وقد تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مبتكره ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد أقوى البدائل المجانية لـ YNAB.
نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية تعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، تبقى بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا تزال مزامنة الأجهزة المتعددة تعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، والتشفير الشامل الاختياري يحمي البيانات أثناء النقل. تجلب اتصالات البنوك عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) المعاملات تلقائيًا، بينما دعم الاستيراد لـ YNAB يجعل عملية الترحيل مباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Actual Budget
ميزانية الأظرف
يخصص كل دولار لفئة محددة قبل الإنفاق، مما يمنحك خطة واضحة بناءً على الدخل الفعلي بدلاً من التقديرات التقريبية.
ملكية البيانات المحلية أولاً
بياناتك المالية مخزنة على خادمك الخاص، وليس على سحابة تجارية—مما يحمي تفاصيل الحسابات الحساسة من الاختراقات من قبل أطراف ثالثة أو تغييرات سياسة البائعين.
مزامنة متعددة الأجهزة
مزامنة الميزانيات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا بحيث يرى كل فرد من أفراد الأسرة نفس الأرقام المحدثة.
دمج الحساب المصرفي
الاتصال بالحسابات المصرفية الحقيقية عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) أو GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) لاستيراد المعاملات تلقائيًا، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.
تقارير مالية مفصلة
تمنحك التقارير المدمجة لصافي الثروة والتدفق النقدي واتجاهات الإنفاق الرؤية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة دون الحاجة إلى جدول بيانات منفصل.
لماذا تشغّل Actual Budget على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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