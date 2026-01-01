انشر Euro-Office DocumentServer بنقرة واحدة.
حزمة مكتبية ذاتية الاستضافة وذات سيادة أوروبية للتحرير التعاوني المستند إلى المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Euro-Office DocumentServer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF إلى البنية التحتية الخاصة بك. مبني على قاعدة كود ONLYOFFICE DocumentServer المرخصة بموجب AGPL وأعيدت تسميته من أجل السيادة الرقمية الأوروبية، يعمل كواجهة خلفية للتحرير التعاوني جاهزة للاستخدام لمنصات مثل Nextcloud و ownCloud.
استضافة Euro-Office DocumentServer ذاتيًا تحافظ على كل مستند وجلسة تحرير ومكالمة تكامل داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تلمس أي سحابة طرف ثالث المحتوى. يؤمن مصادقة رمز JWT واجهة برمجة التطبيقات (API) افتراضيًا، ويأتي النشر المجمع مزودًا بـ PostgreSQL و RabbitMQ و Redis مهيأة مسبقًا لخادم تحرير جاهز للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Euro-Office DocumentServer
سيادي بالتصميم
نسخة AGPL بقيادة أوروبية تركز على السيادة الرقمية — كل مستند وسجل وصف في قاعدة البيانات يبقى على البنية التحتية التي تتحكم بها.
تحرير مشترك في الوقت الحقيقي
يقوم عدة مستخدمين بتحرير نفس المستند أو جدول البيانات أو العرض التقديمي في وقت واحد مع مؤشرات حية وتعليقات وتغييرات متتبعة.
توافق مع MS Office
يفتح ويحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX مع الحفاظ على التخطيط بدقة عالية، بالإضافة إلى الدعم الأصلي لملفات ODT و ODS و ODP.
أمان JWT API
يضمن التحقق من JSON Web Token حماية كل استدعاء API، مما يسمح فقط للتكاملات والعملاء المصرح لهم بالاتصال بخادم التحرير.
تكامل Nextcloud
واجهة خلفية للتحرير التعاوني قابلة للدمج لـ Nextcloud و ownCloud والمنصات الأخرى التي تدعم بالفعل موصلات ONLYOFFICE.
تحرير PDF والنماذج
قم بتحرير ملفات PDF وإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة في المتصفح، دون الحاجة إلى برامج إضافية أو مكونات إضافية.
لماذا تشغّل Euro-Office DocumentServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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