خصم يصل إلى 69% على Euro-Office DocumentServer

انشر Euro-Office DocumentServer بنقرة واحدة.

حزمة مكتبية ذاتية الاستضافة وذات سيادة أوروبية للتحرير التعاوني المستند إلى المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD113.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Euro-Office DocumentServer بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Euro-Office DocumentServer

خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF إلى البنية التحتية الخاصة بك. مبني على قاعدة كود ONLYOFFICE DocumentServer المرخصة بموجب AGPL وأعيدت تسميته من أجل السيادة الرقمية الأوروبية، يعمل كواجهة خلفية للتحرير التعاوني جاهزة للاستخدام لمنصات مثل Nextcloud و ownCloud.

استضافة Euro-Office DocumentServer ذاتيًا تحافظ على كل مستند وجلسة تحرير ومكالمة تكامل داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تلمس أي سحابة طرف ثالث المحتوى. يؤمن مصادقة رمز JWT واجهة برمجة التطبيقات (API) افتراضيًا، ويأتي النشر المجمع مزودًا بـ PostgreSQL و RabbitMQ و Redis مهيأة مسبقًا لخادم تحرير جاهز للإنتاج.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Euro-Office DocumentServer

سيادي بالتصميم

نسخة AGPL بقيادة أوروبية تركز على السيادة الرقمية — كل مستند وسجل وصف في قاعدة البيانات يبقى على البنية التحتية التي تتحكم بها.

تحرير مشترك في الوقت الحقيقي

يقوم عدة مستخدمين بتحرير نفس المستند أو جدول البيانات أو العرض التقديمي في وقت واحد مع مؤشرات حية وتعليقات وتغييرات متتبعة.

توافق مع MS Office

يفتح ويحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX مع الحفاظ على التخطيط بدقة عالية، بالإضافة إلى الدعم الأصلي لملفات ODT و ODS و ODP.

أمان JWT API

يضمن التحقق من JSON Web Token حماية كل استدعاء API، مما يسمح فقط للتكاملات والعملاء المصرح لهم بالاتصال بخادم التحرير.

تكامل Nextcloud

واجهة خلفية للتحرير التعاوني قابلة للدمج لـ Nextcloud و ownCloud والمنصات الأخرى التي تدعم بالفعل موصلات ONLYOFFICE.

تحرير PDF والنماذج

قم بتحرير ملفات PDF وإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة في المتصفح، دون الحاجة إلى برامج إضافية أو مكونات إضافية.

لماذا تشغّل Euro-Office DocumentServer على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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