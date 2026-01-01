Euro-Office DocumentServer هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF إلى البنية التحتية الخاصة بك. مبني على قاعدة كود ONLYOFFICE DocumentServer المرخصة بموجب AGPL وأعيدت تسميته من أجل السيادة الرقمية الأوروبية، يعمل كواجهة خلفية للتحرير التعاوني جاهزة للاستخدام لمنصات مثل Nextcloud و ownCloud.

استضافة Euro-Office DocumentServer ذاتيًا تحافظ على كل مستند وجلسة تحرير ومكالمة تكامل داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تلمس أي سحابة طرف ثالث المحتوى. يؤمن مصادقة رمز JWT واجهة برمجة التطبيقات (API) افتراضيًا، ويأتي النشر المجمع مزودًا بـ PostgreSQL و RabbitMQ و Redis مهيأة مسبقًا لخادم تحرير جاهز للإنتاج.