Budge هو تطبيق لميزانية التمويل الشخصي يساعد الأفراد والعائلات على تتبع النفقات ومراقبة أنماط الإنفاق والعمل نحو تحقيق الأهداف المالية من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. يدعم أنواع حسابات متعددة وفئات إنفاق مخصصة وإدارة المعاملات المتكررة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة عن صحتهم المالية دون الاعتماد على الخدمات المالية السحابية.

استضافة Budge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يضمن أن تفاصيلك المصرفية وسجل الإنفاق وأهدافك المالية تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا تتم مشاركتها أبدًا مع منصات خارجية أو استخدامها لتحديد ملفات تعريف الإعلانات. يحافظ التخزين الدائم على سنوات من السجل المالي، ويمكن الوصول إليه من أي جهاز من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.