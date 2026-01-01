انشر Bigcapital بنقرة واحدة.
منصة محاسبة مالية ذاتية الاستضافة، متعددة العملات، وتقارير ذكية، ونظام دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bigcapital
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bigcapital
Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة ومفتوحة المصدر مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، وقيود اليومية اليدوية، وتقارير ذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، وملخصات الضرائب — يتم إنشاؤها جميعًا من دفتر الأستاذ الأساسي.
استضافة Bigcapital ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على فواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل مع قواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والخلاصات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.
الميزات الرئيسية لـ Bigcapital
دفتر الأستاذ ذو القيد المزدوج
دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دليل الحسابات، وقيود يومية يدوية، وسجل معاملات سهل التدقيق يتوافق مباشرةً مع سير عمل المحاسبة القياسية.
متعدد العملات
دعم أصلي للعملات المتعددة مع مصادر أسعار صرف قابلة للتكوين للفواتير والسندات والتقارير عبر العملاء والموردين الدوليين.
الفواتير والحسابات
فواتير العملاء مع تتبع الدفع، وفواتير الموردين مع جدولة الدفع، والمعاملات المتكررة، وتوليد ملفات PDF من خلال تكامل Gotenberg المجمع.
تقارير ذكية
الربح والخسارة، الميزانية العمومية، التدفق النقدي، تقادم الذمم المدينة والدائنة، ملخصات ضريبة المبيعات، وتقارير مالية قابلة للتخصيص يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ في الوقت الفعلي.
متعدد المستأجرين بالتصميم
تحصل كل شركة على قاعدة بياناتها المعزولة الخاصة بها، بحيث يمكن لنسخة واحدة إدارة أعمال متعددة مع فصل صارم للبيانات.
لماذا تشغّل Bigcapital على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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