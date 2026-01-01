Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة ومفتوحة المصدر مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، وقيود اليومية اليدوية، وتقارير ذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، وملخصات الضرائب — يتم إنشاؤها جميعًا من دفتر الأستاذ الأساسي.

استضافة Bigcapital ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على فواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل مع قواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والخلاصات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.