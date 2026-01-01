تثبيت Budge بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا لتتبع النفقات الخاصة وإعداد الميزانية وإدارة الأهداف المالية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Budge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Budge
Budge هو تطبيق لميزانية التمويل الشخصي يساعد الأفراد والعائلات على تتبع النفقات ومراقبة أنماط الإنفاق والعمل نحو تحقيق الأهداف المالية من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. يدعم أنواع حسابات متعددة وفئات إنفاق مخصصة وإدارة المعاملات المتكررة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة عن صحتهم المالية دون الاعتماد على الخدمات المالية السحابية.
استضافة Budge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يضمن أن تفاصيلك المصرفية وسجل الإنفاق وأهدافك المالية تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا تتم مشاركتها أبدًا مع منصات خارجية أو استخدامها لتحديد ملفات تعريف الإعلانات. يحافظ التخزين الدائم على سنوات من السجل المالي، ويمكن الوصول إليه من أي جهاز من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.
الميزات الرئيسية لـ Budge
تتبع النفقات
سجل وصنف المعاملات عبر أنواع حسابات متعددة — الحسابات الجارية، التوفير، بطاقات الائتمان، والنقد — للحفاظ على سجلات مالية دقيقة.
مراقبة الميزانية
عيّن حدود الإنفاق لكل فئة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي حتى تعرف على الفور متى تكون الميزانية معرضة لخطر التجاوز.
تقارير الإنفاق المرئية
تُظهر الرسوم البيانية ولوحات المعلومات أنماط الإنفاق وأداء الميزانية في لمحة، مما يسهل تحديد أين تذهب الأموال كل شهر.
تتبع الأهداف
حدد أهداف الادخار أو تخفيض الديون وراقب التقدم المحرز بمرور الوقت، محولًا الأهداف المالية المجردة إلى إنجازات قابلة للقياس.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
يتم تخزين جميع البيانات المالية محليًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون أي مشاركة خارجية، مما يحافظ على المعلومات الحساسة بعيدًا عن شبكات الإعلانات ووسطاء البيانات.
لماذا تشغّل Budge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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